Andra Măruță, gest înduioșător pentru o fană care i-a spus că nu are bani! Cum a fost răsplătită soția lui Cătălin Măruță

De: Mirela Loșniță 31/10/2025 | 08:29
Andra Măruță este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Aceasta a demonstrat de-a lungul timpului că nu este doar una dintre cele mai iubite voci din țara noastră, ci și un om cu un suflet extrem de bun.

Vizibil emoționată, Andra a povestit în mediul online, despre un moment care i-a ajuns direct în suflet. Artista a primit un cadou de la o tânără admiratoare, care, deși nu își permite să își achiziționeze bilete la concertele sale, a vrut totuși să îi arate cât de mult o apreciază.

Andra Măruță, gest înduioșător pentru o fană

Totul a început cu un mesaj emoționant și sincer trimis de o fană, în care aceasta i-a mărturisit cântăreței că își dorește extrem de tare să o vadă pe scenă, dar că situația financiară nu îi permite să ajungă la concerte. Andra a fost impresionată până la lacrimi și a făcut un gest nobil. Aceasta a invitat-o personal pe tânără la următoarele ei spectacole.

„Ce tare! M-a impresionat foarte tare fata asta. E o fană de-a mea, Cristina, care a zis că și-a dorit foarte mult să ajungă la concertele mele, dar n-are bani pentru bilete. Și am luat numărul de telefon s-o sune cineva din producția noastră și s-o aduc la concertele mele. Și uite ea ce mi-a adus… I-a făcut și Evei. Și a făcut și o chestie cu poze cu mine. În vremurile astea, în care toată lumea consumă muzica și totul e prea așa, cine îți mai face… uită-te și tu ce frumos. Mulțumesc, îmi place!”, a spus Andra, vizibil emoționată.

Andra Măruță a povestit totul în mediul online și a precizat că astfel de momente o emoționează extrem de tare. Mai mult, artista a mai spus că îi apreciază pe fanii săi atunci când sunt cu bun simț și nu depășesc o anumită barieră. Artista nu este la primul gest de acest fel. De-a lungul timpului, aceasta și-a mai arătat aprecierea față de oamenii care o susțin.

 „Sunt artist de modă veche. Eu apreciez fanii, când e cu bun simț, cu respect, cu limită, apreciez foarte tare. Când nu se depășește bariera aia, atunci e foarte bine. Mulțumesc din suflet, apreciez și mă emoționez”, a mai adăugat ea.

