Motivul REAL pentru care Andra Măruță a fost nevoită să slăbească. Verdictul medicilor: ”Eram pe tratament”

Andra Măruță și-a surprins fanii cu o transformare vizibilă, afișând o siluetă tonifiată și armonioasă. Mulți se întreabă care este motivul pentru această schimbare, iar vedeta a povestit ce i s-a întâmplat ce și-a schimbat stilul de viață într-un timp scurt.

Andra Măruță trece printr-o perioadă de transformare, nu doar fizică, ci și pentru sănătatea ei. După o perioadă de efort constant, sport și un stil de viață echilibrat, vedeta a reușit să dea jos kilogramele în plus și să aibă un alt tonus.

Cântăreața s-a confruntat cu probleme de sănătate, motiv pentru care a luat decizia să își schimbe stilul alimentar. A slăbit aproximativ 10 kilograme, iar efectele nu au întârziat să apară. Tensiunea ei arterială, care anterior era ridicată, a scăzut la valori normale. Schimbarea ei fizică a atras atenția și a stârnit multe reacții pozitive din partea fanilor săi.

„Ei, am avut un episod, dar acum pentru că am slăbit, căci de asta mi-am dorit să slăbesc, mi-a scăzut. Eram pe tratament de tensiune și mi-au zis medicii că nu înțeleg de unde, dar că dacă voi slăbi, voi scăpa de tensiune. Și uite că de când am dat 10 kg jos, am 12 cu 8. Era 15 cu 9 tot timpul. La un moment dat am avut la un concert tensiune destul de mare…”, a mărturisit Andra Măruță.

Cum a reușit Andra Măruță să slăbească

Andra Măruță a început un program de sport prin care și-a dorit să scape de kilogramele în plus și acum încearcă să-și mențină forma fizică, iar alături de ea a fost Cătălin Măruță, care a susținut-o să nu cedeze tentațiilor culinare. Sprijinul soțului a fost esențial, arătând cât de importantă este susținerea familiei pentru a-și duce scopul la îndeplinire.

„Fac pilates de ceva vreme. Am dat 9-10 kg jos și acum stagnez, dar e bine. Cătălin m-a ajutat foarte mult. Eu sunt foarte pofticioasă și el îmi spunea, când simțeam, să nu cedez, că e păcat. Am reușit… de ce să pun la loc. Am nevoie de oameni de genul ăsta lângă mine, căci altfel nu știu dacă reușesc”, a declarat Andra în podcastul lui Teo.

CITEȘTE ȘI: Andra Măruță, sperietură de zile mari! Un coleg de la Românii au Talent i-a pus gând rău și a scos o reacție savuroasă

Farsa pe care i-a făcut-o Cătălin Măruță fiicei sale. Eva a tras o sperietură de zile mari: ”A urlat de s-a auzit prin telefon”