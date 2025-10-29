Acasă » Știri » Motivul REAL pentru care Andra Măruță a fost nevoită să slăbească. Verdictul medicilor: ”Eram pe tratament”

Motivul REAL pentru care Andra Măruță a fost nevoită să slăbească. Verdictul medicilor: ”Eram pe tratament”

De: Andreea Stăncescu 29/10/2025 | 19:52
Motivul REAL pentru care Andra Măruță a fost nevoită să slăbească. Verdictul medicilor: ”Eram pe tratament”
Andra Măruță / Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Andra Măruță și-a surprins fanii cu o transformare vizibilă, afișând o siluetă tonifiată și armonioasă. Mulți se întreabă care este motivul pentru această schimbare, iar vedeta a povestit ce i s-a întâmplat ce și-a schimbat stilul de viață într-un timp scurt. 

Andra Măruță trece printr-o perioadă de transformare, nu doar fizică, ci și pentru sănătatea ei. După o perioadă de efort constant, sport și un stil de viață echilibrat, vedeta a reușit să dea jos kilogramele în plus și să aibă un alt tonus.

Cântăreața s-a confruntat cu probleme de sănătate, motiv pentru care a luat decizia să își schimbe stilul alimentar. A slăbit aproximativ 10 kilograme, iar efectele nu au întârziat să apară. Tensiunea ei arterială, care anterior era ridicată, a scăzut la valori normale. Schimbarea ei fizică a atras atenția și a stârnit multe reacții pozitive din partea fanilor săi.

„Ei, am avut un episod, dar acum pentru că am slăbit, căci de asta mi-am dorit să slăbesc, mi-a scăzut. Eram pe tratament de tensiune și mi-au zis medicii că nu înțeleg de unde, dar că dacă voi slăbi, voi scăpa de tensiune. Și uite că de când am dat 10 kg jos, am 12 cu 8. Era 15 cu 9 tot timpul. La un moment dat am avut la un concert tensiune destul de mare…”, a mărturisit Andra Măruță.

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă...
Sursa foto: Instagram

Cum a reușit Andra Măruță să slăbească

Andra Măruță a început un program de sport prin care și-a dorit să scape de kilogramele în plus și acum încearcă să-și mențină forma fizică, iar alături de ea a fost Cătălin Măruță, care a susținut-o să nu cedeze tentațiilor culinare. Sprijinul soțului a fost esențial, arătând cât de importantă este susținerea familiei pentru a-și duce scopul la îndeplinire.

„Fac pilates de ceva vreme. Am dat 9-10 kg jos și acum stagnez, dar e bine. Cătălin m-a ajutat foarte mult. Eu sunt foarte pofticioasă și el îmi spunea, când simțeam, să nu cedez, că e păcat. Am reușit… de ce să pun la loc. Am nevoie de oameni de genul ăsta lângă mine, căci altfel nu știu dacă reușesc”, a declarat Andra în podcastul lui Teo.

CITEȘTE ȘI: Andra Măruță, sperietură de zile mari! Un coleg de la Românii au Talent i-a pus gând rău și a scos o reacție savuroasă

Farsa pe care i-a făcut-o Cătălin Măruță fiicei sale. Eva a tras o sperietură de zile mari: ”A urlat de s-a auzit prin telefon”

Tags:
Iți recomandăm
Jessica, o tânără de doar 33 de ani, a fost ucisă de iubitul ei. Unde a fost găsit criminalul, la câteva ore după fapta odioasă
Știri
Jessica, o tânără de doar 33 de ani, a fost ucisă de iubitul ei. Unde a fost găsit…
Mario Fresh, gest BIZAR: a mers la hairstylist, a luat mașina de tuns și… Imaginile au fost făcute publice!
Știri
Mario Fresh, gest BIZAR: a mers la hairstylist, a luat mașina de tuns și… Imaginile au fost făcute…
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni și firme
Mediafax
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni...
Prea devreme! Denisa A MURIT la 19 ani, după ce a fost luată de un șofer la ocazie
Gandul.ro
Prea devreme! Denisa A MURIT la 19 ani, după ce a fost luată...
FOTO. Andreea Bălan, apariție într-o fustă foarte scurtă la TVR
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție într-o fustă foarte scurtă la TVR
Individ reținut după ce a schingiuit un cal și s-a lăudat cu imaginile pe TikTok
Adevarul
Individ reținut după ce a schingiuit un cal și s-a lăudat cu imaginile...
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
Agenții ruși au făcut „ZID” în jurul lui Horațiu Potra! Vor să oprească extrădarea mercenarului din Dubai
Mediafax
Agenții ruși au făcut „ZID” în jurul lui Horațiu Potra! Vor să oprească...
Parteneri
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani....
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
go4it.ro
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Prea devreme! Denisa A MURIT la 19 ani, după ce a fost luată de un șofer la ocazie
Gandul.ro
Prea devreme! Denisa A MURIT la 19 ani, după ce a fost luată de un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jessica, o tânără de doar 33 de ani, a fost ucisă de iubitul ei. Unde a fost găsit criminalul, la ...
Jessica, o tânără de doar 33 de ani, a fost ucisă de iubitul ei. Unde a fost găsit criminalul, la câteva ore după fapta odioasă
Mario Fresh, gest BIZAR: a mers la hairstylist, a luat mașina de tuns și… Imaginile au fost făcute ...
Mario Fresh, gest BIZAR: a mers la hairstylist, a luat mașina de tuns și… Imaginile au fost făcute publice!
Horoscop 30 octombrie 2025. Zodia care se ceartă cu partenerul
Horoscop 30 octombrie 2025. Zodia care se ceartă cu partenerul
Un bilet din urmă cu 109 ani a fost descoperit într-o sticlă, pe o plajă din Australia. Ce scria ...
Un bilet din urmă cu 109 ani a fost descoperit într-o sticlă, pe o plajă din Australia. Ce scria în el
Selly, pus la punct de Alex Velea în fața tuturor. Totul s-a întâmplat pe scena de la ProTV: “Ești ...
Selly, pus la punct de Alex Velea în fața tuturor. Totul s-a întâmplat pe scena de la ProTV: “Ești cel mai mare eșec” | EXCLUSIV
Denisa, o tânără de doar 19 ani, a murit după ce a fost luată de un șofer la ocazie. Bărbatul ...
Denisa, o tânără de doar 19 ani, a murit după ce a fost luată de un șofer la ocazie. Bărbatul a intrat într-o depăşire periculoasă şi s-a izbit frontal de un TIR
Vezi toate știrile
×