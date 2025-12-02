Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Au fost făcute publice rezultatele RMN-ului lui Donald Trump. Anunțul făcut de medicul de la Casa Albă

Au fost făcute publice rezultatele RMN-ului lui Donald Trump. Anunțul făcut de medicul de la Casa Albă

De: Irina Vlad 02/12/2025 | 10:41
Au fost făcute publice rezultatele RMN-ului lui Donald Trump. Anunțul făcut de medicul de la Casa Albă
Donald Trump/ sursă foto: Profimedia

Cu doar câteva zile în urmă, Donald Trump a declarat  faptul că va face public rezultatul ultimului examen RMN pe care l-a efectuat în luna octombrie. Casa Albă a publicat detalii despre screeningul liderului SUA. 

Recent, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat la emisiunea „Meet the Press” a NBC, că Trump „se deteriorează fizic”, dând de înțeles despre capacitatea sa mentală că ar fi în ”colaps”. Acesta l-a invitat pe Trump să-și facă publice rezultatele RMN-ului.

Trump și-a făcut publice rezultatele RMN-ului

Examenul RMN a avut loc în timpul celui de-al doilea control medical al lui Trump din acest an. Liderul SUA s-a prezentat la Centrul Medical Militar Național Walter Reed pe 10 octombrie pentru ceea ce el a numit „examenul medical semestrial”. Primul examen medical al anului îl făcuse în aprilie. Ulterior, în luna iulie, Donald Trump a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică.

ANM a dat prognoza până la Revelion 2026. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
ANM a dat prognoza până la Revelion 2026. Cum va fi vremea între...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Potrivit presei străine, rezultatele RMN-ului efectuat în timpul examinării medicale de rutină a președintelui Donld Trump sunt considerate perfecte. Deși liderul SUA nici acum nu știe ce parte a corpului i-a fost scanată, medicul său a confirmat că se bucură în continuare de o stare de sănătate fizică excepțională, cu rezultate imagistice perfect normale.

sursă foto: The White House

”Acest nivel de evaluare detaliată este standard pentru un examen fizic executiv la vârsta președintelui Trump și confirmă că acesta se bucură în continuare de o sănătate generală excelentă”, a declarat Karoline Leavit, secretarul de presă al Casei Albe.

Donald Trump, decizie radicală după atacul armat de la Casa Albă! Un membru al Gărzii Naționale a murit

Fake-ul anului, distribuit de Donald Trump! Cum s-a lăudat că a schimbat pase în Biroul Oval cu fotbalistul Cristiano Ronaldo

Tags:
Iți recomandăm
Kim Kardashian și-a scanat creierul într-o clinică privată. Când a venit rezultatul, să cadă din picioare: „Nu pot să cred ce au descoperit!”
Showbiz internațional
Kim Kardashian și-a scanat creierul într-o clinică privată. Când a venit rezultatul, să cadă din picioare: „Nu pot…
Ed Sheeran, noi detalii din relația sa cu Taylor Swift. Cum a aflat depre logodna cântăreței americane
Showbiz internațional
Ed Sheeran, noi detalii din relația sa cu Taylor Swift. Cum a aflat depre logodna cântăreței americane
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o...
Controale la frontieră. Se verifică la sânge coletele trimise românilor din DIASPORA
Gandul.ro
Controale la frontieră. Se verifică la sânge coletele trimise românilor din DIASPORA
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut...
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost...
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul...
Parteneri
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Click.ro
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei...
Ar trebui să fie instalat un sistem etilotest automat în mașini? Ce spun șoferii
Promotor.ro
Ar trebui să fie instalat un sistem etilotest automat în mașini? Ce spun șoferii
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Controale la frontieră. Se verifică la sânge coletele trimise românilor din DIASPORA
Gandul.ro
Controale la frontieră. Se verifică la sânge coletele trimise românilor din DIASPORA
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu e o glumă! Ce a cumpărat Lucian cu 100 de lei de la Târgul de Crăciun din Craiova
Nu e o glumă! Ce a cumpărat Lucian cu 100 de lei de la Târgul de Crăciun din Craiova
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat ...
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie
Dieta Ozanei Barabancea. Cum a reușit jurata de la Te cunosc de undeva să ajungă la 65 de kilograme
Dieta Ozanei Barabancea. Cum a reușit jurata de la Te cunosc de undeva să ajungă la 65 de kilograme
Ce sfat de viață i-a dat Gigi Becali unui adolescent. Imaginile au făcut înconjurul internetului!
Ce sfat de viață i-a dat Gigi Becali unui adolescent. Imaginile au făcut înconjurul internetului!
Ionuț, SPP-istul lui Nicușor Dan, a atras toate privirile la parada de 1 Decembrie. Imaginile s-au ...
Ionuț, SPP-istul lui Nicușor Dan, a atras toate privirile la parada de 1 Decembrie. Imaginile s-au viralizat!
Accident cumplit pe șoseaua București-Ploiești! Femeie de 30 de ani, ucisă de o basculantă în timp ...
Accident cumplit pe șoseaua București-Ploiești! Femeie de 30 de ani, ucisă de o basculantă în timp ce traversa strada
Vezi toate știrile
×