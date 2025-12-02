Au fost făcute publice rezultatele RMN-ului lui Donald Trump. Anunțul făcut de medicul de la Casa Albă

Cu doar câteva zile în urmă, Donald Trump a declarat faptul că va face public rezultatul ultimului examen RMN pe care l-a efectuat în luna octombrie. Casa Albă a publicat detalii despre screeningul liderului SUA.

Recent, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat la emisiunea „Meet the Press” a NBC, că Trump „se deteriorează fizic”, dând de înțeles despre capacitatea sa mentală că ar fi în ”colaps”. Acesta l-a invitat pe Trump să-și facă publice rezultatele RMN-ului.

Trump și-a făcut publice rezultatele RMN-ului

Examenul RMN a avut loc în timpul celui de-al doilea control medical al lui Trump din acest an. Liderul SUA s-a prezentat la Centrul Medical Militar Național Walter Reed pe 10 octombrie pentru ceea ce el a numit „examenul medical semestrial”. Primul examen medical al anului îl făcuse în aprilie. Ulterior, în luna iulie, Donald Trump a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică.

Potrivit presei străine, rezultatele RMN-ului efectuat în timpul examinării medicale de rutină a președintelui Donld Trump sunt considerate perfecte. Deși liderul SUA nici acum nu știe ce parte a corpului i-a fost scanată, medicul său a confirmat că se bucură în continuare de o stare de sănătate fizică excepțională, cu rezultate imagistice perfect normale.

”Acest nivel de evaluare detaliată este standard pentru un examen fizic executiv la vârsta președintelui Trump și confirmă că acesta se bucură în continuare de o sănătate generală excelentă”, a declarat Karoline Leavit, secretarul de presă al Casei Albe.

