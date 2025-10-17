Acasă » Știri » Ce a pățit Delia în timp ce se plimba prin parc. Artista a luat foc: „S-a dat astăzi drumul la dubioși? Am spray la mine”

Ce a pățit Delia în timp ce se plimba prin parc. Artista a luat foc: „S-a dat astăzi drumul la dubioși? Am spray la mine”

De: Alina Drăgan 17/10/2025 | 18:05
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Delia este una dintre cele mai de succes artiste din România și are numeroși fani. Mulți sunt cei care își doresc o poză sau un autograf de la ea, dar cântăreața are niște limite foarte clar stabilite. Delia nu este mare fană a celor care o disturbă în timpul ei liber, iar recent le-a povestit fanilor din mediul online despre cât de „prietenoasă” este cu cei care sunt prea insistenți. Ce a pățit Delia în parc?

Atunci când nu este pe scenă, Delia are o viață activă, iar mișcarea fizică ocupă un loc important. Aproape în fiecare zi, artista iese la alergat în parc, iar uneori are parte de experiențe neplăcute, așa cum s-a întâmplat și recent. Cântăreața le-a povestit tuturor ce a pățit.

Ce a pățit Delia în timp ce se plimba prin parc

Așa cum spuneam, Delia este o persoană activă și nu sare niciodată peste alegarea zilnică. Însă, recent, artista a înlocuit alergarea cu o plimbare lejeră, iar experiența nu a fost prea plăcută pentru ea. Unii se pare că au observat imediat prezența artistei în parc și nu au ezitat să o urmărească sau să o abordeze.

Mai exact, o femeie a urmărit-o minute bune, fără să spună nimic și doar a privit-o fix. Un alt bărbat s-a apropiat de ea și i-a cerut insistent să facă o poză, deși artista i-a spus că ea nu este Delia.

Mâna care nu renunță la viață: „Doamne! E un om prins acolo!”
Mâna care nu renunță la viață: „Doamne! E un om prins acolo!”
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

„S-a dat astăzi drumul la dubioși în parc, că nu înțeleg? E vacanță? Nu înțeleg. La 12:00, în mod normal, nu e nimeni în parc. Azi am dat doar de dubioși. A venit un om care m-a întrebat dacă sunt Delia și am zis nu. A zis: ești Delia? Și zic nu. Zice: Putem să facem o poză?… Ok.

Și după aia e o dubioasă care se învârte de jumătate de oră în jurul la treaba asta de aici (n.r. loc de joacă din parc). Se învârte, face ture și se uită. Face ture, se uită, se uită. Nu mai stați afară, că e frig, răciți. Nu vă face bine. Chiar e frig, gen. Eu am plecat, că dubioasa… Nu, dubioasa era dubioasă. Era dubioasă, dubioasa și am plecat. Nu știu ce voia, nu voia nimic, nu zicea nimic, se uita. Și era doar dubioasă”, a spus Delia, în mediul online.

Artista a luat foc

După toate cele întâmplate în parc, Delia a avut un mesaj clar pentru cei care nu înțeleg și nu respectă intimitatea persoanelor publice. Artista a spus că este destul de „periculoasă” și are multe scheme pentru a scăpa de cei insistenți, care o deranjează.

„Deci vă rog eu frumos, deci dacă vreți ceva, poză… dar mai bine nu vreți. Că omul când e el liber, când nu-i la muncă, gen pe scene, nu datorează. Dar să zicem că nu vreți poză, dar doar vreți să stați să urmăriți. Nu mai urmăriți, că eu știu jiu-jitsu și nu vreau să scot astea la înaintare că fac urât. Deci nu, mă!

Nu mă aduceți în starea aia! Că urlu! Țip! Sun la poliție! La milis! Alo, jiu-jitsu brazilian, fac kung fu. Îmi iau spray, spray, furci, topoare. Deci nu, nu. Mai și mușc. Am asta cu mușcatul de când sunt mică. Deci dacă cineva mă enerva în casă, mușcam direct, săream în spinare și mușcam de gât.

Am mușcat o fată și de nas. Nu știu dacă v-am povestit. Foarte abstractă sunt. Avea nasul mai mare și, gen, când mă certam cu ea, vedeam nasul ăla mare și am sărit la nas și am mușcat de nas.

Da. Fac urât rău. Urât. Deci nu vă mai apropiați. Pare că-s prietenoasă, dar mușc, scuip. Da, am de astea. Și am mereu aici un spray. Un spray cu piper. Dar m-am prins de ce se întâmplă asta. Știu. Știu ce se întâmplă. Eu azi n-am alergat. Deci azi n-am alergat. Și, mergând, observi altfel și ești observat altfel”, a mai spus Delia.

Boala sensibilă de care suferă Delia Matache! Operația la care va fi supusă în curând

Delia, schimbare radicală: artista vrea să devină mamă! „Când i-am văzut pe…”

Foto: Instagram

Tags:
Iți recomandăm
Dorian Popa nu se uită la bani când vine vorba de Andreea. A cheltuit 25.000 de euro dintr-un foc și a dat-o pe spate!
Știri
Dorian Popa nu se uită la bani când vine vorba de Andreea. A cheltuit 25.000 de euro dintr-un…
Ce pedeapsă va primi persoana care a rupt sigiliul montat de Distrigaz în blocul din Sectorul 5, din Rahova. Legea este aspră!
Știri
Ce pedeapsă va primi persoana care a rupt sigiliul montat de Distrigaz în blocul din Sectorul 5, din…
Un albanez, reţinut pe Aeroportul Otopeni cu 26 kg de canabis în bagaje | EXCLUSIV
Mediafax
Un albanez, reţinut pe Aeroportul Otopeni cu 26 kg de canabis în bagaje...
Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București
Gandul.ro
Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Destinații de vacanță unde poți mânca bine cu doar câțiva dolari. Preferatele românilor sunt mult mai scumpe
Adevarul
Destinații de vacanță unde poți mânca bine cu doar câțiva dolari. Preferatele românilor...
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Sfâșietor! Un bărbat prins sub dărâmături, la etajul 5, a fost filmat în timp ce le cerea salvatorilor să-l ajute
Mediafax
Sfâșietor! Un bărbat prins sub dărâmături, la etajul 5, a fost filmat în...
Parteneri
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Click.ro
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din...
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
WOWBiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost...
Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce soția a aflat că i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc
Digi 24
Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce soția a aflat...
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Fiica de 14 ani a femeii găsite fără viață într-o pădure la marginea Capitalei a fost reținută pentru instigare la omor calificat! Adolescenta l-ar fi convins pe iubitul ei să-i ucidă mama
kanald.ro
Fiica de 14 ani a femeii găsite fără viață într-o pădure la marginea Capitalei a...
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe...
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
kfetele.ro
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit
observatornews.ro
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul...
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Ar fi putut Distrigaz să prevină explozia din Rahova? Ce obligații are compania, de fapt, în caz de scurgeri de gaze
Fanatik.ro
Ar fi putut Distrigaz să prevină explozia din Rahova? Ce obligații are compania, de fapt,...
UEFA a dat verdictul în disputa FCSB – Steaua! Ce se întâmplă cu echipa lui Gigi Becali
Fanatik.ro
UEFA a dat verdictul în disputa FCSB – Steaua! Ce se întâmplă cu echipa lui...
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a...
Vlad Piedone, primarul sectorului 5, a ajuns ultimul la locul exploziei după două ore, abia trezit din somn la ora 12:00! Edilul nu știa mai nimic despre subiect și părea ''picat din plop''
Romania TV
Vlad Piedone, primarul sectorului 5, a ajuns ultimul la locul exploziei după două ore, abia...
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Go4Games
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Reguli noi la valabilitatea permisului auto în România. MAI va schimba legea. Șoferii vor depinde de medic
Capital.ro
Reguli noi la valabilitatea permisului auto în România. MAI va schimba legea. Șoferii vor depinde...
Alexandra Stan, la 12 ani după ce a fost mutilată: M-a lovit și am leșinat
evz.ro
Alexandra Stan, la 12 ani după ce a fost mutilată: M-a lovit și am leșinat
Mâna care nu renunță la viață: „Doamne! E un om prins acolo!”
Gandul.ro
Mâna care nu renunță la viață: „Doamne! E un om prins acolo!”
Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
as.ro
Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a...
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află...
Veronica distruge orice urmă de romantism:
radioimpuls.ro
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți...
Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova. Ce investighează, de fapt, procurorii
Fanatik.ro
Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova....
Scandal înainte de Metaloglobus – FCSB! MM Stoica: “Este o lipsă de respect!” Probleme de lot pentru campioana României
Fanatik.ro
Scandal înainte de Metaloglobus – FCSB! MM Stoica: “Este o lipsă de respect!” Probleme de...
Știrile zilei, 14 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 14 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dorian Popa nu se uită la bani când vine vorba de Andreea. A cheltuit 25.000 de euro dintr-un foc și ...
Dorian Popa nu se uită la bani când vine vorba de Andreea. A cheltuit 25.000 de euro dintr-un foc și a dat-o pe spate!
Ce pedeapsă va primi persoana care a rupt sigiliul montat de Distrigaz în blocul din Sectorul 5, din ...
Ce pedeapsă va primi persoana care a rupt sigiliul montat de Distrigaz în blocul din Sectorul 5, din Rahova. Legea este aspră!
Fosta ispită de la Insula iubirii se mărită! „Ne este foarte ușor să facem, nu ne reține ceva”
Fosta ispită de la Insula iubirii se mărită! „Ne este foarte ușor să facem, nu ne reține ceva”
Cum a reușit un român să își cumpere cârnați, ruladă și cașcaval cu doar 0,03 bani de la Kaufland
Cum a reușit un român să își cumpere cârnați, ruladă și cașcaval cu doar 0,03 bani de la Kaufland
Cornel Păsat, la un pas de dezastru! Ce a trăit artistul în momentul exploziei uriașe din Rahova: ...
Cornel Păsat, la un pas de dezastru! Ce a trăit artistul în momentul exploziei uriașe din Rahova: „Mi-am pus mâinile la cap!” | EXCLUSIV
Urmările exploziei din cartierul Rahova! Deflagrația a distrus tot. Imagini din dronă 
Urmările exploziei din cartierul Rahova! Deflagrația a distrus tot. Imagini din dronă 
Vezi toate știrile
×