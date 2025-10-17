Ce a pățit Delia în timp ce se plimba prin parc. Artista a luat foc: „S-a dat astăzi drumul la dubioși? Am spray la mine”

Delia este una dintre cele mai de succes artiste din România și are numeroși fani. Mulți sunt cei care își doresc o poză sau un autograf de la ea, dar cântăreața are niște limite foarte clar stabilite. Delia nu este mare fană a celor care o disturbă în timpul ei liber, iar recent le-a povestit fanilor din mediul online despre cât de „prietenoasă” este cu cei care sunt prea insistenți. Ce a pățit Delia în parc?

Atunci când nu este pe scenă, Delia are o viață activă, iar mișcarea fizică ocupă un loc important. Aproape în fiecare zi, artista iese la alergat în parc, iar uneori are parte de experiențe neplăcute, așa cum s-a întâmplat și recent. Cântăreața le-a povestit tuturor ce a pățit.

Ce a pățit Delia în timp ce se plimba prin parc

Așa cum spuneam, Delia este o persoană activă și nu sare niciodată peste alegarea zilnică. Însă, recent, artista a înlocuit alergarea cu o plimbare lejeră, iar experiența nu a fost prea plăcută pentru ea. Unii se pare că au observat imediat prezența artistei în parc și nu au ezitat să o urmărească sau să o abordeze.

Mai exact, o femeie a urmărit-o minute bune, fără să spună nimic și doar a privit-o fix. Un alt bărbat s-a apropiat de ea și i-a cerut insistent să facă o poză, deși artista i-a spus că ea nu este Delia.

„S-a dat astăzi drumul la dubioși în parc, că nu înțeleg? E vacanță? Nu înțeleg. La 12:00, în mod normal, nu e nimeni în parc. Azi am dat doar de dubioși. A venit un om care m-a întrebat dacă sunt Delia și am zis nu. A zis: ești Delia? Și zic nu. Zice: Putem să facem o poză?… Ok. Și după aia e o dubioasă care se învârte de jumătate de oră în jurul la treaba asta de aici (n.r. loc de joacă din parc). Se învârte, face ture și se uită. Face ture, se uită, se uită. Nu mai stați afară, că e frig, răciți. Nu vă face bine. Chiar e frig, gen. Eu am plecat, că dubioasa… Nu, dubioasa era dubioasă. Era dubioasă, dubioasa și am plecat. Nu știu ce voia, nu voia nimic, nu zicea nimic, se uita. Și era doar dubioasă”, a spus Delia, în mediul online.

Artista a luat foc

După toate cele întâmplate în parc, Delia a avut un mesaj clar pentru cei care nu înțeleg și nu respectă intimitatea persoanelor publice. Artista a spus că este destul de „periculoasă” și are multe scheme pentru a scăpa de cei insistenți, care o deranjează.

„Deci vă rog eu frumos, deci dacă vreți ceva, poză… dar mai bine nu vreți. Că omul când e el liber, când nu-i la muncă, gen pe scene, nu datorează. Dar să zicem că nu vreți poză, dar doar vreți să stați să urmăriți. Nu mai urmăriți, că eu știu jiu-jitsu și nu vreau să scot astea la înaintare că fac urât. Deci nu, mă! Nu mă aduceți în starea aia! Că urlu! Țip! Sun la poliție! La milis! Alo, jiu-jitsu brazilian, fac kung fu. Îmi iau spray, spray, furci, topoare. Deci nu, nu. Mai și mușc. Am asta cu mușcatul de când sunt mică. Deci dacă cineva mă enerva în casă, mușcam direct, săream în spinare și mușcam de gât. Am mușcat o fată și de nas. Nu știu dacă v-am povestit. Foarte abstractă sunt. Avea nasul mai mare și, gen, când mă certam cu ea, vedeam nasul ăla mare și am sărit la nas și am mușcat de nas. Da. Fac urât rău. Urât. Deci nu vă mai apropiați. Pare că-s prietenoasă, dar mușc, scuip. Da, am de astea. Și am mereu aici un spray. Un spray cu piper. Dar m-am prins de ce se întâmplă asta. Știu. Știu ce se întâmplă. Eu azi n-am alergat. Deci azi n-am alergat. Și, mergând, observi altfel și ești observat altfel”, a mai spus Delia.

Boala sensibilă de care suferă Delia Matache! Operația la care va fi supusă în curând

Delia, schimbare radicală: artista vrea să devină mamă! „Când i-am văzut pe…”

Foto: Instagram