Delia, schimbare radicală: artista vrea să devină mamă! „Când i-am văzut pe...”

Dezvăluire neașteptată din partea Deliei! După ani la rând în care a fost foarte clară că nu își dorește copii, celebra artistă a mărturisit că se gândește serios la acest subiect. Află, în articol, ce a făcut-o să se răzgândească!

Jurata de la iUmor este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Delia se poate lăuda cu o carieră impresionantă și, bineînțeles, nu duce lipsă nici de bani. Câștigă mii de euro doar pentru o singură oră de concert. Vedeta a avut noroc și în dragoste, fiind căsătorită cu omul de afaceri Răzvan Munteanu din anul 2012. Cântăreața are tot ce își dorește, dar a ales să nu aibă copii, decizie pentru care a fost judecată de-a lungul timpului.

Delia vrea să devină mamă: „Mă gândesc serios”

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, a fost difuzată prima ediție a emisiunii The Ticket, acolo unde Delia este jurată. Show-ul a deputat cu momentul unor copii talentați. Aceștia i-au impresionat pe oamenii din public, inclusiv pe celebra artistă.

Delia i-a privit cu admirație pe copii, iar la final a făcut o dezvăluire emoționantă. Cântăreața a susținut că momentul a făcut-o să se gândească serios la un copil. După ani la rând în care a exlus posibilitatea de a deveni mamă, vedeta a dezvăluit că își dorește acest lucru.

„Când i-am văzut pe acești copii, m-am gândit că mi-ar plăcea să am unul. Mă gândesc serios la asta. Mi-au dat o senzație și s-a zburlicat carnea pe mine când i-am văzut. Mi-a plăcut mult și vreau și eu să fac”, a declarat Delia, la The Ticket.

Dezvăluirea a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că Delia a fost mereu o persoană discretă în ceea ce privește viața personală. Totuși, sătulă de criticile legate de faptul că nu are copii, artista a răbufnit la un moment dat și a vorbit și despre acest subiect., însă a atras numeroase critici.

„Mama s-a obișnuit cu ideea, știe. Și chiar mi-a zis recent: «Foarte bine, ai avut dreptate, mai bine așa, stai fără stres, ești foarte bine așa» Eu cred că nu aș putea să stau real toată viața cu o grijă mare pe umeri, enormă. E o chestie care te schimbă foarte mult și o să ai un stres toată viața, îl cari toată viața după tine, nu scapi de el niciodată, doar atunci când mori. Mă panichează chestia asta”, a declarat Delia, în urmă cu ceva timp, în cadrul podcastului Ac de siguranță cu Răzvan Exarhu.

Citește și: Cât costă cizmele din piele de șarpe pe care le poartă Delia în plină vară? Mulți români lucrează o lună întreagă pentru această sumă