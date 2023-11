Jessie Baneș se revoltă după declarațiile Deliei Matache. „Nu sunt vorbe spuse la întâmplare”

Jessie Baneș se numără printre artiștii din România care nu se tem să spună ceea ce gândesc. Invitată în cadrul unui interviu, cântăreața s-a revoltat și a comentat aspru ultimele declarațiile ale Deliei Matache referitoare la motivele pentru care nu își dorește să devină mamă.

În cadrul unui podcast, Delia a vorbit despre decizia de a nu vrea să fie mamă, cel puțin nu în viitorul apropiat. De teama responsabilităților, artista a mărturisit că nu este pregătită să trăiască toată viața cu o grijă atât de mare pe umeri, iar gândul că nu se va putea elibera de stres niciodată, doar atunci când moare, o panichează teribil. Contrat valorilor sale, declarațiile juratului de la iUmor au fost aspru judecate de cei care nu au reușit să-i înțeleagă punctul de vedere.

Citește și: BOSSUL ANTENELOR A LUAT FOC, DUPĂ ”DEZERTĂRILE” CELEBRILOR BUCĂTARI DE LA CHEFI LA CUȚITE! + BOMBĂ LA IUMOR: ”DUPĂ BENDEAC, PLEACĂ ȘI DELIA?”

Recent, Jessiie Baneș și-a exprimat părerea despre modul în care Delia a devenit o persoană publică destul de controversată. Jennie susține că părerile unui artist atât de influent pot avea un impact major în rândul a milioane de tineri care o urmăresc și care o au drept exemplu în viață. În contextul în care natalitatea din ultimii ani este la pământ și tot mai mulți tineri nu își doresc să-și întemeieze o familie, Jennie Baneș susține că afirmațiile anti-familie ale Delia fac mai mult rău decât bine.

Citește și: JESSIE BANEȘ, CADOU INEDIT PENTRU FANII SĂI. FOSTA CONCURENTĂ DE LA EUROVISION LE-A DAT VESTEA CHIAR ACUM

La polul opus, prezentatoarea de la Golden Hour cu Jessie, de la Radio Gold FM, știe foarte bine ceea ce își dorește de la viață, dar și cât de important este rolul unei familii, fie că este vorba despre familia în care a crescut, alături de părinții ei, fie că este vorba despre familia pe care și-o va întemeia alături de iubitul ei.

”Familia pentru mine este cel mai important și de preț lucru pe pământ. Fie că vorbesc de familia în care am crescut, alături de părinții mei, fie că vorbesc de familia pe care îmi doresc să mi-o întemeiez alături de iubitul meu. Nu am avut o familie perfectă, pentru că suntem oameni. Cu siguranță am mai greșit în unele privințe față de membrii familiei mele, dar am fost mereu unul alături de celălalt si ne-am ajutat indiferent de situație. Pentru că asta înseamnă familie. Sprijinul în viață, locul unde te formezi și unde indiferent de ce neînțelegeri există, sângele apă nu se face” , a mai spus Jessie.