Cât costă cizmele din piele de șarpe pe care le poartă Delia în plină vară? Mulți români lucrează o lună întreagă pentru această sumă

Nu, nu este o glumă! Cât a plătit Delia pentru încălțămintea cu care a făcut furori pe rețelele de socializare? Trebuie să recunoaștem că suma este exorbitantă! Mulți plătesc atât pentru un concediu la Marea Neagră! Iată despre ce este vorba!

Delia Matache, cunoscută pentru stilul său vestimentar excentric și pentru capacitatea de a transforma orice apariție într-un eveniment, a reușit din nou să atragă privirile tuturor. De această dată, vedeta a ales o pereche de cizme din piele cu efect de șarpe, o piesă de designer ce a generat un val de reacții pe rețelele sociale.

Cât costă cizmele din piele de șarpe pe care le poartă Delia în plină vară?

Artista, obișnuită să surprindă publicul cu alegeri vestimentare inedite, și-a prezentat noua achiziție într-o postare pe Instagram, acolo unde imaginile au devenit rapid virale. Cizmele, evaluate la aproximativ 3.600 de lei, nu sunt un model obișnuit. Confectionate din piele maro, cu un finisaj ce imită textura pielii de șarpe, acestea se remarcă printr-un toc gros ușor înclinat, un vârf alungit cu formă pătrată și detalii rafinate care le diferențiază de modelele comune.

Interiorul este realizat cu aceeași atenție pentru confort: căptușeală din piele de vacă, talpă cu memorie ce se mulează pe forma piciorului și protecție de cauciuc în zona degetelor, toate concepute pentru a asigura o purtare plăcută pe termen lung. Designul îmbină astfel estetica extravagantă cu funcționalitatea, un detaliu specific brandurilor de lux.

Apariția Deliei a provocat însă o adevărată dezbatere în mediul online. Pe de o parte, există internauți care au apreciat îndrăzneala ținutei și unicitatea piesei, considerând că astfel de accesorii pot fi privite ca opere de artă purtate. Pe de altă parte, nu au lipsit criticile legate de preț și de caracterul ostentativ al alegerii, unii utilizatori considerând achiziția o dovadă de extravaganță dusă la extrem.

Reacțiile contrastante nu sunt o noutate pentru Delia. De-a lungul carierei, artista și-a construit o imagine în jurul ideii de a nu trece niciodată neobservată. Ținutele sale, fie pe scenă, fie în apariții publice sau în mediul online, sunt de multe ori atipice, uneori chiar șocante pentru publicul obișnuit cu o estetică mai convențională. De la rochii voluminoase în culori vibrante, la încălțări de inspirație industrială sau cizme din cauciuc în culori neon, Delia a demonstrat constant că pentru ea moda este mai mult decât un simplu mijloc de a se îmbrăca: este o formă de expresie artistică.