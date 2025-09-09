Ce-a putut să pățească Delia Matache în timp ce alerga liniștită în parc: ”Câtă încredere poți să ai?”

Artista Delia Matache, una dintre cele mai cunoscute voci ale industriei muzicale din România, a trecut printr-un moment neplăcut în timpul obișnuitului său antrenament de dimineață în Parcul Herăstrău. Deși locul este preferat de mulți bucureșteni pentru mișcare în aer liber, libertatea de a alerga s-a transformat pentru vedetă într-o situație tensionată, generată de nepăsarea unui proprietar de câine.

Delia obișnuiește să își înceapă ziua cu alergări, însă astăzi liniștea traseului său a fost perturbată de un câine lăsat liber, fără lesă și fără botniță. Animalul a început să latre insistent în apropierea artistei, iar reacția stăpânei, care stătea pe o bancă și nu a intervenit în niciun fel, a amplificat frustrarea și neliniștea momentului. Potrivit artistei, nu este prima dată când astfel de episoade au loc în parc, iar fenomenul devine tot mai vizibil.

Ce declarații a făcut Delia

În spațiile verzi din Capitală există de ani buni discuții legate de siguranța publică în ceea ce privește plimbarea câinilor. Legislația prevede clar obligativitatea folosirii lesei, iar pentru anumite rase considerate periculoase, și a botniței. În realitate, regulile sunt frecvent ignorate, iar parcurile devin scene ale unor conflicte între posesorii de câini și restul vizitatorilor. Cazul prin care a trecut cântăreața scoate din nou la suprafață problema lipsei de control și de responsabilitate.

„Vreau să știu cum pot să alerg. Dacă ies la alergat, veți spune „Nu mai alerga”. Cum pot să merg pe lângă un câine care mă latră? Femeia stătea pe bancă, câinele liber, ea vorbea la telefon, n-avea nicio treabă și ăla lătra la mine așa random pe-o din astea, unde este lume. Câtă încredere poți să ai? Zice că „Nu-ți face nimic”, dar de ce trebuie să simt stres? De ce trebuie să simt eu puțin stresuleț? Ține-l în lesă, frate”, a spus Delia Matache, pe Instagram.

Specialiștii atrag atenția că lăsarea câinilor liberi în zone aglomerate poate provoca nu doar disconfort, ci și pericole reale. Chiar dacă un animal nu are intenții agresive, reacția de moment a unui trecător – un copil, o persoană în vârstă sau cineva care face sport – poate conduce la situații imprevizibile. De aceea, respectarea regulilor este esențială pentru a preveni incidentele și pentru a asigura o coexistență sigură între oameni și animale.

Delia Matache subliniază că experiența de astăzi nu este singulară. De multe ori, persoane aflate la plimbare în Herăstrău au de-a face cu câini de talie mare, care circulă liber pe alei, fără nicio supraveghere.