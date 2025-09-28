Boala sensibilă de care suferă Delia Matache! Operația la care va fi supusă în curând

Delia Matache, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești și o prezență constantă în atenția publicului, a vorbit deschis despre o afecțiune medicală care îi creează dificultăți de ani buni. Deși pe scenă transmite mereu energie și încredere, artista a mărturisit că în viața de zi cu zi se confruntă cu o problemă sensibilă: miopia.

Problema de vedere a apărut încă din adolescență și a rămas neschimbată până în prezent. De-a lungul timpului, Delia a găsit soluții pentru a gestiona această afecțiune, purtând ochelari care să-i corecteze vederea. Totuși, chiar și cu aceste măsuri, există situații în care lucrurile devin complicate. Activitatea intensă pe rețelele de socializare, filmările și timpul petrecut cu telefonul îi accentuează disconfortul, iar diferența dintre modul în care percepe imaginile de aproape și cele de la distanță îi creează dificultăți vizibile.

Delia Matache suferă de miopie

Artista a recunoscut că această afecțiune îi influențează uneori rutina zilnică și că încearcă să găsească cea mai bună variantă pentru a-și ușura viața. Printre soluțiile pe care le are în vedere se numără și o intervenție chirurgicală modernă, realizată cu ajutorul laserului. Procedura este tot mai des aleasă de persoanele care doresc să renunțe la ochelari sau lentile de contact, fiind recunoscută pentru rapiditatea și eficiența ei.

Delia se documentează cu privire la această opțiune și ia în calcul posibilitatea de a trece printr-o astfel de experiență medicală. Interesul ei este alimentat atât de dorința de a scăpa de disconfort, cât și de faptul că profesia sa presupune expunere constantă, mobilitate și un program aglomerat, care nu îi permit mereu să depindă de accesorii vizuale.

„Mă duc să îmi fac ochelari. Vă anunț că sunt mioapă. Nu e o noutate, sunt mioapă de la 16 ani. Am -3,25 la ambii ochi,” a spus Delia.

Operația cu laser pentru corectarea miopiei este considerată o intervenție sigură, cu recuperare rapidă, însă specialiștii atrag atenția că rezultatele pot varia de la o persoană la alta. În unele cazuri, dioptriile pot reveni în timp, mai ales dacă problema are o componentă genetică puternică. Tocmai de aceea, înainte de a lua o decizie finală, Delia dorește să afle cât mai multe informații și să discute cu persoane care au trecut deja prin această experiență.