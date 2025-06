Răzvan Fodor, vacanţă fără soţie! Prezentatoarea de la Asia Express şi actorul şi-au luat adio de la escapadele în doi: “Am promis că așa se va întâmpla”

Răzvan Fodor e topit după Diana, fiica lui și a Irinei Fodor. Ca orice tata de fată, prezentatorul TV este atent la doleanțele puștoaicei și face tot posibilul să o vadă cu zâmbetul pe buze. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Răzvan Fodor ne-a dezvăluit motivul pentru care va pleca în vacanță doar cu Diana, urmând ca după jumătatea lunii iulie să înceapă, în formulă completă, aventura cu mașina prin Europa. Acesta a vorbit și despre înțelegerea făcută cu Diana, chiar dacă promisiunea pune în pericol vacanța anuală de cuplu.

Răzvan Fodor dă dovadă de înțelegere și susținere în ceea ce privește cariera pe micul ecran a soției sale, Irina Fodor, care are pe mână două producții de top la Antenei 1: Chefi la cuțite și Asia Express. Chiar dacă nu îi este ușor timp de 2 luni, cât lipsește Irina, să facă față acasă pe toate fronturile, Răzvan Fodor nu se plânge.

Răzvan Fodor: “Irina termină filmările undeva pe 15 iulie”

CANCAN.RO: Cum arată vara asta pentru tine, având în vedere că Irina filmează la “Chefi la cuțite” și Diana o să intre în vacanță?

Răzvan Fodor: Da, fii-mea peste o săptămână intră în vacanță. O să aibă vreo două săptămâni avans de vacanță pe care o va petrece doar cu mine, pentru că Irina termină filmările undeva pe 15 iulie. O să avem niște escapade pe aici prin țară, avem niște petreceri. Mergem pe la Electric Castle, după aceea mergem pe la noi pe la mare. Și avem o vacanță cu mașina prin Europa din 20 iulie până pe 15 august, ceva de genul ăsta.

Răzvan Fodor: “Nu e nimic organizat. Ne urcăm în mașină în fața casei și plecăm”

CANCAN.RO: Organizată de tine sau de Irina?

Răzvan Fodor: Nu e nimic organizat. Ne urcăm în mașină în fața casei și plecăm. Să ieșim din țară și după aceea vrem să ajungem înspre nord. Dar nu e nimic book-uit, nu e absolut nimic. Am făcut acum trei ani genul ăsta de vacanță și ne-a plăcut teribil.

CANCAN.RO: Și ați nimerit bine cu cazările? Având în vedere că plecați și cu Diana?

Răzvan Fodor: Le sortez pe drum. Pe mine nu mă surprinde, eu nu vreau 15 stele. Pentru mine e important unde ajung, ce văd, locul ăla, ce mănânc, ce vin bun experimentez în locul ăla.

CANCAN.RO: Dar o vacanță separat de copil obișnuiți să aveți?

Răzvan Fodor: E vacanța pe care am făcut-o în iarnă. Am avut o vacanță de două săptămâni în Caraibe. Vara facem mai mult cu copilul și după aceea la iarnă, iarăși. Dar la iarnă cred că o să mergem cu copilul.

Răzvan Fodor: “Am promis că așa se va întâmpla și la iarnă intenționăm să plecăm doar noi trei”

CANCAN.RO: Nu vă mai lasă să plecați singuri?

Răzvan Fodor: Nu, nu. Foarte mișto a deal-uit cu treaba asta. A zis că nu mai vrea să meargă în găști fără copii. Că fără copii ea nu mai merge sau dacă merge să mergem doar noi. Adică noi cu ea. Să nu mai fie doar vacanță de părinți! Fair enough. Și i-am promis că așa se va întâmpla și la iarnă intenționăm să plecăm doar noi trei, fără niciun cuplu în jur.

Dacă vine Popeasca, care e sora mea, și cu Radu Vâlcan, și-și iau și copilul mare, atunci… are companie.

Răzvan Fodor: “Eu mă descurc, adică pot să fiu și tată și mamă”

CANCAN.RO: Cum vă descurcați când lipsește Irina de acasă, când pleacă în Asia Express?

Răzvan Fodor: Eu mă descurc, adică pot să fiu și tată și mamă. Eu îi gătesc, ne ajutăm unul pe celălalt. Azi de dimineață era foarte obosită, a plecat la o repetiție la teatru și m-a rugat că-i cald dacă pot să o las la metrou. Dar nu-i absurdă. Adică, astăzi chiar eram liniștit și am zis: hai mă, te duc eu, te las la metrou! Dar când mă vede că am treabă și că sunt îngândurat că am ceva de făcut, nu insistă, adică se duce singura pe jos, își face treaba.

