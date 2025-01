Răzvan Fodor vede roșu în fața ochilor când Irina face asta: „Nu mă liniștesc”

Răzvan și Irina Fodor formează unul dintre cuplurile longevive din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de ani de zile și pare că formează pereche perfectă. Însă, ca în orice relația, căsnicia lor nu este ferită de certuri și discuții contradictorii. Recent, Răzvan Fodor a dat din casă și a mărturisit de la ce pornesc certurile în relația sa. Se pare că Irina reușește să îl scotă din minți cu un lucru simplu.

În anul 2010, Irina și Răzvan Fodor făceau pasul cel mare și își uneau destinele în mod oficial. De atunci, cei doi au reușit să își construiască o familie frumoasă și au o fiică împreună. Deși relația lor pare roz, în realitate lucrurile nu stau chiar așa, iar recent Răzvan Fodor a dat din casă. Vedeta Antena 1 a spus de la ce pornesc mereu certurile dintre el și soția sa.

(CITEȘTE ȘI: Ce a îndurat Irina Fodor în timpul filmărilor America Express: „De atunci am foarte mare grijă”. Prezentatoarea TV are probleme de sănătate)

Așa cum spuneam, căsnicia lui Răzvan și a Irinei Fodor nu este ferită de micile certuri, care apar în orice cuplu. Spiritele se aprind adesea între cei doi, iar aproape de fiecare dată certurile pleacă de la aceleași lucruri. Se pare că Irina Fodor are un mic defect care îl face pe soțul ei să vadă roșu în fața ochilor.

Mai exact, potrivit spuselor partenerului său, prezentatoarea Asia Express este destul de uitucă. Aceasta are obiceiul de a uita diverse lucruri, iar asta îl scoate din minți pe Răzvan Fodor. Ei bine, la rândul ei și Irina Fodor are câteva aspecte să îi reproșeze soțului, însă cel mai tare o enervează faptul că acesta este destul de „căpos”.

Însă, deși au anumite aspecte ce nu le plac unul la altul, Irina și Răzvan Fodor spun că sunt făcuți unul pentru altul, iar anii de căsnicie dovedesc acest aspect. Cei doi spun că potrivirea între două persoane este cheia în orice relație, iar ei au găsit persoana potrivită.

„Ce e pentru mine perfect s-ar putea ca, pentru alt bărbat, să nu fie. Tocmai de asta e importantă potrivirea aia între două persoane. Mă interesează la o femeie feminitatea ei, iar Irina o are, din plin. Mă interesează să aibă simțul umorului, și ea îl are. Mă interesează candoarea, mă interesează bunul-simț, iar ea are toate lucrurile care pe mine mă interesează la o femeie.

Ea avea nevoie de la un bărbat de umor, de încredere, să fie ușor golan și puțin pedant. Sunt multe lucruri care sunt importante și, da, sunt un fericit al sorții, însă am învățat, de-a lungul timpului, să iubesc și să dăruiesc. Mi-am dat seama cât de important este să respecți o femeie și să o îmbrățișezi, atât la propriu, cât și la figurat”, a mai spus Răzvan Fodor.