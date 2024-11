Ce spune Irina Fodor despre al doilea copil, după 14 ani de căsătorie cu Răzvan: „Aștept să văd ce mi-a pregătit destinul”

Irina și Răzvan Fodor sunt unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Ambii lucrează în televiziune, iar prezentatoarea este nevoită să stea ceva vreme plecată de acasă pentru că filmările de la Asia Express se desfășoară pe alt continent. În tot acest timp, actorul și fiica lor o așteaptă acasă cu brațele deschise. Au împreună o fetiță de 13 ani, iar vedeta TV a vorbit despre al doilea copil.

Irina și Răzvan Fodor sunt căsătoriți de 14 ani și nici urmă de certuri și neînțelegeri până acum, în ciuda faptului că vedeta de televiziune este adesea plecată din țară pentru proiectele de la Antena 1. Chiar dacă a fost plecată o lungă perioadă la Asia Express, actorul și fiica lor au așteptat-o cu brațele deschise acasă.

Cei doi au împreună o fată, pe Diana, care are 13 ani. Fetița lor s-a transformat într-o adevărată adolescentă, iar cei doi părinți se ocupă îndeaproape de educația ei. Irina Fodor a vorbit despre al doilea copil, după 14 ani de căsătorie.

Vedeta de televiziune a preferat să nu spună cu subiect și predicat dacă are de gând să rămână iar însărcinată, însă a ținut să spună că așteaptă să vadă ce i-a pregătit destinul.

Irina și Răzvan s-au cunoscut pe vremea când vedeta TV avea 19 ani, iar actorul 32. Prima lor întâlnire a avut loc în timpul filmărilor pentru serialul „Cu un pas înainte”, unde ea era asistenta lui.

„Era serialul acela „Cu un pas înainte” și eu trebuia să fiu în film asistenta lui. El era mare patron de club și eu trebuia să fiu asistenta lui: îl periam, îi culegeam scamele, cam ce fac și azi fiind soția lui. Pentru că am fost destul de aproape în rol, a fost așa o chestie, o chimie pe care cred că am simțit-o fiecare dintre noi. Eu m-am intimidat puțin și am și intrat în carapace pentru că na, el era actorul…”, spunea Irina Fodor, pentru life.ro