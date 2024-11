Ce face Răzvan Fodor când Irina e la Asia Express! Chiar soția lui l-a dat de gol

Pe Irina Fodor o vedem foarte des pe micile ecrane, așa că mulți fani s-au întrebat de-a lungul timpului ce face soțul ei, Răzvan Fodor, atunci când ea e la Asia Express. Chiar prezentatoarea TV l-a dat de gol! Îți prezentăm cele mai noi declarații făcute de îndrăgita vedetă!

Irina Fodor nu numai că se bucură de succes atunci când vine vorba de carieră, ci tototdată are parte de o familie frumoasă și împlinită alături de Răzvan Fodor, bărbatul în brațele căruia și-a găsit fericirea și liniștea. Chiar dacă este mai mereu ocupată, vedeta reușește să își facă timp și pentru momentele petrecute alături de cele mai dragi persoane din viața ei.

Prezentatoarea TV și soțul ei au mare grijă să mențină comunicarea în căsnicie, așa că vorbesc la telefon sau prin apel video de câte ori este posibil atunci când ea se află la filmări. Cât Irina Fodor este plecată, Răzvan Fodor este atent să se ocupe de ceea ce țin de casă, iar ea este tare mândră de realizările lui.

„Ne auzim la telefon sau prin apel video ori de câte ori e posibil, până când se inventează teleportarea, altă soluție nu e. În rest, Răzvan se luptă pe acasă, să țină totul pe linia de plutire cât eu sunt plecată, și sunt mândră că îi iese de minune”, a mărturisit Irina Fodor, potrivit Click.ro.

Citește și: Cum a afectat proiectul Asia Express căsnicia Irinei și a lui Răzvan Fodor! Dezvăluiri din cuplul celor doi: „A fost greu”

Irina Fodor, pregătită să devină mamă din nou?

Mulți s-au întrebat dacă Irina Fodor este pregătită sau nu să devină mamă din nou. Vedeta are dea o fiică, Diana, cu care are o relație foarte specială. Prezentatoarea TV vrea să lase totul sub incertitudine, asta pentru că nu știe ce îi va rezerva viitorul și nu vrea să vorbească dinainte.

„Asta e o întrebare la care nu pot să răspund. Dacă spun „nu” și totuși apare al doilea copil și o să vadă interviul ăsta la un moment dat, o să se simtă nedorit. Dacă zic „da” și, de fapt, nu mai vine al doilea copil, o să ziceți că sunt o mincinoasă. Așa că mai bine stau eu cuminte și aștept să văd ce mi-a pregătit destinul.

Irina Fodor se poate considera o femeie împlinită, mai ales pentru că are o familie frumoasă alături de bărbatul care i-a cucerit inima și cu care are o căsnicie de ani de zile.

Citește și: Cum s-au cunoscut Răzvan și Irina Fodor în 2007, la Pro TV. Prezentatoarea Asia Express avea doar 19 ani. El, 32