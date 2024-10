Cum s-au cunoscut Răzvan și Irina Fodor în 2007, la Pro TV. Prezentatoarea Asia Express avea doar 19 ani. El, 32

Irina și Răzvan Fodor trăiesc o poveste de dragoste ca-n filme! Puțini fani știu cum s-au cunoscut cei doi, de fapt! Totul a început în anul 2007, la Pro TV. Prezentatoarea Asia Express avea doar 19 ani, iar el 32! Chiar ei au povestit tot!

Cu cariere de invidiat, Irina Fodor fiind una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, iar Răzvan Fodor un actor și cântăreț talentat, cei doi au reușit să cucerească nu numai prin realizările profesionale, ci și prin relația lor.

Într-un interviu recent, cei doi au povestit cum a început povestea lor de dragoste. Irina Fodor, care avea 19 ani la momentul primei întâlniri, l-a cunoscut pe Răzvan Fodor în timpul filmărilor pentru serialul „Cu un pas înainte”, unde ea avea rolul asistentei personajului pe care el îl interpreta.

„Pe maestru, da 😂. Era serialul acela „Cu un pas înainte” și eu trebuia să fiu în film asistenta lui. El era mare patron de club și eu trebuia să fiu asistenta lui: îl periam, îi culegeam scamele, cam ce fac și azi fiind soția lui. Pentru că am fost destul de aproape în rol, a fost așa o chestie, o chimie pe care cred că am simțit-o fiecare dintre noi. Eu m-am intimidat puțin și am și intrat în carapace pentru că na, el era actorul…”, a mărturisit Irina Fodor, porivit life.ro.