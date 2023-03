Între Irina și Răzvan Fodor nu e totul lapte și miere. Ce reproșuri îi aduce vedeta Antena 1 soțului său

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă. Cei doi sunt împreună de mai bine de 16 ani, iar relația lor pare să meargă perfect. Însă, nu mereu totul este numai lapte și miere, iar mici reproșuri și certuri apar și între cei doi parteneri. Ce au să își reproșeze unul altuia?

În urmă cu 16 ani, Irina și Răzvan Fodor decideau să pornească împreună pe același drum. Și-au dorit să își construiască o familie frumoasă și au reușit. Iar tabloul a fost completat perfect în urmă cu doar câțiva ani, atunci când fetița celor doi s-au născut. Deși relația acestora pare perfectă, lucrurile nu sunt mereu roz, iar Irina Fodor a dat din casă.

Vedeta Antena 1 a vorbit despre micile probleme care mai apar în relație. Iar dacă ar avea ceva să îi reproșeze partenerului ei este faptul că uneori apăra prea aprig anumite idei fixe pe care le are. Însă și în acest caz Irina Fodor știe cum să gestioneze lucrurile și cum să aplaneze repede orice conflict.

„El este un om foarte pasional și uneori îi atrag atenția dacă își apără prea vehement ideile… fixe. Nu le-aș numi chiar reproșuri, mai degrabă pot să spun că umblu la reglajul fin. El a fost foarte sincer și deschis încă de la începutul relației noastre, așadar, am luat decizia că omul ăsta mi se potrivește perfect, cu bune și cu rele, în deplină cunoștință de cauză. 16 ani mai târziu, faptele îmi arată că instinctul a funcționat impecabil.

Se râde mult în familia noastră, se râde chiar și când poate nu e neapărat de râs, dar așa ne-am învățat noi să trecem peste momente mai dificile. Normal că nu suntem tot timpul de acord, că mai apar mici conflicte, doar că ce ne face să găsim o cale de mijloc, întotdeauna, este faptul că nici unuia dintre noi nu îi pică bine să îl vadă pe celălalt supărat sau îmbufnat, iar asta tot din iubire vine și din faptul că ne pasă de partener. E drept însă că o ceartă cu adevărat serioasă nu a existat până acum. Sau poate nu am făcut-o noi serioasă”, a declarat Irina Fodor, potrivit viva.ro.

„Fodorică are darul de a iubi necondiționat”

Dacă Irina Fodor nu are prea multe lucruri să îi reproșeze soțului ei și reciproca este valabilă. Se pare că Răzvan Fodor are numai cuvinte de laudă la adresa parteneri sale. Chiar dacă prezentatoare de la „America Express” spune că are câteva defecte, soțul ei le-a trecut de mult cu vedere, iar cei doi se iubesc necondiționat.

„Glumim de multe ori pe tema asta, mă întreabă dacă i-am făcut farmece, pentru că el nu vede defectele asupra cărora chiar eu îi atrag atenția. Eu știu că uneori sunt cicălitoare, că nu gătesc chiar de 5 stele, că am încăpățânările mele, că am și zile în care pare că mi s-au înecat toate corăbiile, deși n-am niciun motiv, dar Fodorică are darul de a iubi necondiționat”, a mai spus Irina Fodor.

