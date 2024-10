Irina și Răzvan Fodor, prădați de hoți când dormeau pe plajă! Cum s-a încheiat vacanța cu peripeții

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cupluri solide din showbiz. Cei doi au un mariaj ce durează de 14 ani, iar unul dintre „sporturile” lor preferate este mersul în vacanță. De-a lungul timpului au bifat numeroase escapade în doi, însă nu toate au avut un final fericit. În una dintre ele, aceștia au fost prădați de hoți, chiar pe plajă.

Recent, Irina Fodor a vorbit despre una dintre vacanțele ce i-a lăsat un gust amar și au făcut-o să piardă numeroase amintiri frumoase. O escapadă în Vama Veche s-a încheiat cum nu se poate mai prost pentru prezentatoarea de la Asia Expres. Ce a pățit aceasta chiar pe plaja din Vama Veche?

Așa cum spuneam, Irina și Răzvan Fodor sunt căsătoriți de mai bine de 14 ani, iar de-a lungul timpului au bifat numeroase vacanțe împreună. Una dintre destinațiile preferate ale acestora de pe litoralul românesc este Vama Veche, locul în care și-au și deschis un hotel recent.

Ei bine, în una dintre vacanțele petrecute pe litoralul românesc, cei doi au vrut să fure startul și au plecat cu o zi înainte. După ce s-au distrat toată noaptea, Irina și Răzvan Fodor au mers să tragă un pui de somn pe plajă, până când puteau să facă check-in-ul la cazare.

Însă, în timp ce aceștia dormeau, hoții le-au făcut o vizită, iar Irina Fodor a rămas fără telefon. Atunci când s-a trezit a văzut că acesta a dispărut, fapt ce a întristat-o teribil, căci acolo avea singurele poze de la începutul relației cu Răzvan Fodor.

„Nu am avut răbdare, am plecat cu Fodor de acasă cu o zi înainte de a ne caza. Am spus, nu contează, plecăm în seara aceasta, în noaptea aceasta ne distrăm pe acolo și dormim puțin pe plajă până a doua zi la 12 când trebuia să face check-in-ul. Așa am făcut, am ajuns acolo și am dormit pe un puf dinacela, un fotoliu pe plajă.

Cineva mi-a furat telefonul. Nu dau cu parul, cu piatra, poate că l-am pierdut în nisip. În acel telefon avea niște poze cu mine și Fodor de la început și le-am pierdut. A plecat telefonul… Bine, era prea la îndemână. Eu dormeam în nisip, Fodor lângă mine și telefonul lângă noi. Striga pur și simplu (n.r. telefon), se simțea abandonat”, a declarat Irina Fodor, potrivit spynews.ro.