Incendiu în timpul emisiunii lui Dan Negru! Invitații, în stare de șoc: ”A luat foc platoul!”

De: Keva Iosif 08/11/2025 | 23:40
Este regele televiziunii și știe să facă spectacol chiar și când… ia foc scena! Dan Negru ne-a povestit despre un incident pe care nu-l va uita niciodată, atunci când i-a ars bradul de Crăciun în platou, în timpul filmărilor. Într-un interviu savuros pentru CANCAN.RO, prezentatorul vorbește inclusiv despre „moartea televiziunii”, despre concurenții care tremură la „The Floor”, dar și despre singurul loc unde își pierde cumpătul!

Regele audiențelor rămâne mereu ironic și plin de viață, indiferent ce provocări îl încearcă, atât în televiziune, cât și în afara ei. Dan dezvăluie și ce TikTok-uri îl captivează și își amintește cu umor cum bradul de Crăciun i-a luat foc în platou. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

CANCAN.RO: Dan, ai fost mereu omul televiziunii. Dacă mâine s-ar închide toate posturile TV din România, ce ai face prima zi fără camere și lumini?

Dan Negru: Aș posta pe social media moartea televiziunii cu mine comentator, ha, ha.

CANCAN.RO: The Floor e un show puternic, care atrage prin combinația de divertisment și cultură generală. Ce crezi că îi încurcă cel mai tare pe concurenți?

Dan Negru: “The Floor” e din categoria prestige strategy, așa numesc televiziunile show-urile care aduc nu doar audiență, dar și onorabilitate. Sunt tot mai multe pe piața TV și cred că genul de concurenți care acceptă astfel de provocări sunt ăia smart, care sunt greu de încurcat. Dar cel mai greu îi încurcă prezența mea

CANCAN.RO: Ești mereu elegant, controlat, calculat. Dar când ai pierdut ultima dată cumpătul – și de ce?

Dan Negru: În zilele în care plec cu mașina spre Timișoara și ajung pe Valea Oltului. Parcă ai lăsat special aglomerația acolo ca să ne testeze nervii. Cel mai bun reality show de nervi acolo e. Și e românesc, ăștia se duc să filmeze prin Asia, insule, când adevărata provocare e ieftină și la doi pași.

CANCAN.RO: Dan, în ultima vreme tot mai multe vedete povestesc despre fani care le urmăresc sau devin obsedați de ei. Și Andra a avut un astfel de episod recent. Ți s-a întâmplat și ție, ca persoană publică, să ai parte de un fan insistent, poate chiar periculos?

Dan Negru: Da! În Timișoara am pățit, unul mic de înălțime si negru s-a luat după mine. N-am reușit să scap deloc de el și până la urmă l-am băgat în casă și l-am pus la treabă. Mi-a păzit casa mulți ani. Era un câine maidanez (n.r. râde)

”Horia Moculescu mă sună în timp ce sunt în ședințe de redacții și îl pun pe speaker ca să ne corecteze pe toți”

CANCAN.RO: Ești foarte activ și pe TikTok. Există vreo „vedetă” de TikTok pe care o admiri în secret? Genul de persoană despre care lumea ar zice „Nu cred că Dan Negru se uită la așa ceva!”

Dan Negru: Khaby Lame și MrBeast sunt și preferații mei. Și îmi plac video-urile din galeriile de fotbal. Acolo sunt încă cei mai curajoși oameni.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai mare șoc mediatic pe care l-ai trăit ca prezentator? Un moment când ai simțit că „explodează” platoul sau publicul?

Dan Negru: Ohooo. Au fost multe. Să știi că mi-a și luat foc platoul cândva, la propriu. Filmam o emisiune de Crăciun și a luat foc un brad. Ernest Maftei și Stela Popescu au stins atunci focul cu sifon.

CANCAN.RO: Dan, știm că ești apropiat de maestrul Horia Moculescu…  Cum ai primit vestea ca trece printr-un moment mai dificil din punct de vedere al sanatatii?  Si Care e amintirea ta cea mai puternică legată de Horia Moculescu?

Dan Negru: Horia Moculescu a fost unul dintre primii mei șefi la TVR în anii ’90, așa că mă leagă multe de el. Vorbim des la telefon. Uneori mă sună în timp ce sunt în ședințe de redacții și îl pun pe speaker ca să ne corecteze pe toți. Îi doresc să fie bine, să se însănătoșeasca repede. Are 88 de ani și o minte lucidă!

×