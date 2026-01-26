Hipotensiunea și zborul cu avionul: ce trebuie să știi înainte să urci la bord, potrivit Dr. Cezar

Zborul cu avionul poate părea o experiență banală pentru mulți dintre noi, însă pentru persoanele cu tensiune arterială scăzută, acesta poate ascunde riscuri reale. Deshidratarea, modificările de presiune și stresul oxidativ pot favoriza episoade de hipotensiune, avertizează Dr. Cezar, care explică ce se întâmplă în organism în timpul zborului și ce măsuri simple pot preveni problemele.

De ce zborul cu avionul favorizează hipotensiunea

„Hipotensiunea apare frecvent atunci când nu suntem bine hidratați”, explică Dr. Cezar. Iar avionul este unul dintre mediile care favorizează cel mai mult deshidratarea, chiar și în cazul zborurilor relativ scurte.

În timpul zborului, presiunea din cabină nu este menținută la nivelul presiunii atmosferice normale. „Presiunea nu mai este de 760 mm coloană de mercur, ci scade la aproximativ 500 și ceva, adică o diferență de aproape 200”, spune medicul. Această modificare determină pierderi mai mari de apă din organism, iar la persoanele deja deshidratate, consecința poate fi scăderea tensiunii arteriale.

Deshidratarea – inamicul invizibil din avion

Aerul uscat din cabină, combinat cu presiunea scăzută, accelerează pierderea de lichide. „O persoană care este pe fond deshidratată poate face hipotensiune în acest context”, avertizează Dr. Cezar.

De aceea, hidratarea corectă înainte și în timpul zborului devine esențială. Medicul recomandă: apă minerală, nu plată, pentru aportul de electroliți; dacă nu există apă minerală, puțină sare adăugată în apă; evitarea cafelei și a alcoolului, care accentuează deshidratarea.

Vitamina C și stresul oxidativ din timpul zborului

Un aspect mai puțin cunoscut este expunerea la radiații cosmice în timpul zborului, care crește stresul oxidativ. „Când zburăm cu avionul, crește stresul oxidativ din cauza radiațiilor cosmice. Piloții sunt expuși foarte des la acest tip de stres”, explică Dr. Cezar.

Pentru a contracara acest efect, medicul recomandă vitamina C: între 1 și 4 grame, în funcție de durata zborului; administrată înainte și după zbor; pentru zboruri foarte lungi, dozele pot fi mai mari, administrate fracționat.

„La un zbor de 14 ore, am luat vitamina C pe parcursul zborului”, exemplifică Dr. Cezar, subliniind importanța adaptării dozelor la durata expunerii.

Un aliat surprinzător poate fi și ciocolata neagră, datorită conținutului de antioxidanți.

Legătura dintre deficitul de proteine și tensiunea scăzută

Hipotensiunea nu este cauzată doar de deshidratare. „Un alt motiv important poate fi deficitul de proteine”, atrage atenția Dr. Cezar. Acesta explică faptul că: fie nu consumăm suficiente proteine, fie nu le digerăm corespunzător.

„Proteinele sunt cele care țin apa în vasele de sânge. Dacă nu avem suficiente proteine, apa nu mai rămâne în vas și apare hipotensiunea”, spune medicul.

Pentru persoanele cu tensiune arterială scăzută, zborul cu avionul nu trebuie evitat, dar trebuie pregătit corect. Hidratarea adecvată, aportul de electroliți, vitamina C și o alimentație suficient de bogată în proteine pot face diferența dintre un zbor confortabil și unul cu simptome neplăcute.

Hipotensiunea nu este doar o valoare mică pe tensiometru, ci un semnal că organismul are nevoie de sprijin — mai ales atunci când este supus unor condiții speciale, precum zborul la altitudine.

