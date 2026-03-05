Singurul oraș din România în care un apartament cu 2 camere costă numai 4700€, acum, în martie 2026

Piaţa imobiliară din România atrage din nou atenția publicului, după ce un apartament cu 2 camere a fost scos la vânzare cu numai 4700 de euro. Situația pare greu de imaginat într-o piață imobiliară în care prețurile au crescut constant în ultimii ani, însă realitatea din Scornicești contrazice tendințele naționale.

Orașul din Olt devine astfel un exemplu unic, unde accesul la proprietate rămâne posibil chiar și pentru cei cu bugete extrem de reduse.

Apartament cu 2 camere la numai 4700€

Un anunț recent a stârnit interesul cumpărătorilor din toată țara. Oferta prezintă un apartament de 53 de metri pătrați, decomandat, situat la etajul 1, într-o zonă centrală a orașului.

“Vând apartament 2 camere in Scornicești, situat pe Bd Muncii (Compania de Apă) 53 mp”, se arată în anunţ.

Prețul cerut, de doar 4.700 de euro, este mai mic decât costul unei garsoniere în multe orașe mici și incomparabil cu sumele cerute în marile centre urbane. Pentru mulți, această sumă reprezintă valoarea unui autoturism second-hand, nu a unei locuințe.

Singurul oraş din România unde găseşti această ofertă

Totuşi, explicațiile pentru astfel de prețuri țin de contextul local. Scorniceștiul, deși cunoscut istoric, nu a reușit să atragă investiții majore în ultimele decenii. Populația a scăzut, iar cererea pentru locuințe este redusă.

În plus, mulți proprietari preferă să vândă rapid, chiar și la prețuri foarte mici, pentru a evita costurile de întreținere sau impozitele. În același timp, infrastructura orașului rămâne funcțională, iar poziționarea în județul Olt oferă acces facil către Slatina și Pitești, ceea ce poate transforma astfel de oferte într-o oportunitate pentru cei care caută o locuință de vacanță, o investiție minimă sau chiar un refugiu liniștit departe de aglomerație.

