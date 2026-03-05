Locuitorii din Slatina trăiesc un coșmar după alunecarea de teren. Acuzații la adresa autorităților: ”Ne aruncă fix ca pe câini”

Mai mulți localnici din Slatina trec prin clipe de coșmar după ce riscă să rămână fără case, din cauza unor alunecări de teren. Două case au fost serios avariate, iar 25 de persoane, dintre care 9 minori, au fost evacuate pentru a nu se întâmpla vreo tragedie. Totuși, oamenii nu vor să se despartă de gospodăriile lor și nu ascultă de sfaturile autorităților. Din cauza situației care i-a luat pe nepregătite, unei femei i s-a făcut rău.

Pentru locuitorii de pe strada Grădăștiei din Slatina, viața s-a complicat, după ce s-a produs o alunecare de teren iar locuințele lor au fost afectate. Aceștia nu vor să-și abandoneze locul pentru care au muncit o viață întreagă și nu țin cont de sugestiile organelor legii. Tocmai din această cauză a fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a-i liniști pe oamenii revoltați. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt a anunțat, miercuri, că pe această stradă s-a produs o surpare.

Drama locuitorilor din Slatina după alunecarea de teren

Oamenii care locuiesc în Slatina nu își mai găsesc liniștea de miercuri, ziua în care au fost evacuați din locuințele lor, din cauza deplasării terenului de pe strada pe care locuiesc. Aceștia au fost alertați că zona în care și-au creat amintiri și întemeiat familii s-ar putea să dispară. Locatarii susțin că au dormit pe unde au apucat:

„Ne-am culcat pe la vecini cu copiii mici, că ne-a fost frică. Cum să mă duc în containere cu 8 persoane, copii mititei, mizerie ce e acolo”, a spus o femeie. „Cât să dormim pe la neamuri, pe la rude, că şi ei sunt multe persoane în locuinţe. Ia uitaţi, mie mi-au dărâmat camera de casă, ne aruncă fix ca pe câini”, a mai adăugat un bărbat.

Oltenii refuză să se mute în containerele pe care primăria le-a pus la dispoziție, iar astăzi s-au reîntors la locul incidentului. Totodată, cauzele surpării nu sunt cunoscute momentan, iar autoritățile au amplasat pe Dealul Grădiștei senzori care să semnaleze dacă persistă deplasarea terenului. Organele abilitate caută specialiști care să spună de ce s-a produs incidentul.

