Adrian Năstase a fost operat! Ce problemă de sănătate a avut: „O perioadă mai lungă de recuperare”

Adrian Năstase a trecut prin momente sensibile. Fostul premier a fost supus unei operații complicate și va avea nevoie de o perioadă lungă de recuperare. Află toate detaliile în articol!

Adrian Năstase s-a operat la umărul drept în Spitalul de Ortopedie Foișor și a descris această experiență ca fiind „o procedură care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel.” Urmează o perioadă lungă de recuperare pentru fostul politician, așa că s-a decis să vorbească despre aceste momente cu fanii lui.

Adrian Năstase a fost operat

Fostul premier a vorbit despre această experiență pe blogul său personal. Adrian Năstase a mărturisit că va urma o perioadă de recuperare lungă și deloc ușoară în urma acestei intervenții chirurgicale dificile.

„Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun”, a scris Adrian Năstase.

De asemenea, el a avut doar cuvinte de laudă pentru spitalul de stat și a distrus stereotipurile care circulă despre sistemul medical din țara noastră.

„Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient. Am simțit în permanență că sunt pe mâini sigure, susținut și tratat cu seriozitate. Le mulțumesc pentru implicare, profesionalism și pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenție și îngrijirea post-operatorie”, a mai scris fostul premier.

CITEȘTE ȘI:

Doi foști premieri ai României, prezenți alături de Vladimir Putin și Xi Jinping la parada de la Beijing

Ambasadorul Marii Britanii în SUA a fost demis imediat după ce au ieșit la lumină emailuri trimise lui Jeffrey Epstein!