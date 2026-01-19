Doliu în lumea modei! A murit legendarul Valentino

Doliu în lumea modei! Legenda Valentino Garavani s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani. Această tragedie vine la doar patru luni după ce designerul Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. Toate detaliile în articol.

Anunțul trist a fost făcut chiar de fundația lui Valentino Garavani. Celebrul designer a creat rochii elegante de seară care s-au păstrat în topul preferințelor unora dintre cele mai frumoase femei din lume timp de zeci de ani.

A murit legendarul Valentino

Lumea modei a mai pierdut un nume important, la doar 4 luni după ce Giorgio Armani s-a stins. Valentino Garavani și-a dat ultima suflare în locuința lui din Roma, iar cei apropiați i-au fost alături până în ultimele clipe.

Valentino „a trecut în nefiinţă paşnic, în reşedinţa sa din Roma, înconjurat de dragostea celor apropiaţi„, a anunţat într-un comunicat FondazioneValentinoGaravani e Giancarlo Giammetti.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al celebrului designer va fi depus în Piazza Mignanelli din Roma, miercuri și joi, între orele 11:00 și 18:00 la PM23.

Funeraliile se vor desfășura vineri la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri din Piazza della Repubblica din Roma, potrivit ANSA.

Cine a fost creatorul de modă

Creatorul de modă s-a născut în anul 1932 în orașul nordic Voghera, Italia. Valentino Garavani a învățat meserie în atelierele de modă din Paris și mai apoi și-a fondat propria casă de modă la Roma, în anul 1959.

Începutul său a fost marcat de rochiile într-o nuanță intensă de stacojiu, culoarea care l-a consacrat și a rămas asociată cu el devenind culoarea „roșul Valentino” la acea vreme.

Acesta l-a cunoscut în 1960 pe Giancarlo Giammeti, partenerul său de afaceri de lungă durată și partener de viață timp de 12 ani, alături de care a transformat Valentino SpA într-un brand internațional.

CITEȘTE ȘI:

Designerul personal al prințesei Diana, Paul Costelloe, a murit răpus de boală. Familia a făcut anunțul trist

Lumea modei, în doliu. A murit Cesare Paciotti