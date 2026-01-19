Acasă » Știri » Doliu în lumea modei! A murit legendarul Valentino

Doliu în lumea modei! A murit legendarul Valentino

De: Denisa Iordache 19/01/2026 | 19:49
Doliu în lumea modei! A murit legendarul Valentino
A murit legendarul Valentino. Sursă: profimedia

Doliu în lumea modei! Legenda Valentino Garavani s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani. Această tragedie vine la doar patru luni după ce designerul Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. Toate detaliile în articol. 

Anunțul trist a fost făcut chiar de fundația lui Valentino Garavani. Celebrul designer a creat rochii elegante de seară care s-au păstrat în topul preferințelor unora dintre cele mai frumoase femei din lume timp de zeci de ani. 

A murit legendarul Valentino

Lumea modei a mai pierdut un nume important, la doar 4 luni după ce Giorgio Armani s-a stins. Valentino Garavani și-a dat ultima suflare în locuința lui din Roma, iar cei apropiați i-au fost alături până în ultimele clipe. 

Valentino „a trecut în nefiinţă paşnic, în reşedinţa sa din Roma, înconjurat de dragostea celor apropiaţi„, a anunţat într-un comunicat FondazioneValentinoGaravani e Giancarlo Giammetti.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al celebrului designer va fi depus în Piazza Mignanelli din Roma, miercuri și joi, între orele 11:00 și 18:00 la PM23. 

Funeraliile se vor desfășura vineri la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri din Piazza della Repubblica din Roma, potrivit ANSA. 

Cine a fost creatorul de modă

Creatorul de modă s-a născut în anul 1932 în orașul nordic Voghera, Italia. Valentino Garavani a învățat meserie în atelierele de modă din Paris și mai apoi și-a fondat propria casă de modă la Roma, în anul 1959. 

Începutul său a fost marcat de rochiile într-o nuanță intensă de stacojiu, culoarea care l-a consacrat și a rămas asociată cu el devenind culoarea „roșul Valentino” la acea vreme. 

Acesta l-a cunoscut în 1960 pe Giancarlo Giammeti, partenerul său de afaceri de lungă durată și partener de viață timp de 12 ani, alături de care a transformat Valentino SpA într-un brand internațional. 

CITEȘTE ȘI:

Designerul personal al prințesei Diana, Paul Costelloe, a murit răpus de boală. Familia a făcut anunțul trist

Lumea modei, în doliu. A murit Cesare Paciotti

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei care este de negăsit de 6 luni
Știri
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei…
Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist
Știri
Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în...
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează
Adevarul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe...
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă...
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
Digi24
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
go4it.ro
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul ...
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei care este de negăsit de 6 luni
Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist
Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Mesajul disperat al ...
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Mesajul disperat al lui Charlotte: ”Vă rog, îmi puteți trimite bani?”
Bancul începutului de săptămână | Cu 10 ani mai tânăr
Bancul începutului de săptămână | Cu 10 ani mai tânăr
Zodiile care își primesc răsplata în februarie 2026. Vor resimți efectele acțiunilor din trecut
Zodiile care își primesc răsplata în februarie 2026. Vor resimți efectele acțiunilor din trecut
Motivul pentru care românii plătesc energie electrică scumpă. Care este adevărul, de fapt
Motivul pentru care românii plătesc energie electrică scumpă. Care este adevărul, de fapt
Vezi toate știrile
×