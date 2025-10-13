Lumea modei, în doliu. A murit Cesare Paciotti

Tragedie în lumea modei. Designerul italian Cesare Paciotti, fondatorul brandului care îi poartă numele, s-a stins din viață pe 12 octombrie 2025. Acesta avea 67 de ani și ultimele clipe le-a petrecut în orașul său natal, Civitanova Marche. Celebrul designer, Cesare Paciotti, s-a stins din viață lăsând în urmă o moștenire impresionantă.

Moartea sa a fost confirmată de familie, care a mărturisit că Cesare Paciotti a fost alături de toți cei dragi în ultimele clipe din viață. Celebrul designer a fost mult mai mult decât un simplu designer de pantofi, acesta a reprezentat un arhitect al seducției. Brandul lui este cunoscut pentru încălțămintea sa sexy și feminină.

Designerul italian Cesare Paciotti a murit

Acesta s-a născut pe data de 1 ianuarie 1958 în Civitanova Marche, un oraș din provincia Macerata, pe coasta Adriatică. Tatăl său a fondat în anul 1948 o companie de încălțăminte artizanală, iar Cesare a preluat această afacere în anul 1980, după ce a absolvit DAMS (Drama, Art and Music Studies) la Universitatea din Bologna. Acesta a lăsat în urmă 2 copii, Ludovica și Giuseppe Paciotti, din prima căsătorie și o fiică de doar trei ani din a doua căsătorie. Conform comunicatului, Cesare Paciotti era înconjurat de familie, cei dragi și copii în momentul morții sale.

Împreună cu sora sa Paola, designerul Cesare „A scris o pagină fundamentală în istoria pantofilor Made in Italy. Pumnalul emblematic va rămâne o declarație de identitate și curaj. Va fi amintit pentru stilul său seducător și generozitatea sa umană’, se arată într-un comunicat al companiei.

Cesare Paciotti și-a lansat marca omonimă în anul 1980 și a transformat-o într-un nume extrem de cunoscut pe scena modei internaționale. Acesta a cucerit numeroase vedete inclusiv Naomi Campbell, Beyoncé, Eva Longoria sau Paris Hilton. Sandalele cu blană și cizmele decorate cu blană sa cristale au devenit un real succes. Mai mult decât atât, brandul a participat în mod constant la Săptămânile Modei de la Milano și Paris.

Cesare Paciotti a fost cunoscut nu doar pentru stilul său glam-rock, ci și pentru personalitatea sa nonconformistă.

„Pantofii sunt o extensie a personalității. Nu sunt doar accesorii, ci o formă de exprimare. Întotdeauna am vrut ca femeile care îi poartă să se simtă puternice și seducătoare’, declara el într-un interviu pentru L’Uomo Vogue.

