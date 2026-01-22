Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Italienii îi aduc un ultim omagiu lui Valentino Garavani. Coadă la capela unde a fost depus trupul creatorului de modă

Italienii îi aduc un ultim omagiu lui Valentino Garavani. Coadă la capela unde a fost depus trupul creatorului de modă

22/01/2026 | 19:55
Legendarul designer Valentino Garavani s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani, iar vestea a îndoliat întreaga lume a modei.

Funeraliile vor avea loc vineri, 23 ianuarie, la Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, din Piazza della Repubblica, Roma, la ora 11:00 (ora 12:00, ora României, n. red.).

Anunțul trist al morții designerului a fost făcut pe 19 ianuarie, pe pagina de Instagram a fundației Valentino, unde au fost oferite și detalii despre ceremoniile organizate în memoria sa. Potrivit anunțului oficial, trupul neînsuflețit va fi depus pentru omagii la PM23, în Piazza Mignanelli 23, miercuri, 21 ianuarie, și joi, 22 ianuarie, între orele 11:00 și 18:00.

Trandafiri albi și crini au fost aduși acolo unde a fost așezat sicriul de lemn.

„Este un omagiu perfect, simplu și sobru adus nu doar unui artist talentat, ci și unei persoane politicoase, splendid rafinate”, a spus Giulia Carraro, în vârstă de 75 de ani, fostă asistentă personală a creatorului.

Designerul, care și-a lansat casa de modă în 1960, a îmbrăcat unele dintre cele mai faimoase femei din lume, de la Julia Roberts și Sharon Stone la Elizabeth Taylor și Nancy Reagan.

Lângă sicriul închis, care era acoperit de un singur trandafir roșu, s-a aflat partenerul lui Valentino, Giancarlo Giammetti. Designerul a fost „o persoană extrem de profesionistă, foarte meticulos în munca sa”, dar și „un visător”, a declarat Giammetti.

Lumea modei a mai pierdut un nume important, la doar 4 luni după ce Giorgio Armani s-a stins. Valentino Garavani și-a dat ultima suflare în locuința lui din Roma, iar cei apropiați i-au fost alături până în ultimele clipe. 

Creatorul de modă s-a născut în anul 1932 în orașul nordic Voghera, Italia. Valentino Garavani a învățat meserie în atelierele de modă din Paris și mai apoi și-a fondat propria casă de modă la Roma, în anul 1959. 

Începutul său a fost marcat de rochiile într-o nuanță intensă de stacojiu, culoarea care l-a consacrat și a rămas asociată cu el devenind culoarea „roșul Valentino” la acea vreme. 

Acesta l-a cunoscut în 1960 pe Giancarlo Giammeti, partenerul său de afaceri de lungă durată și partener de viață timp de 12 ani, alături de care a transformat Valentino SpA într-un brand internațional. 

