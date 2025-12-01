Alertă alimentară în România. Produsul care a fost contaminat

Alertă în supermarketuri, după ce un sortiment de file de somon marinat a fost retras de urgență de la vânzare. Produsul a fost depistat ca fiind contaminat cu bacteria Listeria, un agent patogen care poate provoca simptome serioase precum febră, dureri musculare, greață sau vărsături.

Persoanele cele mai expuse riscului sunt femeile însărcinate și cei cu un sistem imunitar scăzut. Autoritățile avertizează consumatorii care au achiziționat produsul să nu îl consume sub nicio formă și să îl returneze la magazin, unde vor primi înapoi întreaga sumă, fără a fi necesar bonul fiscal.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a anunțat că lotul vizat, identificat prin codul 17012026, cu termenul de valabilitate 17.01.2026, a fost confirmat ca fiind contaminat, motiv pentru care producătorul a inițiat procedura de retragere rapidă. Totodată, instituția subliniază riscurile asociate listeriozei, o infecție care poate debuta cu simptome asemănătoare gripei și poate deveni periculoasă în cazul persoanelor vulnerabile, inclusiv al gravidelor. Măsura de rechemare a somonului urmărește prevenirea îmbolnăvirilor și protejarea sănătății consumatorilor.

„Societatea SC Ocean Fish SRL procedeaza astazi la retragerea de la comercializare a produsului ‘FILE SOMON MARINAT 100G; urmare a prezentei Listeria Monocytogenes. Lotul de produs supus rechemarii de la consumator este urmatorul: Lot:17012026 / DLC 17.01.2026

Cod EAN: 5941872102827

Se recomandă persoanelor care dețin produse din lotul menționat mai sus să nu le consume si să le aducă înapoi în magazinul SC Grand Food Distribution SRL (Good Market) de unde leau cumpărat. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greață, vomă şi dureri gastrice. Poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit” se arată în anunţul ANSVSA.

