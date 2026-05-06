Asasinii milionarului Adrian Kreiner, în fața judecătorilor: "Au făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi"

De: Irina Vlad 06/05/2026 | 21:55

Cazul uciderii milionarului Adrian Kreiner se complică. Cosmin Costinel Zuleam, unul dintre cei trei inculpați, va fi dus în fața judecătorilor și urmează să fie supus testului poligraf. De asemenea, fiica afaceristului urmează să le ofere judecătorilor noi declarații despre persoanele implicate în omor. 

Apar noi informații în cazul uciderii milionarului Adrian Kreiner. În prezent, se judecă apelurile formulate de cei trei inculpați și fiica afaceristului, respectiv fosta parteneră a lui Adrian Kreiner. Fiica milionarului, Vanesa Krainer, a fost rechemată în fața instanței. Aceasta va urma să reformuleze o nouă declarație pentru că avocații inculpaților cred că fiica afaceristului ar avea mai multe detalii despre implicarea Adrianei Viliginschi, iubita afaceristului, în omor.

Între timp, iubita milionarului Adrian Kreiner a ajuns din nou față în față cu cei trei criminali în sala de judecată a Curții de Apel Alba Iulia. În continuare, inculapații o acuză pe femeie că ar fi în spatele morții milionarului. Cosmin Costinel Zuleam, unul dintre cei trei inculpați, urmează să fie supus detectorului de minciuni.

În timp ce era condus la audieri, întrebat de jurnaliști cine ar fi adevăratul autor al omorului, unul dintre inculpați a răspuns: „Ea este 100%. Au făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi. Ea este criminala diabolică. Numai un om bolnav mintal putea să facă așa ceva”, a spus Laurențiu Ghiță despre Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Kreiner.

„Inculpații (Ghiță Laurențiu și Minae Marian Cristian) au încercat de la început să evite răspunderea cu privire la decesul domnului Adrian Kreiner. Au încercat să arunce vina pe orice altă persoană, iar acum profită de această situație nemulțumitoare pentru doamna Viliginschi”, a spus Aurel Munteanu, avocatul Adrianei Viliginschi.

În tot acest timp, avocatul inculpaților a descoperit lipsa unei probe cheie din dosar. Este vorba despre pătura cu care a fost asfixiat milionarul:

„Singura problemă semnificativă ce a apărut până la termenul acesta a venit de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Acea pătură găsită pe fața victimei, care îi obstrucționa căile respiratorii, lipsește. Victima a murit prin asfixiere, fără urme de strangulare, pentru mine este ca si cum aș avea o victimă prin înjunghiere, găsesc cuțitul și nu îl iau la probe”, a declarat Radu Florian, avocatul inculpaților.

