Bia Khalifa, dezvăluiri incendiare, după bătaia din club cu Anne Bagu: celebrul trapper, mărul discordiei! S-au luat de la fostul iubit: ”Este geloasă!”

Bia Khalifa și Anne Bagu au fost protagonistele unui scandal de proporții într-un club din capitală! Cele două influencerițe au ajuns să se înjure, să se scuipe și chiar să se agreseze fizic în mijlocul ringului de dans, sub privirile celorlalte persoane aflate în local. Imediat au apărut imagini cu cele două în timp ce se ceartă, iar acum Bia Khalifa a spus tot ce s-a întâmplat în seara cu pricina, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Bia Khalifa și Anne Bagu, bătaie ca în vestul sălbatic! Ce s-a întâmplat în club: „M-a înjurat de mamă”

Bia Khalifa a fost implicată într-un scandal de zile mari! Vedeta, aflată într-un club din București, a fost bruscată de Anne Bagu pe ringul de dans. În acel moment, blondina a sărit și ea „la gâtul” colegei de breaslă. Se pare că totul a pornit de la o disensiune mai veche pe care cele două o aveau. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Bia Khalifa, care a dezvăluit, în exclusivitate, de la ce a pornit întreg scandalul.

„Ea a fost cea care s-a luat de mine. A venit înspre mine și s-a împins în mine. M-a înjurat de mama știind că este moartă. Apoi a dat să mă lovească, iar eu am evitat. Se vede cum ridic mâinile să evit să mă lovească.S-a băgat cineva între noi și îi mulțumesc din toată inima! Eu pentru asta nu îmi fac dosar! Nu cred că am lovit-o pentru că s-a băgat un prieten de-ai mei între noi. Mi-a spus că nu are rost. Apoi au luat-o pe ea pe sus că era agresivă. Eu am încercat să evit cât se poate conflictul și se vede și în imagini”, a spus Bia Khalifa, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cine este bărbatul pentru care Bia Khalifa și Anne Bagu s-au luat la bătaie: „Este îndrăgostită de el!”

Oamenii de la securitate au intervenit imediat în scandalul celor două, însă după ce au părăsit clubul, cearta a continuat. Bia Khalifa și Anne Bagu și-au adresat diverse apelative și s-au încăierat, din nou. Prietenii blondinei au intervenit în scandal și le-au oprit pe cele două fete! Bia spune acum că sora lui Gabi Bagu este îndrăgostită de prietenul ei cei mai bun, Yanni și ar fi geloasă pe Bia pentru că petrece prea mult timp cu el.

„Prietenii mei cei mai buni sunt Umberto și Yanni. Ei sunt frați. Eu cu Yanni și Umberto suntem prieteni foarte buni. Mă înțeleg cu iubita lui Umberto. Ea este frustrată că nu o bagă Yanni în seamă, este geloasă. Ea este îndrăgostită de el. Când am văzut că vrea să mă lovească am ridicat mâinile să i le țin. Este legitimă apărare.

Pe TikTok toată lumea îmi dă mie dreptate. Ea a avut probleme cu multe persoane și multă lume nu o place. Lumea știe ce fel de om este. Cred că are ceva probleme.

Bătăușă nu este, că dacă era eu nu eram acum la telefon. Eu m-am trezit liniștită, sunt cu familia, nu am timp de așa ceva.Eu nu îmi fac dosar penal pentru una ca ea. Eu nu sunt ca ea, eu am treburile mele. Când am văzut că vrea să dea, m-am apărat. De atins, nu m-a atins, sunt teafără!” , a mai susținut vehement Bia Khalifa.

Cele două influencerițe au avut același bărbat: „Nu am vorbit despre relația cu el niciodată până acum!”

„Eu nu am de gând să merg la poliție! Nici ea nu are motive să meargă la poliție, mai bine merge la un psihoterapeut. Nu a fost o ieșire impulsivă. Pentru ea este la ordinea zilei ce s-a întâmplat. Eu cu Yakki am fost într-o relație, dar ne-am despărțit. Ne-am despărțit din cauza distanței, de la București la Severin este distanța mare și nu ne puteam vedea mereu. Am spus că decât să suferim pentru că ne iubeam mult, mai bine ne despărțim. Eu nu am vorbit despre relația mea cu el niciodată până acum!”

Fosta Faimoasă de la Survivor spune că ea și Anne Bagu nu au avut mereu o relație tensionată. Dimpotrivă, cele două s-au afișat la un moment dat împreună într-un club, ba chiar s-au pupat pe buze! Acum, Bia susține că tiktokerița este cea care căuta mereu să fie în preajma ei. „Ea mereu și-a căutat anturaj cu mine. Eu nu am prieteni mulți, am câțiva pe care îi număr pe degetele de la o mână. Sunt de părere că este mai bine să fie calitativi, dar buni, decât mulți și degeaba „, mai spune frumoasa blondină.

Bia Khalifa: „Yakki nu a luat-o la bătaie pe Anne Bagu”

Anne Bagu a intrat în atenția publică după ce a fost lovită de rapperul Yakki. Tiktokerița a apelat la poliție și a depus plângere. Acum, Bia Khalifa spune că Anne este, de fapt, cea agresivă și impulsivă. Ba mai mult, Bia, care recent a făcut furori cu lanțul său cu diamante vvs, susține că Anne l-ar fi provocat pe Yakki și astfel s-ar fi ajuns la scandalul de proporții și plângerile de la poliție.

„Ea a spus că Yakki a dat în ea. Eu îl cunosc foarte bine pe el. Am stat în casă cu mama lui, cu tatăl lui, cu bunicii. Yakki nu este violent și nu a dat în ea! Sunt sigură că dacă s-a întâmplat ceva contact fizic violent, a fost apărare! În clip se vede că Anne a sărit la bătaie și la Umberto, prietenul meu cel mai bun. Îl cunosc pe Yakki și vorbesc cu el și în ziua de astăzi. Eu îl știu pe Yakki de patru ani și știu mai multe.

Noi ne-am despărțit din cauza distanței, dar încă vorbim. Îl cunosc prea bine și îmi pare rău că Anne i-a făcut așa ceva. Sunt sigură că ea a declarat niște chestii care nu sunt adevărate. Noi am stat mult timp împreună, nu este violent și nu înjură. Yakki are un vocabular foarte cizelat și educat”, a mai susținut Bia Khalifa pentru CANCAN.RO.

