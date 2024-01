O cunoscută cântăreață, predestinată să nu ajungă la altar?! Declarații incredibile: „Își bagă Diavolul coada!”

Cunoscuta cântăreață Annes nu reușește să facă nuntă nici în ruptul capului! Știți cum se spune că atunci când ceva „îți este dat de la Dumnezeu”, lucrurile se leagă orice ar fi. Nu pare să fie cazul lui Annes care nu a făcut pasul cel mare nici după 26 de ani de relație. În plus, cântăreața a fost cerută de patru ori în căsătorie de iubitul ei, impresarul Dan Anghel. Ultima încercare de a se căsători a avut loc în urmă cu câțiva ani, dar pandemia le-a dat planurile peste cap. Acum, artista a ajuns să nu mai spere. Ba chiar este speriată de o viitoare nuntă. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Ce o sperie pe cântăreață: „De asta nu m-am măritat!”

Când ești artist, este imposibil să nu participi la sute de nunți, unde ești invitat să îi distrezi pe nuntași. Este, desigur, și cazul cântăreței Annes care nu a făcut rabat de la participarea la astfel de evenimente. Annes susține că vrea să fie alături de miri în cea mai importantă zi din viața lor, însă un lucru o sperie. Și, pentru că aproape la fiecare nuntă la care a fost a observat că mirii nu se distrau, cunoscuta cântăreață a dat un pas înapoi.

„Nunțile sunt puțin diferite față de scenă, dar ești alături de oameni. Ești aproape de ei, participi la cel mai important eveniment din viața lor și este o încărcătură emoțională. Lumea pune mult accent pe tot în cadrul unei nunți, pe locație, în eveniment, în creare. Este o muncă de sisif.

Am nimerit la câteva nunți mai spre final, iar mirii erau atât de obosiți că abia așteptau să se termine. Asta îmi dădeau senzația, erau în picioarele goale , îi dureau picioarele. Nu se bucurau de propriul eveniment.

De asta nu m-am mai măritat. Am avut multe nunți la care am participat și am observat chestia asta. Era o oboseală continuă. Când am pus noi nunta, în 2020 acesta a fost un criteriu: să găsim un oragnizator. Noi să venim ca două floricele, iar el să se ocupe. Voiam să mă bucur de eveniment până la urmă. Înainte nu era așa. Nu erau atât de multe firme care să se ocupe de organizare, iar presiunea era mai mare” , a spus vedeta pentru CANCAN.RO

„Am simțit o presiune din partea familiei și a prietenilor să facem nuntă ca să ”

Annes și partenerul ei sunt împreună de mai bine de un sfert de secol. Vedeta și impresarul au avut totul organizat pentru nunta ce urma să aibă loc în anul 2020. Din păcate, pandemia de coronavirus le-a dat celor doi planurile peste cap. Acum însă, cunoscuta cântăreață spune că ea și iubitul ei au simțit presiune multă de-a lungul timpului din partea familiei și a prietenilor să facă marele pas

„A fost o încercare în 2020, ne-au încurajat și prietenii. Ne-au tot spus că ne-am mutat în casă nouă, hai să facem și noi nunta! Ne tot spuneau să „intrăm în rândul lumii”, mi se părea că suntem pe lângă în lume.

A fost presiune din partea prietenilor și a familiei să facem nuntă de când am început relația. Au trecut un an, doi, trei, zece, douăzeci, normal că era presiune. La cât de multă lume divorțează, și divorțează atât de urât, parcă nu îți mai vine. Vine cu atât de multă presiune acest act de zici că își bagă diavolul coada”, a mai spus Annes pentru CANCAN.RO.

„Nașul” ales de cântăreață, Doru Octavian Dumitru, nu a mai apucat să o cunune: „Căsătoria strică poezia”

Annes spune că ea și partenerul s-au cunoscut datorită lui Doru Octavian Dumitru. Ba chiar, celebrul actor le-a propus să le fie naș celor doi la viitoarea nuntă. Și iată că nu a mai ajuns să îi cunune nici după 26 de ani. „Noi ne-am cunoscut în spectacolele lui Doru Octavian Dumitru și el a spus că o să ne fie naș. Doru Octavian a văzut că generația noastră și relația continuă foarte frumos. El a ajuns deja la a treia căsătorie și noi suntem necăsătoriți. Noi suntem tot împreună, în aceeași formulă, așa că nu știu dacă să mă mai arunc așa.

Căsătoria strică poezia! Avem 400 de invitați pe listă. Au urmat sute de telefoane pentru a-i informa că anulăm nunta. Ei mai întreabă, mai fac mișto de noi și așteaptă o nouă invitație”, mai spune cântăreața.

Annes și partenerul ei de viață au avut și alte priorități în afara nunții. Cei doi s-au mutat recent în casă nouă, iar organizarea și mutarea le-au ocupat tot timpul. Mai mult, când au avut puțin răgaz de la muncă, au preferat să cheltuie banii pe vacanțe.

„Noi ne-am ocupat de casă, am mai fost în vacanțe, am mai lansat niște piese. Nu ne-am mai gândit atât la nuntă.Dacă va fi, ne-am gândit să facem o nuntă restrânsă. Ne-am ales și nași. Ei au o casă de vacanță în Spania și ne-au propus să facem așa. Mergem cu toții în Spania. În câteva luni, dacă organizați voi ( n.r. CANCAN) și facem live cu toți prietenii care nu reușesc să ajungă”, spune zâmbind artista.

