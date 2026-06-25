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A câștigat 13 milioane de euro, dar a pierdut totul. Povestea incredibilă a bărbatului

De: David Ioan 25/06/2026 | 11:02
A câștigat 13 milioane de euro, dar a pierdut totul. Povestea incredibilă a bărbatului
A câștigat 13 milioane de euro, dar a pierdut totul. Povestea incredibilă a bărbatului
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Un caz neobișnuit petrecut în Franța a atras atenția presei internaționale, după ce un jucător de Loto a câștigat 13 milioane de euro, dar nu a revendicat niciodată premiul. Termenul legal a expirat fără ca persoana să se prezinte, iar suma riscă să fie returnată fondurilor generale de premiere.

Premiul a fost câștigat la extragerea Super Loto din 24 aprilie, în departamentul Orne. Deși biletul era valid și aducea unul dintre cele mai mari câștiguri recente din loteria franceză, posesorul nu a făcut niciun demers pentru a ridica banii, potrivit informațiilor citate de presa internațională.

A câștigat 13 milioane de euro, dar a pierdut totul

Operatorul La Française des Jeux a încercat să găsească jucătorul, lansând apeluri publice și difuzând anunțuri în timpul transmisiunilor extragerilor. Reprezentanții companiei au transmis:

„Au trecut trei săptămâni de când am lansat un apel public prin intermediul mass-media pentru a răspândi informația. Anunțuri au fost făcute și în timpul transmisiunilor extragerilor loto. Dacă premiul nu este revendicat până la expirarea termenului, întreaga sumă va fi reintrodusă în fondul de câștiguri pentru diferite jocuri de loterie.”

Povestea incredibilă a bărbatului

Biletul câștigător fusese completat cu numerele 12, 16, 2, 20 și 26, iar numărul „Chance” era 2. În lipsa revendicării în perioada prevăzută de regulament, câștigul este considerat pierdut, iar suma urmează să fie redistribuită în viitoarele extrageri sau în alte jocuri organizate de operator.

Chiar dacă biletul era valid, depășirea termenului legal duce automat la pierderea dreptului asupra premiului, transformând acest caz într-unul rar în lumea loteriilor.

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