BRomania încă se „recuperează”! Burlacul showbizului a dat startul întâlnirilor, dar… Şatena misterioasă n-a reușit să-l cucerească!

Despărțirile dor, iar BRomania pare să cunoască cel mai bine sentimentul. Se pare că relația cu Fabiola i-a pus capac. Din nou burlac, celebrul regizor a dat startul întâlnirilor, iar de data aceasta a ieșit împreună cu o șatenă foarte drăguță (Pare ce-i drept să aibă același tipar când vine vorba de femei). Cu toate acestea, BRomania lasă impresia că nu este disponibil emoţional! CANCAN.RO a surprins imagini de la date-ul celor doi, unde, să fim sinceri, n-au ieșit deloooc scântei!

BRomania trece prin perioada de „doliu” după despărțirea de Fabiola, tânăra care i-a fost parteneră timp de un an și jumătate. Așa cum a început relația, așa s-a și terminat: brusc! După ce CANCAN.RO a aflat despre despărțirea celor doi, BRomania a confirmat că este din nou singur și, mai mult sau mai puțin, suferă din cauza separării de șatenă (VEZI AICI). Dar în încercarea de a trece peste, actorul nu își plânge de milă. Bărbatul a ieșit la date cu o șatenă demnă de admirat, însă nu pare „să-l fi dat pe spate”! Imaginile susprinse de CANCAN.RO sunt dovada clară!

BRomania vrea să cucerească, dar nu a trecut peste despărțirea de Fabiola

Îmbrăcat într-o pereche de pantoni de trening, un hanorac și gluga pe cap, BRomania pare că nu s-a agitat foarte mult pentru întâlnire, spre deosebire de femeia cu care a ieșit în oraș. Șatena a ales o rochie lungă bej, asortată cu un sacou de aceeași culoare, semn că pentru ea este un date destul de…important.

Cei doi au ales să își petreacă timpul la un restaurant restras, departe de agitație. Ulterior, actorul și domnișoara s-au deplasat pe jos spre locuința bărbatului. Nu, nu vă imaginați că aveau planuri „mărețe” după întâlnire. Șatena și-a condus partenerul acasă, iar apoi…Fiecare pe drumul său, cum s-ar spune! Ce-i drept, s-au cam inversat locurile. Apropierile dintre ei sunt inexistente. BRomania și-a ținut mâinile în buzunar pe tot parcursul plimbării, semn că încă nu este pregătit să se apropie, momentan, de o altă femeie.

