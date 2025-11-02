Acasă » Exclusiv » Creativitatea a dat pe-afară și de Halloween! BRomania s-a costumat în călugăr cu chef de party. N-a venit să sfințească, ci să păcătuiască

Creativitatea a dat pe-afară și de Halloween! BRomania s-a costumat în călugăr cu chef de party. N-a venit să sfințească, ci să păcătuiască

De: Andrei Iovan 02/11/2025 | 23:40
La seria „costume de Halloween care chiar ne-au impresionat”, nu aveam cum să nu-l menționăm și pe BRomania. CANCAN.RO are imagini tari cu regizorul, care a băgat spaima în toată lumea. Și-a făcut apariția la Gaia, deghizat complet, de la makeup, la ținută! Așa da! A luat în serios sărbătoarea în care spiritele circulă libere, așa că a decis să le vină de hac cu un costum care ne duce cu gândul la un călugăr. Nu orice fel de călugăr, ci unul posedat! 👻

Mai avea cineva vreo îndoială că BRomania e creativ? Nu doar pe partea profesională, ci și atunci când vine vorba de bifat apariții memorabile. Înspăimântător de memorabile! Originalitatea a fost, probabil, cuvântul cheie atunci când și-a pregătit costumul de Halloween.

BRomania, costumat în călugăr de Halloween

Chiar dacă look-ul lui nu a fost tocmai unul foarte complex, a fost cu siguranță de efect și a întors toate privirile. La cât de hotărât a venit, nu știm sigur dacă era încântat că va urma o noapte de distracție, sau se pregătea să le facă vreo exorcizare petrecăreților. 🤣

BRomania, costumat în călugăr cu chef de party

Cu mersul apăsat, regizorul nu i-a păsat o secundă că toate privirile erau ațintite asupra lui. Îmbrăcat cu o haină lungă, rasă, sutană, strai monahal, cum vreți să-l numiți, și cu o cruce imensă din lemn, ne ducea cu gândul la călugării franciscani din filmele de groază. Makeup-ul executat ireproșabil, nimic de comentat. Muuult eyeliner negru, curs, ca niște lacrimi. Iar atitudinea a completat întreg ansamblul. Serios și chiar puțin încruntat, pare că și-a intrat în personaj la fel de ușor ca în filmele în care joacă.

Nici nu știi dacă să-l admiri, sau să te rogi la divinitate când îl vezi. Însă un element al ținutei nu se potrivea absolut deloc. Suntem convinși că niciun călugăr nu poartă sneakersi de brand. Poate a vrut BRo să-i dea costumului un twist mai aparte, cine știe? Să nu ne pierdem în detalii, pentru că transformarea chiar a fost una reușită.

