Surpriză care a emoționat-o pe Andreea Bălan până la lacrimi! Cadoul primit de la viitorul soț, Victor Cornea

De: Mirela Loșniță 30/11/2025 | 14:59

Andreea Bălan a avut parte de o surpriză emoționantă din partea viitorului ei soț, tenismanul Victor Cornea. Artista, care își serbează astăzi ziua de nume alături de toți cei care poartă numele de Andrei sau Andreea, a fost copleșită de emoții încă de la primele ore ale dimineții. Victor a pregătit totul în cel mai mic detaliu, reușind să transforme ziua artistei într-un moment cu adevărat special. Ce cadou a primit de la viitorul soț – vedeți în articol!

Surpriza a început cu un tort și cu felicitări din partea fiicelor Andreei, Ella și Clara, care au contribuit pe deplin la acest moment special. Cele două fetițe i-au oferit mamei lor îmbrățișări și urări pline de dragoste, iar Andreea Bălan s-a emoționat până la lacrimi.

Surpriză care a emoționat-o pe Andreea Bălan până la lacrimi

Momentul culminant a venit însă din partea lui Victor Cornea, viitorul ei soț, care i-a oferit Andreei o scrisoare emoționantă. Rândurile pline de iubire pe care acesta le-a scris, au făcut-o pe artistă să izbucnească în lacrimi de fericire.

„Azi pe cerul senin
Am zărit un pinguin,
Si prin magie l-am chemat
Să-mi fie partener devotat.
Iar eu, arici trubadur,
M-am topit de-al tău zâmbet pur,
Ca într-o galaxie atât de vasta
Tu esti minunea mea din pavestea noastră
Noi ne-am regăsit pe hartă
Cu inimi ce-au crezut în soartă
Dar de la prima întâlnire
Viața s-a aliniat prin tine.
Cu dragoste, Ariciul!

Foto: Instagram

Andreea Bălan și Victor Cornea urmează să se căsătorească în 2026, iar cei doi sunt mai fericiți ca niciodată. Artista și sportivul formează un cuplu discret, dar solid, iar apropierea evenimentului se apropie. După ani întregi dedicați carierei și numeroase provocări în plan sentimental, Andreea pare să fi găsit echilibrul pe care îl căuta. Relația cu Victor Cornea a venit într-un moment de maturitate emoțională, iar cei doi au construit pas cu pas o legătură extrem de puternică.

