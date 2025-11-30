Surpriză care a emoționat-o pe Andreea Bălan până la lacrimi! Cadoul primit de la viitorul soț, Victor Cornea

Andreea Bălan a avut parte de o surpriză emoționantă din partea viitorului ei soț, tenismanul Victor Cornea. Artista, care își serbează astăzi ziua de nume alături de toți cei care poartă numele de Andrei sau Andreea, a fost copleșită de emoții încă de la primele ore ale dimineții. Victor a pregătit totul în cel mai mic detaliu, reușind să transforme ziua artistei într-un moment cu adevărat special. Ce cadou a primit de la viitorul soț – vedeți în articol!

Surpriza a început cu un tort și cu felicitări din partea fiicelor Andreei, Ella și Clara, care au contribuit pe deplin la acest moment special. Cele două fetițe i-au oferit mamei lor îmbrățișări și urări pline de dragoste, iar Andreea Bălan s-a emoționat până la lacrimi.

Surpriză care a emoționat-o pe Andreea Bălan până la lacrimi

Momentul culminant a venit însă din partea lui Victor Cornea, viitorul ei soț, care i-a oferit Andreei o scrisoare emoționantă. Rândurile pline de iubire pe care acesta le-a scris, au făcut-o pe artistă să izbucnească în lacrimi de fericire.

„Azi pe cerul senin

Am zărit un pinguin,

Si prin magie l-am chemat

Să-mi fie partener devotat.

Iar eu, arici trubadur,

M-am topit de-al tău zâmbet pur,

Ca într-o galaxie atât de vasta

Tu esti minunea mea din pavestea noastră

Noi ne-am regăsit pe hartă

Cu inimi ce-au crezut în soartă

Dar de la prima întâlnire

Viața s-a aliniat prin tine.

Cu dragoste, Ariciul!

Andreea Bălan și Victor Cornea urmează să se căsătorească în 2026, iar cei doi sunt mai fericiți ca niciodată. Artista și sportivul formează un cuplu discret, dar solid, iar apropierea evenimentului se apropie. După ani întregi dedicați carierei și numeroase provocări în plan sentimental, Andreea pare să fi găsit echilibrul pe care îl căuta. Relația cu Victor Cornea a venit într-un moment de maturitate emoțională, iar cei doi au construit pas cu pas o legătură extrem de puternică.

Ce nume va purta Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea: ”Vom anunța data curând!”

Căsnicia Andreei Bălan, sortită eșecului? Superstiția stranie pe care a ignorat-o atunci când a ales să facă nunta cu Victor