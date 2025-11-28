Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Fiica lui David și a Victoriei Beckham are cont oficial de TikTok, la doar 14 ani. Cine are voie să îi dea follow lui Harper

Fiica lui David și a Victoriei Beckham are cont oficial de TikTok, la doar 14 ani. Cine are voie să îi dea follow lui Harper

De: Irina Vlad 28/11/2025 | 18:50
Fiica lui David și a Victoriei Beckham are cont oficial de TikTok, la doar 14 ani. Cine are voie să îi dea follow lui Harper
Harper, Victoria și David Beckham/ sursă foto: Profimedia

Harper Beckham și-a făcut cont oficial pe TikTok: fiica de 14 ani a lui David și Victoria își creează propriul brand online. După ce, în sfârșit, a primit undă verde pentru Instagram, era doar o chestiune de timp până când Harper Beckham ajungea și pe TikTok.

Cea mai mică și singura fiică a celui mai cunoscut cuplu de vedete din Marea Britanie are acum propriul cont de TikTok, verificat, însă ținut deocamdată pe privat. Harper, în vârstă de 14 ani, nu are încă o biografie vizibilă pe pagina ei sau clipuri publice, și urmărește doar 36 de persoane.

Harper Beckham și-a făcut cont oficial pe TikTok

Contează însă cine o dă deja de gol: cea mai bună prietenă a ei, influencerița și cântăreața Sadie Lou, a postat un video în care cele două se hlizesc și se îmbrățișează pe stradă.

Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Fata aia pe care nu o văd des, dar prietenia noastră rămâne la fel”, scrie pe filmuleț, urmat de un mesaj simplu: „Mi-a fost atât de dor de tine”.

Asta s-a întâmplat la doar două luni după ce Harper și-a făcut cont de Instagram – o aparentă „coincidență” care a avut loc cu fix două săptămâni înainte ca mama ei, Victoria Beckham, 51 de ani, să-și lanseze documentarul pe Netflix: „Your fav blonde” cu case de milioane pe trei continente.

Deși contul de TikTok e setat pe privat, Harper nu și-a pierdut umorul adolescentin. În bio, se prezintă simplu: „Your fav blonde” – „blonda ta preferată” – și face o trimitere discretă la lumea în care a crescut: proprietățile de milioane de dolari ale familiei, din Londra, Los Angeles și Miami.

Harper Beckham/sursă foto/ Profimedia

Cine are voie să fie prieten virtual cu Harper

Cine are voie, deocamdată, să îi vadă conținutul: frații ei Romeo (23 ani) și Cruz (20 ani), părinții, David și Victoria, iubita lui Cruz, Jackie Apostel (30) și iubita lui Romeo, Kim Turnbull (24). Surse apropiate familiei spun că părinții sunt „ok cu ideea” că Harper a intrat în lumea social media, dar subliniază că o monitorizează atent, cel puțin deocamdată.

„Pentru Harper, e o distracție inofensivă. Și alți copii de vârsta ei sunt pe social media, ar fi nedrept să nu o lase și pe ea. Deocamdată contul e privat, doar familia și apropiații pot vedea ce postează. Asta se va schimba, dar nu acum”, spune un apropiat.

Interesant este că fratele cel mare, Brooklyn (26), și soția lui, Nicola Peltz, care trăiesc în SUA și au fost vizibil mai distanți de clanul Beckham în ultimul an, nu o urmăresc încă nici pe Instagram, nici pe TikTok. Un detaliu care nu va trece neobservat de fanii familiei.

Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo Beckham, Harper Beckham, Victoria Beckham și David Beckham/ sursă foto: Profimedia

De la TikTok-uri cu mama, la documentarul de pe Netflix

Harper a fost deja o prezență puternică în documentarul de pe Netflix al Victoriei. Într-una dintre scene, mama și fiica apar în timp ce încearcă să prindă un trend de pe TikTok, dansând pe piesa „Le Freak” de la Chic. Secvența începe cu Victoria spunând: „Spice Girls m-au făcut să mă simt ok așa cum sunt. Și îi spun lui Harper în fiecare zi: «Urmează-ți visurile și fii tu însăți».”

Apoi, camera surprinde momentul în care Harper încearcă să-i explice mamei ei coregrafia. „Dar nu-mi place să improvizez!”, oftează Victoria, în stilul ei autoironic. În timp ce repetă pașii, Harper se uită critic la mama ei și o taxează ca o adevărată adolescentă: „Nu! Nu! Trebuie să faci o mișcare de dans! Fă ceva random, fă tap dance-ul tău!”

Victoria, curioasă, o întreabă: „O să pui filtru?”. Iar când Harper îi arată rezultatul, mama ei jubilează: „Arăt minunat cu filtrul ăsta!”

La final, revăzând clipul, Victoria proclamă: „Uite, încă mai știu mișcările! Și unghiul ăsta mă avantajează!”. De la „prea mică pentru social media” la viitoare “mașină de făcut bani”? Multă vreme, David și Victoria au fost categorici: Harper nu avea voie cont propriu, deși apărea des în postările părinților, mereu cu hashtag-ul #HarperSeven. Victoria a recunoscut în 2022, într-un interviu pentru Vogue Australia, că ideea ca fiica ei să intre singură pe social media o înspăimântă:

„Harper nu este pe social media, deci încă nu trebuie să ne îngrijorăm din cauza asta. Dar văzând cât de cruzi pot fi oamenii, da, mă preocupă. E la vârsta la care corpul ei va începe să se schimbe și totul ține de faptul că vorbim mult în familie și că își alege prieteni buni. Dar e destul de terifiant, nu pot să mint.”, spunea Victoria Beckham.

Harper Beckham și Victoria Beckham/ sursă foto: Profimedia

Harper a început să iasă tot mai mult în față ca vedetă în devenire

Cu toate acestea, în ultimul an, Harper a început să iasă tot mai mult în față ca vedetă în devenire. A ținut primul ei discurs public când i-a înmânat mamei sale premiul pentru antreprenoriat, din partea revistei Harper’s Bazaar, la gala „Women of the Year”. Pentru mulți, a fost momentul în care s-a văzut clar că Harper nu mai e doar „fetița lui Becks și Posh”, ci o imagine în construcție.

David Beckham și fiica sa, Harper Beckham/ sursă foto: / Backgrid UK / Profimedia

Iar dacă tragem linie, cu cont de Instagram, debut pe TikTok, apariții în documentare și discursuri la gale importante, nu e greu de intuit direcția. Fiind singura fiică a celui mai mare „brand de familie” din showbizul britanic, Harper Beckham are toate șansele să transforme aceste prime apariții online în milioane și într-un brand de sine stătător, dincolo de faima părinților. Deocamdată însă, totul se petrece în „privat” – cu ușa întredeschisă și cu toată lumea atentă la momentul în care Harper Seven va decide să seteze totul pe „public”.

Tags:
Iți recomandăm
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Showbiz internațional
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Ultima dorință a lui Ozzy Osbourne. Cine i-o va îndeplini: ”E sfâșietor!”
Showbiz internațional
Ultima dorință a lui Ozzy Osbourne. Cine i-o va îndeplini: ”E sfâșietor!”
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de...
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski
Adevarul
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak,...
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Digi24
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al...
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană”
Digi 24
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată...
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care ...
Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care predă lecții
Horoscop 29 noiembrie. Zodia care are parte de o întâlnire neprevăzută
Horoscop 29 noiembrie. Zodia care are parte de o întâlnire neprevăzută
(P) Ce este eSIM și cum funcționează în comunicațiile mobile moderne
(P) Ce este eSIM și cum funcționează în comunicațiile mobile moderne
Vezi toate știrile
×