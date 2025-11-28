Fiica lui David și a Victoriei Beckham are cont oficial de TikTok, la doar 14 ani. Cine are voie să îi dea follow lui Harper

Harper Beckham și-a făcut cont oficial pe TikTok: fiica de 14 ani a lui David și Victoria își creează propriul brand online. După ce, în sfârșit, a primit undă verde pentru Instagram, era doar o chestiune de timp până când Harper Beckham ajungea și pe TikTok.

Cea mai mică și singura fiică a celui mai cunoscut cuplu de vedete din Marea Britanie are acum propriul cont de TikTok, verificat, însă ținut deocamdată pe privat. Harper, în vârstă de 14 ani, nu are încă o biografie vizibilă pe pagina ei sau clipuri publice, și urmărește doar 36 de persoane.

Harper Beckham și-a făcut cont oficial pe TikTok

Contează însă cine o dă deja de gol: cea mai bună prietenă a ei, influencerița și cântăreața Sadie Lou, a postat un video în care cele două se hlizesc și se îmbrățișează pe stradă.

„Fata aia pe care nu o văd des, dar prietenia noastră rămâne la fel”, scrie pe filmuleț, urmat de un mesaj simplu: „Mi-a fost atât de dor de tine”.

Asta s-a întâmplat la doar două luni după ce Harper și-a făcut cont de Instagram – o aparentă „coincidență” care a avut loc cu fix două săptămâni înainte ca mama ei, Victoria Beckham, 51 de ani, să-și lanseze documentarul pe Netflix: „Your fav blonde” cu case de milioane pe trei continente.

Deși contul de TikTok e setat pe privat, Harper nu și-a pierdut umorul adolescentin. În bio, se prezintă simplu: „Your fav blonde” – „blonda ta preferată” – și face o trimitere discretă la lumea în care a crescut: proprietățile de milioane de dolari ale familiei, din Londra, Los Angeles și Miami.

Cine are voie să fie prieten virtual cu Harper

Cine are voie, deocamdată, să îi vadă conținutul: frații ei Romeo (23 ani) și Cruz (20 ani), părinții, David și Victoria, iubita lui Cruz, Jackie Apostel (30) și iubita lui Romeo, Kim Turnbull (24). Surse apropiate familiei spun că părinții sunt „ok cu ideea” că Harper a intrat în lumea social media, dar subliniază că o monitorizează atent, cel puțin deocamdată.

„Pentru Harper, e o distracție inofensivă. Și alți copii de vârsta ei sunt pe social media, ar fi nedrept să nu o lase și pe ea. Deocamdată contul e privat, doar familia și apropiații pot vedea ce postează. Asta se va schimba, dar nu acum”, spune un apropiat.

Interesant este că fratele cel mare, Brooklyn (26), și soția lui, Nicola Peltz, care trăiesc în SUA și au fost vizibil mai distanți de clanul Beckham în ultimul an, nu o urmăresc încă nici pe Instagram, nici pe TikTok. Un detaliu care nu va trece neobservat de fanii familiei.

De la TikTok-uri cu mama, la documentarul de pe Netflix

Harper a fost deja o prezență puternică în documentarul de pe Netflix al Victoriei. Într-una dintre scene, mama și fiica apar în timp ce încearcă să prindă un trend de pe TikTok, dansând pe piesa „Le Freak” de la Chic. Secvența începe cu Victoria spunând: „Spice Girls m-au făcut să mă simt ok așa cum sunt. Și îi spun lui Harper în fiecare zi: «Urmează-ți visurile și fii tu însăți».”

Apoi, camera surprinde momentul în care Harper încearcă să-i explice mamei ei coregrafia. „Dar nu-mi place să improvizez!”, oftează Victoria, în stilul ei autoironic. În timp ce repetă pașii, Harper se uită critic la mama ei și o taxează ca o adevărată adolescentă: „Nu! Nu! Trebuie să faci o mișcare de dans! Fă ceva random, fă tap dance-ul tău!”

Victoria, curioasă, o întreabă: „O să pui filtru?”. Iar când Harper îi arată rezultatul, mama ei jubilează: „Arăt minunat cu filtrul ăsta!”

La final, revăzând clipul, Victoria proclamă: „Uite, încă mai știu mișcările! Și unghiul ăsta mă avantajează!”. De la „prea mică pentru social media” la viitoare “mașină de făcut bani”? Multă vreme, David și Victoria au fost categorici: Harper nu avea voie cont propriu, deși apărea des în postările părinților, mereu cu hashtag-ul #HarperSeven. Victoria a recunoscut în 2022, într-un interviu pentru Vogue Australia, că ideea ca fiica ei să intre singură pe social media o înspăimântă:

„Harper nu este pe social media, deci încă nu trebuie să ne îngrijorăm din cauza asta. Dar văzând cât de cruzi pot fi oamenii, da, mă preocupă. E la vârsta la care corpul ei va începe să se schimbe și totul ține de faptul că vorbim mult în familie și că își alege prieteni buni. Dar e destul de terifiant, nu pot să mint.”, spunea Victoria Beckham.

Harper a început să iasă tot mai mult în față ca vedetă în devenire

Cu toate acestea, în ultimul an, Harper a început să iasă tot mai mult în față ca vedetă în devenire. A ținut primul ei discurs public când i-a înmânat mamei sale premiul pentru antreprenoriat, din partea revistei Harper’s Bazaar, la gala „Women of the Year”. Pentru mulți, a fost momentul în care s-a văzut clar că Harper nu mai e doar „fetița lui Becks și Posh”, ci o imagine în construcție.

Iar dacă tragem linie, cu cont de Instagram, debut pe TikTok, apariții în documentare și discursuri la gale importante, nu e greu de intuit direcția. Fiind singura fiică a celui mai mare „brand de familie” din showbizul britanic, Harper Beckham are toate șansele să transforme aceste prime apariții online în milioane și într-un brand de sine stătător, dincolo de faima părinților. Deocamdată însă, totul se petrece în „privat” – cu ușa întredeschisă și cu toată lumea atentă la momentul în care Harper Seven va decide să seteze totul pe „public”.