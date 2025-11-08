Nicușor Dan, salvat în ultimul moment! Momentul stânjenitor a fost observat de toată lumea

Nicușor Dan, moment tensionat la NATO-Industry Forum 2025. Cum a fost evitat un incident stânjenitor în fața liderilor Alianței.

Deschiderea NATO-Industry Forum 2025, găzduită în premieră de România, a fost marcată de un scurt moment de confuzie care ar fi putut deveni o scenă stânjenitoare în fața a sute de invitați internaționali. Președintele Nicușor Dan, prezent la eveniment alături de oficiali NATO și reprezentanți ai industriei de apărare, a urcat pe scenă pentru discursul de deschidere, însă, pentru câteva clipe, s-a îndreptat spre pupitrul greșit.

Nicușor Dan, salvat în ultimul moment!

Sala, plină de delegați, diplomați și jurnaliști, se pregătea pentru începutul ceremoniei, iar aplauzele de întâmpinare au acoperit momentul în care președintele a părut ușor dezorientat în fața celor două pupitre pregătite pentru vorbitori. Într-un astfel de context formal, unde fiecare detaliu contează, orice ezitare este imediat observată.

Situația a fost salvată cu discreție de Delia Dinu, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale. Observând confuzia, aceasta s-a apropiat și, cu un gest rapid și elegant, i-a indicat președintelui locul corect. Intervenția ei, aproape imperceptibilă pentru mulți dintre cei din sală, a readus imediat ordinea și a permis ca momentul oficial să continue fără alte incidente.

După scurta ezitare, ceremonia și-a urmat cursul normal. Președintele și-a început discursul într-o atmosferă redevenită solemnă, în fața unei audiențe formate din peste 800 de participanți, lideri politici, reprezentanți ai NATO, militari de rang înalt și specialiști din domeniul apărării.

Evenimentul de la București a avut o semnificație aparte pentru România. A fost pentru prima dată când țara noastră a găzduit o ediție a celui mai important forum de cooperare dintre Alianța Nord-Atlantică și industria de apărare.

Citește și: Cum a scăpat Ilie Bolojan dintr-un accident teribil: “M-am făcut praf și pulbere”

A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești pe această funcție, ai dreptul…”