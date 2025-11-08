Acasă » Știri » Nicușor Dan, salvat în ultimul moment! Momentul stânjenitor a fost observat de toată lumea

Nicușor Dan, salvat în ultimul moment! Momentul stânjenitor a fost observat de toată lumea

De: Anca Chihaie 08/11/2025 | 08:41
Nicușor Dan, salvat în ultimul moment! Momentul stânjenitor a fost observat de toată lumea
Nicușor Dan

Nicușor Dan, moment tensionat la NATO-Industry Forum 2025. Cum a fost evitat un incident stânjenitor în fața liderilor Alianței.

Deschiderea NATO-Industry Forum 2025, găzduită în premieră de România, a fost marcată de un scurt moment de confuzie care ar fi putut deveni o scenă stânjenitoare în fața a sute de invitați internaționali. Președintele Nicușor Dan, prezent la eveniment alături de oficiali NATO și reprezentanți ai industriei de apărare, a urcat pe scenă pentru discursul de deschidere, însă, pentru câteva clipe, s-a îndreptat spre pupitrul greșit.

Nicușor Dan, salvat în ultimul moment!

Sala, plină de delegați, diplomați și jurnaliști, se pregătea pentru începutul ceremoniei, iar aplauzele de întâmpinare au acoperit momentul în care președintele a părut ușor dezorientat în fața celor două pupitre pregătite pentru vorbitori. Într-un astfel de context formal, unde fiecare detaliu contează, orice ezitare este imediat observată.

Situația a fost salvată cu discreție de Delia Dinu, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale. Observând confuzia, aceasta s-a apropiat și, cu un gest rapid și elegant, i-a indicat președintelui locul corect. Intervenția ei, aproape imperceptibilă pentru mulți dintre cei din sală, a readus imediat ordinea și a permis ca momentul oficial să continue fără alte incidente.

Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

După scurta ezitare, ceremonia și-a urmat cursul normal. Președintele și-a început discursul într-o atmosferă redevenită solemnă, în fața unei audiențe formate din peste 800 de participanți, lideri politici, reprezentanți ai NATO, militari de rang înalt și specialiști din domeniul apărării.

Evenimentul de la București a avut o semnificație aparte pentru România. A fost pentru prima dată când țara noastră a găzduit o ediție a celui mai important forum de cooperare dintre Alianța Nord-Atlantică și industria de apărare.

Citește și: Cum a scăpat Ilie Bolojan dintr-un accident teribil: “M-am făcut praf și pulbere”

A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești pe această funcție, ai dreptul…”

Tags:
Iți recomandăm
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri
Știri
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată
Știri
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată
Coreea de Nord lansează noi amenințări! Discuțiile de apărare dintre SUA și Coreea de Sud au aprins „fitilul”
Mediafax
Coreea de Nord lansează noi amenințări! Discuțiile de apărare dintre SUA și Coreea...
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol, dar nu la comun”, se vinde cu 10.000 de euro
Gandul.ro
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de...
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii și secrete de stat. Dezvăluirile unui fost agent CIA
Digi24
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii...
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil „ne stau alături ca niște frați mai mari”. Unul e protectorul militarilor!
Mediafax
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil „ne stau alături ca niște frați mai mari”....
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Ce înseamnă expresia „Six seven”, fenomenul viral din mediul online. Psihologii avertizează: „Oamenii ajung să sufere”
Digi 24
Ce înseamnă expresia „Six seven”, fenomenul viral din mediul online. Psihologii avertizează: „Oamenii ajung să...
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol, dar nu la comun”, se vinde cu 10.000 de euro
Gandul.ro
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată
Iluzie optică VIRALĂ | În această imagine se ascunde un cub de gheață! Doar cei mai vigilenți ...
Iluzie optică VIRALĂ | În această imagine se ascunde un cub de gheață! Doar cei mai vigilenți îl pot observa
S-a aflat! Unde se ascunde Dani Mocanu? Un personaj celebru l-ar fi ajutat să fugă
S-a aflat! Unde se ascunde Dani Mocanu? Un personaj celebru l-ar fi ajutat să fugă
S-a aflat! Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan! Discuția a fost făcută publică: ”Amenințările ...
S-a aflat! Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan! Discuția a fost făcută publică: ”Amenințările cu care ne confruntăm…”
A fost cutremur în România, noaptea trecută! Ce magnitudine a avut seismul
A fost cutremur în România, noaptea trecută! Ce magnitudine a avut seismul
Vezi toate știrile
×