Furt de un milion de euro! Un seif plin cu bani a fost furat din Mediaș

Un seif cu un milion de euro și aur în interior a fost furat, iar cazul a declanșat o anchetă de amploare în județul Sibiu. Furtul a avut loc într-o locuință din municipiul Mediaș, iar sesizarea a fost făcută în cursul nopții, în jurul orei 03:10, printr-un apel la numărul de urgență 112.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, persoane necunoscute ar fi pătruns în imobil și ar fi sustras un seif care conținea o sumă foarte mare de bani și obiecte de valoare. Mai exact, în interiorul acestuia s-ar fi aflat aproximativ un milion de euro, dar și circa 700 de grame de aur, sub formă de bijuterii și alte bunuri prețioase.

„Apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii şi bani, respectiv aur (aproximativ 700 grame), bijuterii, precum şi 1.000.000 euro”, au spus polițiștii.

La fața locului a fost mobilizată o echipă complexă de polițiști, coordonată de conducerea Serviciului de Investigații Criminale Sibiu. Oamenii legii desfășoară cercetări detaliate, atât pentru a stabili modul în care autorii au pătruns în locuință, cât și pentru a identifica persoanele implicate în furt. Sunt analizate probele ridicate de la fața locului, iar ancheta este în plină desfășurare.

”O echipă complexă de poliţişti, coordonaţi de şeful Serviciului de Investigaţii Criminale Sibiu efectuează activităţi specifice de cercetare la faţa locului şi desfăşoară întregul ansamblu de activităţi specifice în urma unui apel 112 privind furtul unui seif dintr-un imobil din municipiul Mediaş”, a anunțat Poliția din Sibiu.

Un alt detaliu important din acest caz este legat de persoana care a reclamat furtul. Surse din anchetă indică faptul că proprietarul locuinței este cunoscut autorităților, având antecedente penale pentru mai multe infracțiuni, printre care furt, tăinuire și încălcarea regimului armelor și munițiilor.

Acest aspect este luat în calcul de anchetatori în stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul. Autoritățile nu exclud nicio variantă în acest moment și continuă investigațiile pentru recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a celor vinovați.

