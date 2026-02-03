Elon Musk spune că „un nou război civil” a început în SUA. La ce se referă, mai exact

Miliardarul american Elon Musk a făcut noi comentarii în contextul protestelor și ciocnirilor cu poliția din Minneapolis, provocate de intervențiile în forță ale ICE din ultima perioadă.

În acest context, fondatorul Tesla s-a arătat de acord cu un articol de opinie al publicației ZeroHedge, postată pe X, cum că SUA se apropie de un război civil.

Articolul este însoțit de o fotografie cu revoltele de amploare din Minneapolis cu descrierea: „E timpul să acceptăm că Războiul Civil 2.0 a început deja”. Ca răspuns, Musk a comentat pe scurt: „Așa pare”.

ZeroHedge acuză stânga americană de susținerea protestelor anti – ICE și consideră că „planul se bazează în mare măsură pe lipsa de acțiune din partea patrioților”.

Proteste de amploare împotriva ICE în SUA

Proteste de masă au cuprins SUA după ce agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) au ucis doi cetățeni americani în Minnesota. Pe 8 ianuarie, Renee Good, în vârstă de 37 de ani, a fost ucisă de un agent ICE, iar pe 24 ianuarie, asistentul medical Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, a devenit și el o victimă a forțelor de securitate. Cele două incidente au dus la izbucnirea unor proteste de amploare la nivel național față de brutalitatea agenților ICE.

Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat autoritățile statului Minnesota că incită populația la revoltă și atacă angajații serviciilor de imigrare. Pe 31 ianuarie, proteste de amploare împotriva politicii de imigrare a Administrației Trump au avut loc în marile orașe americane.

În orașul american Minneapolis, în ciuda vremii reci, protestatarii s-au adunat în fața clădirii Guvernului, scandând „ICE afară!”. În Piața Foley din New York, protestatarii au ținut pancarte împotriva ICE. În Atlanta, Georgia, protestatarii au bătut la tobe și au scandat că imigranții sunt bineveniți în SUA. În centrul orașului Los Angeles, mii de persoane s-au adunat lângă Primărie, unde unii protestatari s-au urcat pe clădire cu steaguri și postere.

