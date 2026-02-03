Acasă » Știri » Știri externe » Elon Musk spune că „un nou război civil” a început în SUA. La ce se referă, mai exact

Elon Musk spune că „un nou război civil” a început în SUA. La ce se referă, mai exact

De: Daniel Matei 04/02/2026 | 00:50
Elon Musk spune că „un nou război civil” a început în SUA. La ce se referă, mai exact
Sursa foto: Shutterstock

Miliardarul american Elon Musk a făcut noi comentarii în contextul protestelor și ciocnirilor cu poliția din Minneapolis, provocate de intervențiile în forță ale ICE din ultima perioadă.

În acest context, fondatorul Tesla s-a arătat de acord cu un articol de opinie al publicației ZeroHedge, postată pe X, cum că SUA se apropie de un război civil.

Articolul este însoțit de o fotografie cu revoltele de amploare din Minneapolis cu descrierea: „E timpul să acceptăm că Războiul Civil 2.0 a început deja”. Ca răspuns, Musk a comentat pe scurt: „Așa pare”.

ZeroHedge acuză stânga americană de susținerea protestelor anti – ICE și consideră că „planul  se bazează în mare măsură pe lipsa de acțiune din partea patrioților”.

Proteste de amploare împotriva ICE în SUA

Proteste de masă au cuprins SUA după ce agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) au ucis doi cetățeni americani în Minnesota. Pe 8 ianuarie, Renee Good, în vârstă de 37 de ani, a fost ucisă de un agent ICE, iar pe 24 ianuarie, asistentul medical Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, a devenit și el o victimă a forțelor de securitate. Cele două incidente au dus la izbucnirea unor proteste de amploare la nivel național față de brutalitatea agenților ICE.

Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat autoritățile statului Minnesota că incită populația la revoltă și atacă angajații serviciilor de imigrare. Pe 31 ianuarie, proteste de amploare împotriva politicii de imigrare a Administrației Trump au avut loc în marile orașe americane.

În orașul american Minneapolis, în ciuda vremii reci, protestatarii s-au adunat în fața clădirii Guvernului, scandând „ICE afară!”. În Piața Foley din New York, protestatarii au ținut pancarte împotriva ICE. În Atlanta, Georgia, protestatarii au bătut la tobe și au scandat că imigranții sunt bineveniți în SUA. În centrul orașului Los Angeles, mii de persoane s-au adunat lângă Primărie, unde unii protestatari s-au urcat pe clădire cu steaguri și postere.

CITEȘTE ȘI:

Legătura dintre Jeffrey Epstein, MI6 și Mossad. Cum voia afaceristul să pună mâna pe banii Libiei

Donald Trump, derapaj neașteptat după ce artiștii l-au făcut „praf” la Premiile Grammy 2026: „Eu nu am fost niciodată pe insula lui Epstein”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nicki Minaj îl atacă pe Jay-Z și Premiile Grammy 2026. Acuzații grave de ritualuri și sabotaj: „Dumnezeu nu va fi batjocorit”
Showbiz internațional
Nicki Minaj îl atacă pe Jay-Z și Premiile Grammy 2026. Acuzații grave de ritualuri și sabotaj: „Dumnezeu nu…
Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile
Știri
Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a...
Ce mănânci, de fapt, când cumperi PUFULEȚI din comerț. Adevărul despre preparatul la pungă
Gandul.ro
Ce mănânci, de fapt, când cumperi PUFULEȚI din comerț. Adevărul despre preparatul la...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie...
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027
Digi24
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie,...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
Digi 24
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi...
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
Digi24
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7 ruși
go4it.ro
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Ce mănânci, de fapt, când cumperi PUFULEȚI din comerț. Adevărul despre preparatul la pungă
Gandul.ro
Ce mănânci, de fapt, când cumperi PUFULEȚI din comerț. Adevărul despre preparatul la pungă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Talentele ignorate. Povestea amară a unui caz din 2010 care încă ne urmărește
Talentele ignorate. Povestea amară a unui caz din 2010 care încă ne urmărește
Horoscop 4 februarie 2026. Zodia care primește o invitație neașteptată
Horoscop 4 februarie 2026. Zodia care primește o invitație neașteptată
Mihai Bendeac, despre prețul succesului. CANCAN.RO l-a prins în cel mai sincer moment: „M-ar ...
Mihai Bendeac, despre prețul succesului. CANCAN.RO l-a prins în cel mai sincer moment: „M-ar fi încurcat să am copii”
Trailerul „Michael”: Jaafar Jackson, nepotul lui Michael devine Regele Popului în biopicul ...
Trailerul „Michael”: Jaafar Jackson, nepotul lui Michael devine Regele Popului în biopicul despre Michael Jackson
Cum e să-l ai „socru” pe Florin Salam. Iubitul lui Betty a dat tot din casă! Un pas e deja făcut, ...
Cum e să-l ai „socru” pe Florin Salam. Iubitul lui Betty a dat tot din casă! Un pas e deja făcut, urmează altul!
Răzvan Fodor și fata cu 11 ani mai tânără. Poveste de dragoste, nebunii pe patul de spital și inel ...
Răzvan Fodor și fata cu 11 ani mai tânără. Poveste de dragoste, nebunii pe patul de spital și inel de logodnă
Vezi toate știrile
×