Mihai Bendeac, blocat definitiv pe Tinder! Actorul a cerut ajutorul fanilor: ”Ce am făcut?!”

De: David Ioan 02/12/2025 | 22:35
Mihai Bendeac, blocat definitiv pe Tinder
Mihai Bendeac, cunoscut actor și jurat la emisiunea „The Ticket”, trece printr-un nou episod surprinzător din viața sa personală. Artistul a rămas fără cont pe aplicația de dating Tinder, după ce platforma i-a restricționat accesul pentru nerespectarea regulilor interne.

Bendeac a dezvăluit situația pe rețelele sociale, unde a publicat o captură de ecran ce confirma blocarea definitivă a profilului său.

Contul lui Mihai Bendeac de Tinder a fost închis

Actorul a mărturisit că nu înțelege exact motivul pentru care i-a fost închis contul, dar a recunoscut că această întâmplare l-a luat prin surprindere.

„Dar ce am făcut, băi nene??? Noroc că am și cont de Bumble, dar voiam să renunț la el, căci mi se pare ipocrit, și să revin pe Tinder. Dar… Alte opțiuni care ar fi?“, a scris Mihai Bendeac pe Instagram.

Prin postarea sa, actorul arată că nu vrea să renunțe la ideea de a folosi aplicațiile de întâlniri.

La 42 de ani, Bendeac este unul dintre cei mai cunoscuți comedieni din România, dar și o figură controversată prin declarațiile și experiențele sale. De-a lungul timpului, acesta a încercat să își găsească dragostea, însă relațiile sale au fost adesea intens mediatizate și pline de peripeții.

Găsirea jumătăţii pare o misiune imposibilă pentru actor

Prima sa iubire a fost actrița Mirela Zeța, pe care a cunoscut-o în facultate și cu care a avut o relație de doi ani. Ulterior, în 2009, a fost într-o relație cu cântăreața Sore.

Lista fostelor partenere ale lui Mihai Bendeac include și nume cunoscute precum Andreea Popescu, Celia și Roxana Vancea. Toate aceste relații au contribuit la imaginea sa de artist nonconformist, mereu în căutarea unei povești de dragoste autentice.

Situația actuală, în care actorul a rămas fără acces la Tinder, arată că nici aplicațiile moderne nu îi garantează succesul în plan sentimental. Totuși, Bendeac nu pare descurajat și continuă să caute alternative, demonstrând că rămâne deschis la noi experiențe.

Viața sa amoroasă, plină de încercări și schimbări, continuă să stârnească interesul publicului, iar episodul legat de aplicația de dating nu face decât să adauge un nou capitol la povestea sa.

