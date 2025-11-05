Acasă » Știri » Cât a investit Mihai Bendeac în „Băieți de oraș”, noul său film: „Are un buget…”

Cât a investit Mihai Bendeac în „Băieți de oraș”, noul său film: „Are un buget…”

De: Denisa Iordache 05/11/2025 | 12:07
Cât a investit Mihai Bendeac în „Băieți de oraș", noul său film: „Are un buget..."
Mihai Bendeac. Sursa foto: Facebook / Mihai Bendeac
Mihai Bendeac le-a pregătit o surpriză fanilor care i-au apreciat și urmărit proiectele de-a lungul anilor. „Băieți de oraș” este noul său film care promite să captiveze spectatorii. Cât a investit în el? La asta nu te așteptai!

Mihai Bendeac lansa „Căsătoria” la finalul anului trecut, un film care s-a bucurat de un real succes. Cu toate că a cunoscut succesul în televiziune, el nu renunță la marea lui iubire: actoria. Bendeac joacă în continuare în piese de teatru, iar până în luna octombrie a acestui an a filmat pentru „Băieți de oraș”, filmul care urmează să fie lansat.

Câți bani a investit Mihai Bendeac în filmul „Băieți de oraș”

Filmările au început în luna septembrie, iar Mihai Bendeac a mărturisit încă de pe acum că există deja o idee pentru un alt film. În schimb, actorul a făcut o dezvăluire neașteptată: nu a investit nimic în filmul „Băieți de oraș”, pentru că nu este el producătorul. Totuși, el a mărturisit că bugetul a fost unul generos care i-a ajutat să aducă un proiect de calitate pe ecrane.

„Pe 15 septembrie am început filmările la «Băieți de Oraș», filmul. După care mai avem încă unul în plan. În «Băieți de Oraș» eu nu am investit, pentru că nu sunt producătorul filmului, dar are un buget îndeajuns de generos pentru ce avem noi nevoie. O să fie un film care o să arate foarte bine”, a spus Mihai Bendeac.

„Băieți de oraș” este produs de Vertical Content, aceeași echipă care a produs filmele „Căsătoria” și „Cursa”, recent lansat.

Noul film al lui Mihai Bendeac va putea fi urmărit în cinematografele din toată țara la începutul anului 2026.

×