Acasă » Exclusiv » Mihai Bendeac a fost „înțepat” la Loft, dar n-a protestat deloc! „Albinuța” blondă i-a zburat direct în brațe!

De: Andrei Iovan 02/11/2025 | 23:40
Halloween-ul a trecut, dar amintirile nopții de pomină vor rămâne. Păi nu putea nici Mihai Bendeac să nu-și facă de cap, nu e el regele neîncoronat al distracției? Nu ratează nicio ieșire în club, iar CANCAN.RO are imaginile, la cald, de la Loft. O fi fost party de Halloween, dar el s-a costumat în propria-i persoană. Nu-ți mai trebuie adăugiri și măști, când personalitatea ta e mai mult decât suficientă. În schimb, trag domnișoarele la el într-un mare fel, iar actorul, galant, le sucește mințile instant! Vedeți imediat despre ce e vorba.

Mihai Bendeac nu are nici pe departe o viață anostă. Când nu e la filmări sau pe scenă, își face de cap prin cluburi. Nu că ar fi asta vreo noutate pentru cineva, îl știe toată lumea că e mare amator de distracție până în zorii zilei. De data aceasta, ținta a fost Loft.

Mihai Bendeac, distracție la Loft cu Codin Maticiuc

Nu l-am văzut o secundă liniștit. Ba s-a îmbrățișat cu o blondină, ba a dansat de mama focului, ba îl lua de gât pe Codin Maticiuc pe la pupitrul DJ-ului. Da, veșnic tânăr și neliniștit!

Mihai Bendeac, zbenguială de zile mari de Halloween

Să nu aveți impresia că actorul are nevoie de vreun motiv pentru a spune „Da” distracției. Dar, dacă totuși există unul, cu atât mai bine. Nu știm cât de mult i-a păsat lui că a fost Halloween-ul. Nu de alta, dar costum, ba!🤣 S-a îmbrăcat așa cum ne-a obișnuit cam de fiecare dată. All black, cu o pălărie pe cap și energia full! Și ce energie, ce veselie! Cum să nu atragi și domnișoarele când ești așa binedispus? Vin la tine ca albinele la miere și alta nu.

Mihai Bendeac dansează cu o domnișoară blondă

De data aceasta, albinuța a fost întruchipată de o blondină, care părea că se bucură nespus de întâlnirea în club cu Mihai Bendeac. Cu gura până la urechi, s-a aruncat în brațele lui, apoi a dansat cu el. La un moment dat, în timp ce mai schimbau câteva vorbe, el i-a pupat mâna. Frumos, ca un gentleman adevărat! Că tot vorbeam de dans, juratul de la Antena 1 are mișcările la el, nu glumă. Sare, țopăie, se dezlănțuie cu fratele lui de distracție, Codin Maticiuc. Ce să mai, a bifat și party-ul de Halloween! De acum, o mică pauză de recuperare (nu prea lungă) și așteptăm să-l vedem din nou cum își face de cap.

CITEȘTE ȘI: Show-ul ”Reginei audienței”, în impas! „Super-starul” Mihai Bendeac a eșuat la Antena 1. Ședință de urgență, după un start ratat!

NU RATA: Mihai Bendeac le-a făcut radiografia colegilor de la noul show al Antenei 1: ”Am crezut că vin niște foste gagici!” Dezvăluiri din viața privată pe care nu le-a spus niciodată

