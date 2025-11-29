Acasă » Știri » Gabi Tamaș, altercație cu Mihai Bendeac: ”Ne-au despărțit bodyguarzii! Era să mă bat rău de tot”

Gabi Tamaș, altercație cu Mihai Bendeac: ”Ne-au despărțit bodyguarzii! Era să mă bat rău de tot”

De: Mirela Loșniță 29/11/2025 | 14:04
Gabi Tamaș, altercație cu Mihai Bendeac: ”Ne-au despărțit bodyguarzii! Era să mă bat rău de tot”
Foto: Social Media

Mihai Bendeac, dezvăluiri incredibile despre Gabi Tamaș. Actorul și fostul fotbalist au fost aproape să ajungă la violență într-un club, în urmă cu ceva timp. Cei doi se aflau sub influența alcoolului, iar totul a început într-un mod neobișnuit.

Mihai Bendeac și Gabi Tamaș se aflau în club când, dintr-o dată, fostul fotbalist l-a abordat pe Bendeac, spunându-i că sunt „rude”. Mai mult decât atât, Tamaș l-a luat în brațe pe Mihai Bendeac, care a fost complet surprins de comportamentul sportivului.

Gabi Tamaș, altercație cu Mihai Bendeac

Câștigătorul de la Asia Express i-a propus lui Bendeac să bea un shot, iar cei doi au început să consume alcool. Tamaș a comandat zece shoturi, iar Bendeac a băut doar două, în timp ce fostul fotbalist a continuat să golească paharele.

Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

Mihai Bendeac a dezvăluit totul într-o emisiune televizată. Acesta a povestit că, după ce au băut, Tamaș și-a amintit de un sketch realizat de Bendeac, în care îl ironiza. Dintr-o dată, situația a degenerat într-un scandal, iar bodyguarzii din club au intervenit.

„Cu Tamaș era să mă bat rău de tot când eram amândoi beți și ne-au despărțit bodyguarzii. Prima dată ne-am întâlnit și a venit la mine. Eram mort de beat și mi-a zis: „Știi că ești rudă cu mine?” Și m-a luat în brațe. „Eu sunt actor, eu pot să o fac pe bețivii”, mi-a zis, și „hai să bem un shot, că suntem rude”. În fine, n-am înțeles de ce suntem rude, dar mă rog… A pus 10 shoturi, eu am băut două, el a băut 8, după care și-a adus aminte că am avut eu un sketch cu referire la el și a zis că trebuie să mă bată. Și-a dat tricoul jos, atunci, mi-am dat și eu tricoul jos, bineînțeles. Diferențele erau majore și au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”, a zis Mihai Bendeac într-o emisiune televizată. Video poate fi urmărit AICI.

Cu cine a vrut să facă echipă Gabi Tamaș, de fapt, la Asia Express! Un alt fotbalist celebru a fost prima lui alegere: „Nu a putut să vină”

Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: Câștigătorul Asia Express a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate. Când s-a întâmplat

Tags:
Iți recomandăm
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
Știri
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Știri
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu...
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă chinui cu 3.000 de lei, dacă Dumnezeu a lăsat să fac bani?”
Adevarul
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă...
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele...
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump:...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le ...
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15 secunde!
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe ...
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe români la buzunare
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Vezi toate știrile
×