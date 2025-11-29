Gabi Tamaș, altercație cu Mihai Bendeac: ”Ne-au despărțit bodyguarzii! Era să mă bat rău de tot”

Mihai Bendeac, dezvăluiri incredibile despre Gabi Tamaș. Actorul și fostul fotbalist au fost aproape să ajungă la violență într-un club, în urmă cu ceva timp. Cei doi se aflau sub influența alcoolului, iar totul a început într-un mod neobișnuit.

Mihai Bendeac și Gabi Tamaș se aflau în club când, dintr-o dată, fostul fotbalist l-a abordat pe Bendeac, spunându-i că sunt „rude”. Mai mult decât atât, Tamaș l-a luat în brațe pe Mihai Bendeac, care a fost complet surprins de comportamentul sportivului.

Gabi Tamaș, altercație cu Mihai Bendeac

Câștigătorul de la Asia Express i-a propus lui Bendeac să bea un shot, iar cei doi au început să consume alcool. Tamaș a comandat zece shoturi, iar Bendeac a băut doar două, în timp ce fostul fotbalist a continuat să golească paharele.

Mihai Bendeac a dezvăluit totul într-o emisiune televizată. Acesta a povestit că, după ce au băut, Tamaș și-a amintit de un sketch realizat de Bendeac, în care îl ironiza. Dintr-o dată, situația a degenerat într-un scandal, iar bodyguarzii din club au intervenit.

„Cu Tamaș era să mă bat rău de tot când eram amândoi beți și ne-au despărțit bodyguarzii. Prima dată ne-am întâlnit și a venit la mine. Eram mort de beat și mi-a zis: „Știi că ești rudă cu mine?” Și m-a luat în brațe. „Eu sunt actor, eu pot să o fac pe bețivii”, mi-a zis, și „hai să bem un shot, că suntem rude”. În fine, n-am înțeles de ce suntem rude, dar mă rog… A pus 10 shoturi, eu am băut două, el a băut 8, după care și-a adus aminte că am avut eu un sketch cu referire la el și a zis că trebuie să mă bată. Și-a dat tricoul jos, atunci, mi-am dat și eu tricoul jos, bineînțeles. Diferențele erau majore și au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”, a zis Mihai Bendeac într-o emisiune televizată. Video poate fi urmărit AICI.

