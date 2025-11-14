Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: Câștigătorul Asia Express a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate. Când s-a întâmplat

Episodul tensionat din 2010 dintre Gabi Tamaș și partenera sa continuă să rămână unul dintre cele mai controversate momente din viața fotbalistului. La o petrecere organizată într-un club cunoscut din București, atmosfera a escaladat brusc, transformându-se într-o scenă care i-a surprins pe toți cei prezenți. Deși evenimentul începuse cu voie bună, muzică și dans, iar fotbalistul părea complet relaxat, lucrurile ar fi luat o întorsătură neașteptată. Iată ce s-a întâmplat!

În acea perioadă, Gabi Tamaș și Ioana formau un cuplu popular în lumea mondenă, fiind adesea prezentați ca o relație intensă, dar complicată. Conform celor prezenți la eveniment atunci, momentul tensionat ar fi pornit după mai multe ore de distracție, în care atmosfera părea lipsită de orice semn de conflict. Însă, spre finalul serii, fotbalistul ar fi izbucnit brusc, vizibil afectat de zvonurile legate de loialitatea partenerei sale. Aceste speculații circulau încă dinaintea evenimentului și, ele ar fi contribuit la ceea ce a urmat.

Gabi Tamaș și-a acuzat soția de infidelitate

Fotbalistul și-ar fi pierdut controlul, reacționând violent. Momentul a surprins imediat, întrucât schimbarea radicală de comportament a fost una neașteptată. Petrecerea, care inițial părea a fi o seară obișnuită de relaxare, s-a transformat într-un episod la care nu se gândea nimeni.

După incident, câștigătorul Asia Express ar fi părăsit clubul în grabă, vizibil tulburat, preferând să nu se întoarcă în locuința pe care o împărțea cu Ioana. În schimb, ar fi ales să se cazeze la un hotel, unde a petrecut câteva ore înainte de a pleca spre Anglia.

Reputația Ioanei fusese și ea subiect de zvonuri pe atunci. Diverse zvonuri venite din cercuri apropiate lumii sportive, ar fi ajuns la urechile lui Tamaș, alimentând suspiciuni și temeri legate de fidelitatea partenerei. Însă, la scurt timp cei doi s-au împăcat și formează o familie chiar și în ziua de azi.

