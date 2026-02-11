Horoscop chinezesc azi, 11 februarie 2026. Bivolul atrage stabilitatea, iar nativii din zodia Șobolanului profită de o șansă rară

Ziua de azi se construiește în jurul energiei Bivolului: răbdare, strategie și pași făcuți fără grabă, dar cu rezultat sigur. Chiar dacă tentația de a forța lucrurile apare la multe zodii, Bivolul arată că perseverența liniștită bate orice impuls de moment. Sub această influență, unele semne ies clar în evidență, în timp ce altele sunt obligate să își regândească direcția.

Horoscop chinezesc azi, 11 februarie 2026.

Șobolan

Astăzi ești mai atent la detalii decât de obicei și asta te ajută să eviți o greșeală importantă. O discuție aparent banală îți poate aduce o informație valoroasă. Financiar, este o zi bună pentru organizare, nu pentru riscuri. Relațiile cer mai multă diplomație decât ironie. Seara vine cu o stare de claritate mentală.

Bivol

Ziua îți confirmă că mersul constant înainte este cea mai bună strategie. Chiar dacă nu vezi rezultate imediate, eforturile tale sunt observate. Cineva din jurul tău îți cere un sfat sau sprijin. Evită încăpățânarea excesivă și ascultă și alte puncte de vedere. Seara aduce o satisfacție discretă, dar profundă.

Tigru

Ai multă energie, dar trebuie să o canalizezi inteligent. O reacție impulsivă poate strica un avantaj câștigat anterior. Profesional, este o zi bună pentru inițiativă, dar nu pentru confruntări directe. În plan personal, cineva are nevoie de calmul tău, nu de forța ta. Finalul zilei îți aduce o revelație legată de o alegere recentă.

Iepure

Astăzi ești mai sensibil la atmosferă și la stările celor din jur. O veste te poate scoate ușor din ritm, dar te redresezi rapid. Este o zi bună pentru negocieri și discuții pașnice. Nu amâna o decizie mică, dar necesară. Seara favorizează liniștea și introspecția.

Dragon

Ai o zi puternică, cu vizibilitate și impact asupra celor din jur. O oportunitate apare pe neașteptate și merită analizată rapid. Ai grijă la orgoliu, pentru că poate crea tensiuni inutile. Profesional, poți face un pas important înainte. Seara îți confirmă că ești pe direcția corectă.

Șarpe

Ziua favorizează strategia, discreția și deciziile luate în liniște. Intuiția ta funcționează foarte bine, mai ales în chestiuni financiare. Evită să împărtășești planurile prea devreme. O persoană din trecut poate reapărea cu o propunere interesantă. Seara aduce claritate și control.

Cal

Simți nevoia de mișcare și schimbare, dar contextul te obligă să încetinești. Este o zi bună pentru ajustări, nu pentru starturi noi. O conversație te ajută să înțelegi mai bine poziția cuiva apropiat. Profesional, răbdarea îți aduce un mic avantaj. Seara te găsește mai echilibrat decât dimineața.

Capră

Astăzi ești mai concentrat pe partea emoțională a lucrurilor. O situație nerezolvată revine în atenție și cere maturitate. Este o zi bună pentru creativitate și activități care îți aduc liniște. Evită să preiei problemele altora pe umerii tăi. Finalul zilei aduce un sentiment de eliberare.

Maimuță

Ai o zi dinamică, cu multe idei și inițiative. Atenție însă la superficialitate, pentru că poate apărea o eroare. Comunicarea este punctul tău forte astăzi. Cineva îți poate propune o colaborare interesantă. Seara aduce satisfacția unei alegeri inspirate.

Cocoș

Ziua îți cere organizare și disciplină. Un detaliu ignorat anterior poate deveni important acum. Profesional, ai șansa să îți consolidezi poziția. În plan personal, evită criticile inutile. Seara vine cu un sentiment de ordine și control.

Câine

Astăzi contează mult loialitatea și corectitudinea. O situație te pune în postura de mediator. Este o zi bună pentru rezolvarea conflictelor vechi. Nu te lăsa influențat de zvonuri sau presupuneri. Seara îți aduce liniște și stabilitate.

Mistreț

Ziua favorizează generozitatea, dar cu măsură. Ai tendința de a spune „da” prea ușor. Profesional, este o zi bună pentru finalizarea unor sarcini. Relațiile apropiate se pot consolida prin sinceritate. Seara îți aduce o stare de mulțumire personală.

CITEȘTE ȘI: Zodia blestemată de Univers în februarie 2025. Cristina Demetrescu: „Boală, singurătate, dușmănii”

Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat