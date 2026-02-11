Acasă » Horoscop » Horoscop chinezesc azi, 11 februarie 2026. Bivolul atrage stabilitatea, iar nativii din zodia Șobolanului profită de o șansă rară

Horoscop chinezesc azi, 11 februarie 2026. Bivolul atrage stabilitatea, iar nativii din zodia Șobolanului profită de o șansă rară

De: Paul Hangerli 11/02/2026 | 06:00
Horoscop chinezesc azi, 11 februarie 2026. Bivolul atrage stabilitatea, iar nativii din zodia Șobolanului profită de o șansă rară
Zodiac Chinezesc, sursa- CanCan

Ziua de azi se construiește în jurul energiei Bivolului: răbdare, strategie și pași făcuți fără grabă, dar cu rezultat sigur. Chiar dacă tentația de a forța lucrurile apare la multe zodii, Bivolul arată că perseverența liniștită bate orice impuls de moment. Sub această influență, unele semne ies clar în evidență, în timp ce altele sunt obligate să își regândească direcția.

Horoscop chinezesc azi, 11 februarie 2026.

Șobolan

Astăzi ești mai atent la detalii decât de obicei și asta te ajută să eviți o greșeală importantă. O discuție aparent banală îți poate aduce o informație valoroasă. Financiar, este o zi bună pentru organizare, nu pentru riscuri. Relațiile cer mai multă diplomație decât ironie. Seara vine cu o stare de claritate mentală.

Bivol

Ziua îți confirmă că mersul constant înainte este cea mai bună strategie. Chiar dacă nu vezi rezultate imediate, eforturile tale sunt observate. Cineva din jurul tău îți cere un sfat sau sprijin. Evită încăpățânarea excesivă și ascultă și alte puncte de vedere. Seara aduce o satisfacție discretă, dar profundă.

Tigru

Ai multă energie, dar trebuie să o canalizezi inteligent. O reacție impulsivă poate strica un avantaj câștigat anterior. Profesional, este o zi bună pentru inițiativă, dar nu pentru confruntări directe. În plan personal, cineva are nevoie de calmul tău, nu de forța ta. Finalul zilei îți aduce o revelație legată de o alegere recentă.

Iepure

Astăzi ești mai sensibil la atmosferă și la stările celor din jur. O veste te poate scoate ușor din ritm, dar te redresezi rapid. Este o zi bună pentru negocieri și discuții pașnice. Nu amâna o decizie mică, dar necesară. Seara favorizează liniștea și introspecția.

Dragon

Ai o zi puternică, cu vizibilitate și impact asupra celor din jur. O oportunitate apare pe neașteptate și merită analizată rapid. Ai grijă la orgoliu, pentru că poate crea tensiuni inutile. Profesional, poți face un pas important înainte. Seara îți confirmă că ești pe direcția corectă.

Șarpe

Ziua favorizează strategia, discreția și deciziile luate în liniște. Intuiția ta funcționează foarte bine, mai ales în chestiuni financiare. Evită să împărtășești planurile prea devreme. O persoană din trecut poate reapărea cu o propunere interesantă. Seara aduce claritate și control.

Cal

Simți nevoia de mișcare și schimbare, dar contextul te obligă să încetinești. Este o zi bună pentru ajustări, nu pentru starturi noi. O conversație te ajută să înțelegi mai bine poziția cuiva apropiat. Profesional, răbdarea îți aduce un mic avantaj. Seara te găsește mai echilibrat decât dimineața.

Capră

Astăzi ești mai concentrat pe partea emoțională a lucrurilor. O situație nerezolvată revine în atenție și cere maturitate. Este o zi bună pentru creativitate și activități care îți aduc liniște. Evită să preiei problemele altora pe umerii tăi. Finalul zilei aduce un sentiment de eliberare.

Maimuță

Ai o zi dinamică, cu multe idei și inițiative. Atenție însă la superficialitate, pentru că poate apărea o eroare. Comunicarea este punctul tău forte astăzi. Cineva îți poate propune o colaborare interesantă. Seara aduce satisfacția unei alegeri inspirate.

Cocoș

Ziua îți cere organizare și disciplină. Un detaliu ignorat anterior poate deveni important acum. Profesional, ai șansa să îți consolidezi poziția. În plan personal, evită criticile inutile. Seara vine cu un sentiment de ordine și control.

Câine

Astăzi contează mult loialitatea și corectitudinea. O situație te pune în postura de mediator. Este o zi bună pentru rezolvarea conflictelor vechi. Nu te lăsa influențat de zvonuri sau presupuneri. Seara îți aduce liniște și stabilitate.

Mistreț

Ziua favorizează generozitatea, dar cu măsură. Ai tendința de a spune „da” prea ușor. Profesional, este o zi bună pentru finalizarea unor sarcini. Relațiile apropiate se pot consolida prin sinceritate. Seara îți aduce o stare de mulțumire personală.

CITEȘTE ȘI: Zodia blestemată de Univers în februarie 2025. Cristina Demetrescu: „Boală, singurătate, dușmănii”

Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscop rune azi, 11 februarie 2026. Zodia conversațiilor decisive: Cei care stau închiși în casă plătesc prețul oportunităților ratate
Horoscop
Horoscop rune azi, 11 februarie 2026. Zodia conversațiilor decisive: Cei care stau închiși în casă plătesc prețul oportunităților…
Cartea de Tarot a zilei de azi, 11 februarie 2026. Mesaj rar din Tarot: Pustnicul anunță revelații care îți pot schimba complet direcția vieții
Horoscop
Cartea de Tarot a zilei de azi, 11 februarie 2026. Mesaj rar din Tarot: Pustnicul anunță revelații care…
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
Gandul.ro
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa....
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în...
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor. Sora ei este celebră!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor. Sora ei este celebră!
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
go4it.ro
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
Gandul.ro
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile ...
2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile simple
N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Câți bani a primit eliminata Bettyshor de la Pro TV, pentru cele 6 săptămâni la Desafio
Câți bani a primit eliminata Bettyshor de la Pro TV, pentru cele 6 săptămâni la Desafio
Chef John aprinde wok-ul: tocănița chinezească de vită care a cucerit imperii și bucătării moderne
Chef John aprinde wok-ul: tocănița chinezească de vită care a cucerit imperii și bucătării moderne
BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului
BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului
Horoscop rune azi, 11 februarie 2026. Zodia conversațiilor decisive: Cei care stau închiși în casă ...
Horoscop rune azi, 11 februarie 2026. Zodia conversațiilor decisive: Cei care stau închiși în casă plătesc prețul oportunităților ratate
Vezi toate știrile
×