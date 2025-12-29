Acasă » Știri » America a atacat Venezuela! Primele informații oficiale venite direct de la Donald Trump

America a atacat Venezuela! Primele informații oficiale venite direct de la Donald Trump

De: Denisa Iordache 29/12/2025 | 22:30
America a atacat Venezuela! Primele informații oficiale venite direct de la Donald Trump
America a atacat Venezuela. Sursă: profimedia

Informație de ultimă oră! SUA a efectuat primul atac terestru împotriva Venezuelei. Informația este confirmată de președintele american Donald Trump. Toate detaliile în articol! 

Armata americană a distrus o „fabrică de droguri” și a provocat o „explozie masivă”, conform spuselor liderului american. Donald Trump a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și premierul israelian Benjamin Netanyahu, în urma unor discuții despre armistițiul din Fâșia Gaza.  

America a atacat Venezuela

În cadrul unui interviu radio, Donald Trump a dezvăluit faptul că operațiunea militară asupra „fabricii de droguri” s-a petrecut în decursul săptămânii trecute, atunci când au fost lovite și mai multe bărci la bordul cărora se aflau „traficanți de droguri”. 

Potrivit primelor informații, ținta vizată a fost chiar fabrică chimică Primazol, situată în municipiul San Francisco. Locația a fost timp de ani de zile fieful politic al lui Omar Prieto, cunoscut pentru rolul său important în rețeaua de afaceri ilegale din Zulia, legată de Cartelul Soles. 

Fabrica se află în apropiere de lacul Maracaibo și facilitează transportul precursorilor sau al produsului final de substanțe interzise cu bărci, conform spuselor președintelui american.

Donald Trump i-a transmis un mesaj dur președintelui venezuelan Nicolas Maduro: 

„Și i-am lovit, nu știu dacă ai citit sau ai văzut, dar ei aveau o mare fabrică de unde veneau vasele. I-am lovit cu două nopți în urmă, i-am lovit puternic”.

Autoritățile din Caracas au încercat să mușamalizeze întregul incident provocat de atacul SUA. Presa regională a relatat evenimentul ca fiind o „explozie care a declanșat un incendiu”, iar comunicatul companiei Primazol arată că a fost vorba doar despre „un incident care a fost ținut sub control datorită acțiunilor personalului și ale forțelor de securitate” și au raportat doar „pierderi materiale”. 

„Dorim să vă asigurăm că operațiunile noastre comerciale sunt complet stabile: instalațiile noastre din Valencia și Guarenas sunt 100% operaționale și își consolidează capacitatea logistică”, se arată în comunicatul citat de El Pitazo.

Fabrica Primazol distribuie materii prime și materiale chimice în Venezuela și operează de cel puțin 14 ani. 

CITEȘTE ȘI:

Discuție Trump-Zelenski despre războiul din Ucraina. Președintele american spune că negocierile sunt aproape de final

Donald Trump, mesaj bizar de sărbători. „Să se bucure de ceea ce ar putea fi ultimul lor Crăciun”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din nou lovitura
Știri
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din nou lovitura
Când dragostea se purta ca un costum de scenă. Adelina Pestrițu și Liviu Vîrciu, între cătușe, sclipici și un divorț mai zgomotos decât o nuntă lăutărească
Știri
Când dragostea se purta ca un costum de scenă. Adelina Pestrițu și Liviu Vîrciu, între cătușe, sclipici și…
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport.ro
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din ...
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din nou lovitura
Florin Ristei își răsfață noua cucerire în Bali. Doamnelor și domnișoarelor, l-ați pierdut, din nou
Florin Ristei își răsfață noua cucerire în Bali. Doamnelor și domnișoarelor, l-ați pierdut, din nou
Când dragostea se purta ca un costum de scenă. Adelina Pestrițu și Liviu Vîrciu, între cătușe, ...
Când dragostea se purta ca un costum de scenă. Adelina Pestrițu și Liviu Vîrciu, între cătușe, sclipici și un divorț mai zgomotos decât o nuntă lăutărească
Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ...
Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ucis mama pentru avere ochise deja o altă moștenire
Cine este fiul lui Brigitte Bardot, cu care actrița a avut o relație foarte rece. „Mai bine aveam ...
Cine este fiul lui Brigitte Bardot, cu care actrița a avut o relație foarte rece. „Mai bine aveam un câine decât un copil”
Eugenia Șerban sau eleganța care nu cere voie: o apariție de acum 20 de ani care spune mai mult decât ...
Eugenia Șerban sau eleganța care nu cere voie: o apariție de acum 20 de ani care spune mai mult decât o mie de roluri
Vezi toate știrile
×