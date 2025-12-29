America a atacat Venezuela! Primele informații oficiale venite direct de la Donald Trump

Informație de ultimă oră! SUA a efectuat primul atac terestru împotriva Venezuelei. Informația este confirmată de președintele american Donald Trump. Toate detaliile în articol!

Armata americană a distrus o „fabrică de droguri” și a provocat o „explozie masivă”, conform spuselor liderului american. Donald Trump a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și premierul israelian Benjamin Netanyahu, în urma unor discuții despre armistițiul din Fâșia Gaza.

America a atacat Venezuela

În cadrul unui interviu radio, Donald Trump a dezvăluit faptul că operațiunea militară asupra „fabricii de droguri” s-a petrecut în decursul săptămânii trecute, atunci când au fost lovite și mai multe bărci la bordul cărora se aflau „traficanți de droguri”.

Potrivit primelor informații, ținta vizată a fost chiar fabrică chimică Primazol, situată în municipiul San Francisco. Locația a fost timp de ani de zile fieful politic al lui Omar Prieto, cunoscut pentru rolul său important în rețeaua de afaceri ilegale din Zulia, legată de Cartelul Soles.

Fabrica se află în apropiere de lacul Maracaibo și facilitează transportul precursorilor sau al produsului final de substanțe interzise cu bărci, conform spuselor președintelui american.

Donald Trump i-a transmis un mesaj dur președintelui venezuelan Nicolas Maduro:

„Și i-am lovit, nu știu dacă ai citit sau ai văzut, dar ei aveau o mare fabrică de unde veneau vasele. I-am lovit cu două nopți în urmă, i-am lovit puternic”.

Autoritățile din Caracas au încercat să mușamalizeze întregul incident provocat de atacul SUA. Presa regională a relatat evenimentul ca fiind o „explozie care a declanșat un incendiu”, iar comunicatul companiei Primazol arată că a fost vorba doar despre „un incident care a fost ținut sub control datorită acțiunilor personalului și ale forțelor de securitate” și au raportat doar „pierderi materiale”.

„Dorim să vă asigurăm că operațiunile noastre comerciale sunt complet stabile: instalațiile noastre din Valencia și Guarenas sunt 100% operaționale și își consolidează capacitatea logistică”, se arată în comunicatul citat de El Pitazo.

Fabrica Primazol distribuie materii prime și materiale chimice în Venezuela și operează de cel puțin 14 ani.

