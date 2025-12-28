Acasă » Știri » Știri externe » Discuție Trump-Zelenski despre războiul din Ucraina. Președintele american spune că negocierile sunt aproape de final

28/12/2025 | 22:50
Discuție Trump-Zelenski despre războiul din Ucraina. Președintele american spune că negocierile sunt aproape de final
Președintele SUA, Donald Trump, se întâlnește în această seară cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul unei noi runde de discuții menite să găsească o cale de a pune capăt războiului din Ucraina.

Cei doi urmează să întâlnesc la reședința lui Trump, Mar-a-Lago, din Florida, scrie CNN.

Într-o postare de sâmbătă, pe X, Zelenski a declarat că țara sa a susținut apelul lui Trump la un armistițiu.

„Dacă întreaga lume – Europa și America – este de partea noastră, împreună îl vom opri pe Putin. Dacă cineva – fie SUA, fie Europa – este de partea Rusiei, asta înseamnă că războiul va continua. Nu există alte opțiuni aici. Și acesta este un risc pentru toate țările din lume. Pentru că Rusia nu se va opri, indiferent de orice acorduri, orice mesaje elocvente din partea lor. Nu se vor opri la Ucraina”, a avertizat Zelenski.

Donald Trump discută cu Volodimir Zelenski și a vorbit și cu Vladimir Putin

Întâlnirea este în curs de desfășurare. Donald Trump a declarat că este convins că atât Kievul, cât și Moscova doresc să încheie un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina și că negocierile se apropia de etapele finale.

Orice potențial acord de pace ar avea nevoie de aprobarea președintelui rus, Vladimir Putin, care a vorbit cu Trump la telefon duminică, înainte de vizita lui Zelenski. Trump și Putin au convenit să discute din nou după întâlnirea din Florida.

Cea mai recentă acțiune diplomatică americană are loc la scurt timp după ce Rusia a lansat cel mai lung atac susținut din 225 asupra Kievului, ucigând cel puțin două persoane, rănind zeci de alți oameni și lăsând mulți cetățeni fără încălzire rezidențială în capitala ucraineană, mai notează sursa citată.

La discuții mai sunt prezenți trimisul lui Trump, Steve Witkoff, secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, secretarul Apărării, Pete Hegseth, șeful Statului Major Interarme, Dan Caine, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe pentru politică, Stephen Miller, șefa de Cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, ginerele lui Trump, Jared Kushner, și Josh Gruenbaum, comisarul Serviciului Federal de Achiziții din cadrul Administrației Serviciilor Generale, care a fost prezent la discuțiile cu oficiali ruși săptămâna trecută.

Sărbătoare la Casa Albă! Una dintre cele mai puternice femei din SUA a anunțat că e insărcinată

Donald Trump, mesaj bizar de sărbători. „Să se bucure de ceea ce ar putea fi ultimul lor Crăciun”

