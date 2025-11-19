Acasă » Exclusiv » Șoc la cabine! Cleopatra vrea, Edward refuză

Șoc la cabine! Cleopatra vrea, Edward refuză

De: Adrian Vâlceanu 19/11/2025 | 23:40
Șoc la cabine! Cleopatra vrea, Edward refuză
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Tânărul cuplu de artiști Cleopatra Stratan și Edward Sanda au ieșit la mall, iar CANCAN.RO are imaginile. Cleopatra Stratan și Edward Sanda parcurg la pas lejer culoarele lungi ale mall-ului, cu vitrine de o parte și de alta, vitrine doldora de obiecte care mai de care mai atrăgătoare și simpatice pentru o femeie tânără. Pentru un bărbat atent cu banii, aceasta e descrierea celui mai negru coșmar. Totuși, cei doi tineri frumoși fac rondul, casual și chill. De altfel, e ceva normal ca cei doi să nu manifeste în public cine știe ce dovezi de afecțiune. 

Asortați ca doi minioni, cu geci din fleece matching, cei doi dau o tură de explorare pe la Furla, unde se uită la genți. Cleopatra pare o cunoscătoare, ridică de pe raft un model super cute, de culoare light pink. Dar privirea lui Edward Sanda spune totul.

Cleopatra Stratan se uită la o gentuță

Nu e de mirare că până la urmă Cleopatra iese din Furla fără gentuță. În timp ce el știe clar ce vrea de la ea și transmite fără menajamente, când e vorba să-și ia și ea o gentuță, se lovește de privirea asta?

Edward Sanda îl face pe Hagi-Tudose să pară generos

Un alt derapaj a avut loc în primăvară, când Edward a declarat senin că nu-i mai ia Cleopatrei pantofi, pentru că are 100 de perechi. Stai puțin, Edward. Haide să clarificăm ceva. 100 de perechi de pantofi sunt puține la o femeie precum Cleopatra Stratan! Întreabă orice femeie! Sau mai bine nu întreba, o să se uite siderată că un bărbat habar n-are că o femeie are nevoie de 100 de perechi de pantofi pe an. Cel puțin!

Până la urmă, au plecat cu mâna goală

Ar mai fi o variantă, desigur. Poate că Edward Sanda doar face un fel de research, să afle ce și-ar dori Cleopatra, ca să poată să meargă să cumpere el acele lucruri și să le pună sub brad de Crăciun! Adică aceasta ar fi varianta optimă, care l-ar salva de la posibilele reacții ale Cleopatrei și l-ar face un soț de top, nu un Hagi-Tudose pe bune.

Câți bani face Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I want for Christmas is you”, lansată în urmă cu 30 de ani
Câți bani face Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I want...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

CITEȘTE ȘI: Edward Sanda i-a transmis, prin intermediul CANCAN.RO, ce vrea de la Cleopatra de ziua lui: ”Posibil să-i ofer cadoul mai devreme!”

NU RATA: Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au dezvăluit toate secretele, într-un interviu la dublu! Cadou surpriză în avans! “În sfârșit mi s-a împlinit dorința!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Exclusiv
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Campion pe teren, rătăcit printre neoane! Victor Hănescu a plecat acasă cu mâna goală
Exclusiv
Campion pe teren, rătăcit printre neoane! Victor Hănescu a plecat acasă cu mâna goală
Câți bani mai face Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is You”
Mediafax
Câți bani mai face Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is...
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Gandul.ro
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr dublu de parcări în București
Adevarul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard...
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
Digi24
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Prima apariție a lui Valentin Ceaușescu după ce a fost diagnosticat cu probleme medicale. FOTO, VIDEO
Mediafax
Prima apariție a lui Valentin Ceaușescu după ce a fost diagnosticat cu probleme...
Parteneri
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore
Digi 24
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o...
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Digi24
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
Promotor.ro
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
go4it.ro
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Descopera.ro
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Gandul.ro
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât ...
S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât am sperat”
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Campion pe teren, rătăcit printre neoane! Victor Hănescu a plecat acasă cu mâna goală
Campion pe teren, rătăcit printre neoane! Victor Hănescu a plecat acasă cu mâna goală
Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii
Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii
Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu
Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu
Gestul polițistului Mirel din București s-a viralizat instant! Cum a ajutat un copil de 3 ani, în ...
Gestul polițistului Mirel din București s-a viralizat instant! Cum a ajutat un copil de 3 ani, în timp ce mama lui agoniza
Vezi toate știrile
×