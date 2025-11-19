Șoc la cabine! Cleopatra vrea, Edward refuză

Tânărul cuplu de artiști Cleopatra Stratan și Edward Sanda au ieșit la mall, iar CANCAN.RO are imaginile. Cleopatra Stratan și Edward Sanda parcurg la pas lejer culoarele lungi ale mall-ului, cu vitrine de o parte și de alta, vitrine doldora de obiecte care mai de care mai atrăgătoare și simpatice pentru o femeie tânără. Pentru un bărbat atent cu banii, aceasta e descrierea celui mai negru coșmar. Totuși, cei doi tineri frumoși fac rondul, casual și chill. De altfel, e ceva normal ca cei doi să nu manifeste în public cine știe ce dovezi de afecțiune.

Asortați ca doi minioni, cu geci din fleece matching, cei doi dau o tură de explorare pe la Furla, unde se uită la genți. Cleopatra pare o cunoscătoare, ridică de pe raft un model super cute, de culoare light pink. Dar privirea lui Edward Sanda spune totul.

Nu e de mirare că până la urmă Cleopatra iese din Furla fără gentuță. În timp ce el știe clar ce vrea de la ea și transmite fără menajamente, când e vorba să-și ia și ea o gentuță, se lovește de privirea asta?

Edward Sanda îl face pe Hagi-Tudose să pară generos

Un alt derapaj a avut loc în primăvară, când Edward a declarat senin că nu-i mai ia Cleopatrei pantofi, pentru că are 100 de perechi. Stai puțin, Edward. Haide să clarificăm ceva. 100 de perechi de pantofi sunt puține la o femeie precum Cleopatra Stratan! Întreabă orice femeie! Sau mai bine nu întreba, o să se uite siderată că un bărbat habar n-are că o femeie are nevoie de 100 de perechi de pantofi pe an. Cel puțin!

Ar mai fi o variantă, desigur. Poate că Edward Sanda doar face un fel de research, să afle ce și-ar dori Cleopatra, ca să poată să meargă să cumpere el acele lucruri și să le pună sub brad de Crăciun! Adică aceasta ar fi varianta optimă, care l-ar salva de la posibilele reacții ale Cleopatrei și l-ar face un soț de top, nu un Hagi-Tudose pe bune.

CITEȘTE ȘI: Edward Sanda i-a transmis, prin intermediul CANCAN.RO, ce vrea de la Cleopatra de ziua lui: ”Posibil să-i ofer cadoul mai devreme!”

NU RATA: Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au dezvăluit toate secretele, într-un interviu la dublu! Cadou surpriză în avans! “În sfârșit mi s-a împlinit dorința!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.