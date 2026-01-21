Mihai Trăistariu n-a ”iertat-o” pe Andreea Bălan, după atacul direct: ”M-aș combina cu ea”

După ce Andreea Bălan s-a dezlănțuit la Pro TV și a taxat mai multe vedete din România, acum unele dintre ele vin cu replica. Printre cei vizați de cântăreață s-a numărat și Mihai Trăistariu, iar acesta nu a putut lăsa lucrurile așa. N-a „iertat-o” pe Andreea Bălan, după atacul direct.

În urm cu doar câteva zile, Andreea Bălan a fost prezentă în cadrul emisiunii „La Măruță”. Aici, vedeta a vorbit despre persoanele publicei din showbiz, iar pe unele le-a taxat dur. Mihai Trăistariu a fost și el luat în vizor, iar artista a spus despre el că vorbește numai prostii despre femei.

„Habar nu are ce vorbește și nu are experiență”, a spus Andreea Bălan despre Mihai Trăistariu.

Ei bine, acum, Mihai Trăistariu a venit cu replica. Se pare că acesta nu s-a supărat prea tare, asta pentru că știe că artista i-a plătit, în fapt, o poliță mai veche.

„Ea și-a plătit doar o poliță, pentru că acum câțiva ani ziariștii mi-au schimbat niște cuvinte. M-au întrebat despre Andreea Bălan ce părere am, de ce nu se înscrie la Eurovision. Și eu am zis foarte sincer: pentru că probabil ea nu are asta în target și ea face într-adevăr un show spectaculos, îmi place ca artistă, dar probabil nu are în minte lucrul ăsta. Ziaristul mi-a schimbat și a pus titlul așa: Mihai Trăstariu: Andreea Bălan nu are voce deloc și ea mai mult dansează. Eu nu am zis aceste cuvinte. Andreea m-a și sunat, s-a supărat pe mine. Acum în emisiune, la final, ea zice: aveam și eu de plătit niște polițe. Asta a făcut, trebuia să se răzbune și ea odată”, a declarat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu n-a „iertat-o” pe Andreea Bălan: „M-aș combina cu ea”

Însă, deși știe că replica acidă a venit pe fondul unui conflict mai vechi, Mihai Trăistariu nu a „iertat-o” pe Andreea Bălan. Iar drept replică, acesta a transmis că acum s-ar „combina cu ea” pentru a face împreună o figură frumoasă la Eurovision. Este sigur că împreună ar reuși să iasă pe primul loc.

„Noi eram și prieteni, ea a cântat la Andre, eu la Valahia, mergeam în turnee. Probabil a simțit nevoia să îmi tragă și ea o palmă. Nu m-am supărat sincer, pentru că și eu m-am simțit groaznic atunci când a apărut în ziare că aș fi zis despre ea. Dacă ar fi să fiu cinstit eu m-aș combina cu Andreea pentru Eurovision să fac un duet cu ea, pentru că eu am fost premiat pentru vocea mea, iar ea a fost premiată la dans. Împreună am fi imbatabili. Eu aș cânta oricând cu Andreea Bălan și aș merge la Eurovision. Sunt convins că dacă mergem noi doi, câștigăm Eurovision”, a mai spus Mihai Trăistariu.

