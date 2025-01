Vedeta din România a fost FURATĂ în Cipru: „Plâng de două zile și nu pot să îmi revin”

Majoritatea vedetelor și-au început anul cu o vacanță, iar mai toate se află acum pe câte o plajă însorită. Ei bine, pentru una dintre vedetele din România anul a început cât se poate de prost și trece din problemă în problemă. La început de an, mașina i-a fost confiscată de oamenii legii, iar acum aceasta a fost furată. Conturile de pe rețelele sociale i-au fost sparte, iar cardurile golite. Cine este ghinionista?

Maria Andria, căci despre ea este vorba, și-a început anul cum nu se poate mai prost. În primele zile ale acestui an, mașina artistei a fost confiscată de oamenii legii din Cipru, țară în care aceasta locuiește acum. Însă veștile proaste nu aveau să se oprească aici, iar acum Maria Andria se confruntă cu alte probleme și mai grave. Despre ce este vorba?

Maria Andria are parte de noi probleme și pare că ghinionul o urmărește în 2025. Mai exact, de câteva zile aceasta varsă lacrimi amare după ce contul oficial de Facebook i-a fost spart. Tânără s-a trezit că nu se mai poate conecta nici pe contul oficial, nici pe cel personal, iar munca ei de ani de zile a fost distrusă. Deși a apelat la ajutorul oamenilor legii, vedeta nu poate face prea multe și trebuie să se resemneze. Însă, problemele nu se opresc aici.

E foarte ciudat ce s-a întâmplat, pentru că eu aveam conturile sigure din punct de vedere al parolelor. La un moment dat, am primit o notificare cu un cod pe telefon, dar eram într-un apel în acel moment și nu am văzut-o. Apoi, când am vrut să selectez opțiunea că nu sunt eu cea care se loghează, m-am deconectat automat și nu am mai putut face nimic. Plâng de două zile și nu pot să îmi revin, pentru mine este o dramă imensă ceea ce s-a întâmplat, cu toate că, poate, unora li s-ar părea o nimica toată…”, a mai spus artista”, a mărturisit Maria Andria, potrivit spynews.ro .

„Sunt în stare de șoc, pentru că munca mea din ultimii nouă ani este pierdută. Niște nigerieni mi-au hackuit contul personal de Facebook, dar și pagina oficială, care avea bifă de la Facebook. Am încercat în toate modurile să le recuperez, dar nu se poate. Aveam milioane de vizualizări și peste 50.000 de urmăritori doar pe pagina oficială. Am sunat la Poliție, aici, în Cipru, și mi-au spus că sunt foarte multe cazuri de genul acesta în ultimul timp. Mâine o să merg să fac o plângere penală, dar șansele să mai recuperez ceva sunt minime, spre deloc.

Ei bine, se pare că hackerii ce i-au spart contul Mariei Andria au avut un scop precis. Mai exact, aceștia au urmărit, în fapt, conturile bancare care erau asociate cu conturile de Facebook, așa că artista a fost și jefuită. Mai exact, hoții au reușit să îi fure 1.523 de euro din cont. Vedeta este foarte afectată de tot ce s-a întâmplat și nu îi vine să creadă că a pățit asta.

„M-am trezit că mi-au dispărut bani din cont, în același timp. Am primit un mesaj pe telefon că mi-au fost retrași 1.523 de euro din cont. Eu dormeam și m-am trezit când Mateo, logodnicul meu, m-a întrebat ce am comandat cu banii ăștia, dar eu dormeam și nu aveam cum să comand ceva… Am sunat la bancă și mi-au blocat cardul, dar nu am putut recupera suma. Am discutat cu un IT-ist, care mi-a explicat, după ce a verificat, că hackerii au urmărit, de fapt, conturile din bancă, care erau asociate conturilor de Facebook”, a mai mărturisit artista.