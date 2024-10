Cântăreață din România, la un pas de moarte: „Am fost în comă, mi-au făcut transfuzii”

O cunoscută cântăreață din țara noastră a fost la un pas de moarte de două ori! A fost operată din cap până în picioare și a fost supusă, în același timp, la trei operații. Mai mult, pentru că nu a putut respira, ea a fost dependentă de masca de oxigen. Iată primele declarații pe care le-a făcut!

Este vorba despre Maria Andria, una dintre cele mai savuroase apariții din televiziuni. Faptul că nu cunoaște foarte bine limba română a făcut-o să devină recunoscută și apreciată de oameni, iar momentele când pronunță greșit cuvinte îi amuză copios pe cei care o urmăresc.

Cântăreață la un pas de moarte

Maria Andria a trecut prin momente extrem de dificile: nu putea respira, așa că a fost nevoită să devină dependentă de masca de oxigen pentru o perioadă. După ce a fost în comă, vedeta face primele declarații despre cea mai grea perioadă din viața ei.

„Da, din păcate în ultimul timp am fost doar prin spitale. Vorbesc puțin greu pentru că mă doare tot. Când am făcut ultima operație la sani m-am gândit foarte mult dacă să mă operez și la nas, însă îmi era tare frică. În ultimul timp aveam foarte mari probleme cu respirația. Respiram doar pe gură, foloseam foarte multe masca de oxigen pentru a putea respira. Când m-am operat ultima dată la nas am fost la un pas de moarte. Am stat o lună de zile în spital, am fost în comă, mi-au făcut transfuzii.”, a spus Maria Andria pentru Spynews.ro

În urmă cu 10 ani, artista a fost supusă unei greșeli făcute de un medic, atunci când i-a realizat operația de rinoplastie. După ce a fost refuzată de mulți medici, Maria Andria a ajuns din nou pe patul de spital pentru corectarea acestei intervenții. Această experiență neplăcută a făcut-o pe vedetă să spună stop operațiilor.

„Operația la nas a fost făcută când aveam 23 de ani, după mai bine de 10 ani, abia acum mi-am făcut curaj să repar greșeala făcută de medic atunci. Am fost în trei țări pentru consultații, pentru a repara nasul. Însă, foarte mulți medici nu au vrut să se bage, mi-au spus că e riscat. În interiorul nasului meu era o gaură, când respiram se auzea ca un fluier. Medicul mi-a spus să nu am mari așteptări legate de nas. Este vorba despre o reconstrucție. Mi-am mărit sânii, am reparat nasul, iar acum pun stop operațiilor.”, a mai continuat artista.

Maria Andria: „Am fost la un pas de moarte de 2 ori”

Nu a fost pentru prima dată când vedeta a fost la un pas de moarte. Maria Andria mărturisește că, în urmă cu doi ani, o altă intervenție i-a cauzat un stop cardio respirator.

„Acum am făcut trei operații în același timp. M-am gândit că nu vreau să fiu anesteziată de mai multe ori. Mi-e foarte frică de anestezie, mă gândesc, pe masa de operații, că nu mă mai trezesc. În urmă cu doi ani, la o altă intervenție, am făcut stop cardio respirator, am fost la un pas de moarte de 2 ori. Am riscat, acum când am ajuns la spital, am mers cu mască de oxigen. Plămânii mei nu mai acumulau oxigen. Trebuia să intru în operație la ora 7:30 și am intrat în sala la ora 13:00, din cauza acestei probleme”, a mai declarat vedeta pentru sursa citată.

