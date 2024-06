Fosta lui Scărlătescu povestește coșmarul prin care a trecut în dragoste: ”M-a luat de picioare și m-a atârnat de la geam!” + ”M-a lăsat dezbrăcată pe munte!”

Maria Andria este, fără doar și poate, una dintre cele mai vesele prezente din showbiz, mai ales datorită vocii și accentului său. În spatele zâmbetului de copil însă, cântăreața ascunde multe drame. Nu doar că părinții săi au divorțat, apoi și-a pierdut tatăl, medic de meserie, ci a trecut și printr-o relație extrem de toxică, în urma căreia a fost la un pas să-și piardă viața! Fostul o amenința cu pușca și a lăsat-o dezbrăcată pe munte, însă acestea nu sunt cele mai grave lucruri pe care i le-a făcut. Deși pare imposibil de crezut, există povești și mai rele pe care Maria le-a spus, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Maria Andria ne-a obișnuit mereu cu râsete, glume și voie bună, însă, de data aceasta, cântăreața din Cipru ne-a arătat o față mult mai vulnerabilă a sa, o față la care nu ne-am fi gândit niciodată poate, la cât de veselă pare întotdeauna. Într-un interviu Can Can Exclusiv, pe care îl veți putea urmări marți, 18 iunie, la ora 19:00, fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu ne-a vorbit, pentru prima dată, despre relația care i-a marcat viața.

Legătura a fost atât de toxică încât artista nu și-a putut părăsi fostul iubit 5 ani, în ciuda faptului că acesta o agresa fizic și verbal, o amenința cu moartea și o umilea public, de fața cu prietenele sale. Chinurile prin care a trecut pe tot parcursul relației sunt de neimaginat, iar poveștile spuse, desprinse parcă dintr-un film. În prezent însă, Maria este fericită că a scăpat cu viața și a reușit să se desprindă de cel care mai avea puțin și îi devenea călău.

”Era să mă omoare! M-a luat de picioare, noroc că eram la primul etaj, și m-a atârnat așa! După asta ce crezi că a făcut?! M-a pus în mașină și m-a dus sus pe munte! M-a dus vreau, nu vreau, mi-a spart mobilul și m-a lăsat în munți goală! Fără o haină pe mine! Și acum se întreabă lumea de ce sunt cu o persoană buna ca Matteo? Este de o mie de ori mai bine decât să stau cu o persoană care să ma lase-n frig, dezbrăcată, pe munte, după ce mi-a spart mobilul!”, își amintește Maria Andria, în interviul Can Can Exclusiv.

De parcă aceste episoade cutremurătoare nu ar fi fost suficiente, chinurile nu s-au oprit aici. De fiecare dată când fosta lui Scărlătescu trecea peste cuvântul fostului, avea de suferit. Indiferent că erau acasă sau în public, bărbatul avea grijă să-i aplice o corecție pe măsură Mariei. Chiar și de față cu alți oameni!

”Mă amenința cu pușca, cu pistolul! Eram cu prietenele mele, la club, am ieșit pe ascuns. A venit și m-a luat de păr din club! Pe prietenele mele le-a luat cu mașina și apoi le-a dat afară, nu le-a dus acasă, pentru că zicea că este vina lor că eu m-am îmbrăcat cu fustă scurtă! El m-a văzut că eu am plecat de acasă cu pantaloni, pentru că eu am mințit că ies doar la cafea, apoi prietenele mele mi-au adus top și fustă scurtă, să mă schimb. A vorbit cu paznicii din club, ei i-au trimis poză cu mine de acolo, el m-a recunoscut și a venit după mine. M-am ascuns în toaleta clubului, au venit paznicii să mă scoată ca să mă ducă la el. A fost foarte rău, crede-mă, foarte rău!”, continuă cântăreața din Cipru.

În ciuda faptului că aceste povești par desprinse dintr-un film horror, din păcate, au fost cât se poate de reale și nu se opresc aici. Momentele de chin și groază au fost multe la număr!

”El făcea parte din mafie. Schimbam apartamentele mereu, eram numai dintr-un apartament în altul! Dacă trebuia să meargă să facă o treabă, când se întâlnea cu cineva și eram și eu cu el, mă închidea în portbagaj să nu mă vadă persoana respectivă, iar eu auzeam tot de acolo!”, încheie fosta lui Scărlătescu.

După cinci ani de teroare, Maria Andria și-a denunțat la Poliție fostul agresiv, însă calvarul nu s-a oprit nici atunci, așa că familia cântăreței a trebuit să recurgă la o măsură extremă până nu ar fi fost prea târziu. Despre ce este vorba, dar și cum și-a cunoscut Maria logodnicul, care acum o face să privească viața cu alți ochi și o iubește pe măsură, aflați marți, 18 iunie, la ora 19:00, într-un inteviu Can Can Exclusiv, pe Youtube.

