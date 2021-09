Maria Andria, blonda care i-a sucit mințile lui chef Cătălin Scărlătescu, are un mare vis: “Vreau să devin doctor veterinar”

Maria Andria, blonda cu care Cătălin Scărlătescu este filmat în ipostaze tandre în urmă cu doi ani și jumătate, iubește la nebunie animalele și visează să ajungă medic veterinar. S-a înscris deja la cursuri și așteaptă să primească și diploma, pentru a profesa.

Chef Cătălin Scărlătescu și cântăreața Maria Andria au fost fotografiați, în 2019, sărutându-se și ținându-se în brațe, dar cei doi au infirmat, la momentul respectiv, că ar fi implicați într-o relație de dragoste, precizând că sunt doar prieteni.

CITEȘTE ȘI MOTIVUL PENTRU CARE CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU ESTE ÎNCĂ BURLAC! CUM ARATĂ FEMEIA PERFECTĂ PENTRU CELEBRUL CHEF

Ulterior, fiecare a mers pe propriul drum. Chef Cătălin Scărlătescu s-a concentrat asupra carierei, în timp ce Maria Andrei s-a înscris la o facultate, cu intenția clară de a deveni medic veterinar. Artista are planuri mari și, la momentul potrivit, își va deschide o clinică, unde va îngriji gratis patrupele de pe stradă.

Maria Andria: “Îmi voi deschide propria clinică”

„Sunt foarte fericită că mi-am îndeplinit acest vis, de a ajuta cățelușii. Vreau să devin doctor veterinar și m-am înscris la cursuri în urmă cu doi ani. Cu diploma pe care am obținut-o acum pot să-mi deschid un salon pentru căței, dar nu am de gând să mă opresc aici. Am învățat să-i tund, să le fac baie și chiar dacă am avut parte și de peripeții, iubesc ceea ce fac. Acum ceva timp m-a mușcat unul din cățeii pe care îi tundeam și am mers la urgențe, dar am trecut cu bine peste acel episod.

VEZI ȘI MARIA ANDRIA ESTE PREGĂTITĂ PENTRU O NOUĂ SARCINĂ. ARTISTA VREA SĂ AIBĂ O FAMILIE MARE. „VREAU SĂ AM VREO TREI SAU PATRU COPII”

Urmează încă trei ani de cursuri, după care îmi voi deschide propria clinică veterinară, unde voi îngriji gratis cățeii cu probleme de pe stradă. De mică m-a atras acest domeniu și am luat decizia de a începe această etapă din viața mea după ce am văzut multe accidente cu animale pe străzi și mi s-a rupt sufletul„, a spus Maria Andria pentru CANCAN.RO.